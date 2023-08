Une vidéo BIZARRE montrant des ours se promenant comme des humains a amené les gens à croire qu’ils sont des « humains déguisés ».

L’étrange clip, partagé sur les réseaux sociaux, montrant des ours debout sur leurs pattes arrière, dans une posture semblable à celle d’un humain, a laissé les utilisateurs perplexes.

L’ours debout a laissé les gens perplexes

Les utilisateurs des médias sociaux ont déclaré qu’il semble que l’ours porte un pantalon ample

Les gens sont catégoriques sur le fait que les animaux sont en fait des personnes en costumes, certains notant qu’ils ont l’air de porter des pantalons amples.

La spéculation généralisée a forcé un zoo en Chine à démentir les rumeurs et à expliquer qu’il s’agissait d’ours malais.

Le zoo de Hangzhou a rejeté les affirmations et a déclaré que les ours malais de Malaisie sont plus petits que les autres ours et ont un aspect différent.

Dans une déclaration, écrite du point de vue de l’ours, appelée Angela, il a déclaré: « Le directeur du zoo m’a appelé après le travail hier et m’a demandé si je m’étais relâché en trouvant une bête à deux pattes pour me remplacer.

« Certaines personnes ont pensé que ma façon de me tenir debout avait l’air trop humaine… Il semble que vous ne me compreniez pas très bien, alors je vais encore insister : je suis un ours du soleil !

« Quand il s’agit d’ours, la première chose qui me vient à l’esprit est une silhouette énorme et une puissance incroyable… Mais tous les ours ne sont pas des monstres et le danger personnifié. »

« En raison de leur attitude, certaines personnes en ligne se demandent s’ils sont des ‘humains déguisés' », a déclaré le journal chinois Hangzhou Daily.

Dans un enregistrement audio circulant sur WeChat, un porte-parole du zoo a confirmé que l’animal était réel et a noté que pendant une chaleur de 40°C, un humain en costume d’ours à fourrure « ne durerait pas plus de quelques minutes avant de s’effondrer ».

Les ours malais ont la taille d’un grand chiensmesurant au plus 50 pouces de hauteur sur leurs pattes arrière, contre jusqu’à 9 pieds pour les grizzlis et d’autres espèces, selon le zoo.

D’autres zoos chinois ont déjà été accusés d’avoir tenté de se faire passer pour chiens teints pour ressembler à des loups ou des chats africains, et des ânes peints pour ressembler à des zèbres.