Une vidéo accélérée montre un glissement de terrain massif dans les montagnes de San Bernardino en Californie

Des images accélérées d’un glissement de terrain en Californie ont inquiété les internautes. La séquence virale a été publiée par les travaux publics de San Bernardino en Californie il y a à peine une semaine. La coulée de boue qui s’est produite le 12 septembre a recouvert la région de Yucaipa de boue et de débris en une heure. Un mois après l’incident, la vidéo accélérée du phénomène naturel a été partagée par les responsables du comté. Selon un rapport de Yahoo, les images ont été diffusées lors d’une réunion communautaire qui s’est tenue le 13 octobre. L’ordre du jour de la réunion communautaire était de réfléchir à la manière de se remettre des dommages causés par la coulée de boue.

En plus de cela, l’accent a également été mis sur la manière d’empêcher qu’un tel incident ne se reproduise. Au moment de la coulée de boue, le Los Angeles Times a révélé qu’une femme à Forest Falls était décédée lorsque les débris et la boue ont balayé sa maison. Pendant ce temps, un autre rapport de Spectrum News a affirmé que la boue roulante avait emporté plusieurs voitures et enterré des maisons, et affecté près de 3000 résidents qui vivaient dans deux communautés éloignées des montagnes de San Bernardino. Regardez la séquence vidéo en accéléré ici :

Dès que le clip a fait surface en ligne, il a attiré l’attention massive des internautes du monde entier. Alors que certains étaient inquiets, d’autres ne pouvaient pas croire que les coulées de boue puissent être dangereuses. Un utilisateur a demandé : « Comment cela se fait-il par vagues ? On dirait presque qu’il s’agissait d’un relâchement contrôlé pour éviter d’autres dommages plus tard. J’ai probablement très tort là-bas ! Un autre a ajouté : “Je ne savais pas que les coulées de boue étaient aussi dangereuses.” Un autre a déclaré : « Les coulées de boue changent complètement le paysage.

Dans une déclaration publiée par le National Weather Service (NWS), ils ont expliqué comment les cicatrices de brûlures peuvent créer un risque élevé d’écoulement de débris, en particulier pendant les périodes de pluies intenses. Ils ont ajouté que glissement de terrain, coulée de boue et coulée de débris sont des termes souvent utilisés de manière interchangeable, ce sont tous des types de glissements de terrain différents. Le NWS affirme que la coulée de débris est la plus puissante et la plus dangereuse des trois.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici