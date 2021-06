Une vidéo adorable montre un bébé géant utilisant un coffre pour actionner une pompe à main pour boire de l’eau

Les vidéos d’éléphants viraux sont très populaires sur les réseaux sociaux et les internautes adorent admirer la gentillesse de ces animaux géants. Et si vous appartenez à cette tribu d’amoureux des éléphants, cette dernière vidéo d’un bébé tusker essayant de boire de l’eau avec une pompe à main va sûrement laisser un sourire sur votre visage. Ce moment incroyable a été filmé par les habitants de la forêt de Jaldpara dans le district d’Alipurduar au Bengale occidental.

Le bébé tusker vu dans cette vidéo n’a que 9 mois et est né à Jaldapara Central Pillkhana. Apparemment, il se trouve que le défenseur a vu quelques habitants utiliser la pompe manuelle pour boire de l’eau, après quoi il a décidé de l’essayer lui-même. Dans la vidéo de 30 secondes partagée par de nombreux utilisateurs en ligne, le bébé tusker est vu en train de faire fonctionner la pompe à main avec sa trompe alors qu’il boit de l’eau pour étancher sa soif.

La mère de ce bébé éléphant a été amenée au Jaldapara Central Pillkhana après son sauvetage. Le parc national de Jaldapara est situé au pied de l’Himalaya oriental et abrite la plus grande population de rhinocéros indiens à une corne de l’État. Ces rhinocéros font face à une grave menace d’extinction. Outre le rhinocéros, les léopards, les éléphants, les sambar, les cerfs qui aboient, les cerfs tachetés, les cerfs porcs, les sangliers et les gaurs sont également présents dans ce parc national.

Dans une autre vidéo virale d’un bébé éléphant maladroit qui avait attiré l’attention des internautes, un mignon bébé tusker a été vu en train de chasser un groupe d’oiseaux de manière ludique. Partagée par l’officier de l’IFS Susanta Nanda sur Twitter, la vidéo a suscité beaucoup de réactions de la part des internautes qui ne pouvaient s’empêcher de jaillir de la gentillesse surchargée de la vidéo.

Les bébés éléphants sont nouveaux dans le monde. Ils sont intrépides et curieux, tout comme les enfants humains. Leur caractère ludique et maladroit est un point de connexion pour nous. Cela les rend si mignons. Celui qui chasse les oiseaux dans les verts pâturages est tellement adorable.

La vidéo a obtenu plus de 17 000 vues et près de 2 000 likes sur le site de microblogging.

