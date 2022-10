Une vidéo agitée d’un match de cricket rappelle à Anand Mahindra les jours vintage de Doordarshan et d’antenne

Anand Mahindra, président de Mahindra Groups, ne manque jamais de divertir les utilisateurs de médias sociaux avec ses messages prêts à l’emploi. L’industriel a partagé un clip d’archive d’un match de cricket. Il a également mentionné que la vidéo lui avait été transmise par un vieil ami. Le clip montre les joueurs se déplaçant bizarrement en raison de problèmes de réseau. Anand Mahindra a dit que c’était peut-être l’antenne ou que les joueurs étaient de meilleurs danseurs à l’époque.

“‘Cricket sur Doordarshan tout en ajustant la direction de l’antenne, dans le bon vieux temps’ Transmis par un ami de mon cru. Eh bien, c’était peut-être un problème d’antenne ou peut-être qu’ils étaient juste de meilleurs danseurs à l’époque ! (sic) », a-t-il écrit la légende de la vidéo.

“Cricket sur Doordarshan tout en ajustant la direction de l’antenne, au bon vieux temps” M’a été transmis par un ami de mon époque. Eh bien, c’était peut-être un problème d’antenne ou peut-être qu’ils étaient juste de meilleurs danseurs à l’époque ! 😊 pic.twitter.com/zJ6eAueqrQ — anand mahindra (@anandmahindra) 17 octobre 2022

Il a ajouté un fil Twitter au clip et a demandé aux gens de tirer leurs chaussettes créatives et de synchroniser la musique appropriée avec celui-ci. “Quelqu’un devrait pouvoir ajouter une piste musicale appropriée en synchronisation avec cela…”

Quelqu’un devrait pouvoir ajouter une piste musicale appropriée en synchronisation avec ce… https://t.co/1V06POnv7c — anand mahindra (@anandmahindra) 17 octobre 2022

Le clip a emmené de nombreux utilisateurs de sites de micro-blogging dans un voyage nostalgique tandis que certains Twitterati ont partagé des vidéos de musique hilarante synchronisées avec la vidéo.

L’un des utilisateurs a synchronisé la vidéo avec la chanson Kisi Disco Mein Jaaye de Bade Miyan Chote Miyan

Roger ce Capitaine ! Travail terminé 😉 pic.twitter.com/gvDfQchRcj — Chandrasinh Dipsinh Chavda (@_Chandrasinh) 17 octobre 2022

Un autre utilisateur a ajouté Tere Naina de My Name is Khan à la vidéo.

Tere Naina Mere Naina pic.twitter.com/3Uiip6bhKG — Satish Balesgol (@satish_balesgol) 17 octobre 2022

Un autre utilisateur a écrit: “Le gamin des années 90 ne peut pas oublier ça, la connexion de l’antenne et chaque fois qu’il faut aller le réparer wow… Ici, je viens d’ajouter la musique originale de Doordarshan et ça va parfaitement, surtout entre 3 et 7 secondes.”

Le gamin des années 90 ne peut pas oublier ça, la connexion de l’antenne et chaque fois qu’il faut aller le réparer wow… Ici, je viens d’ajouter la musique originale du doordarshan et ça va parfaitement entre 3 et 7 sec.#Doordarshan#90sMusique@anandmahindra https://t.co/0vc1nn1ikS pic.twitter.com/TX8VBICupA — Chandresh vk (@vkchandresh) 17 octobre 2022

Une autre personne a synchronisé la vidéo avec une piste tendance d’Instagram Reel.

Quelqu’un a également associé la piste espagnole Despacito à la vidéo.

Hé ManuPutra, Tumhari Kamna Puri Ki Jaati hai. N’oubliez pas de laisser 5 étoiles 🫣🫣🫣 😋 pic.twitter.com/bzXC3NJqXW – Kaal Brahma (@BrahmaKaal) 17 octobre 2022

La vidéo a recueilli plus de 9,13 lakh vues depuis qu’elle a été partagée.

