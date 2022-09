Une vidéo à couper le souffle montre un énorme grand requin blanc encerclant le kayak d’un homme après une série de mutilations au large de la côte californienne

Des images HEART-STOPPING montrent un énorme grand requin blanc encerclant froidement le kayak d’un homme au milieu d’une série de mutilations au large de la côte californienne.

Ilan Toussieh a été terrifié lorsque le prédateur sous-marin a interrompu sa séance de pagaie.

Crédit : YouTube /Chroniques de pêcheurs

Crédit : YouTube /Chroniques de pêcheurs

Crédit : YouTube /Chroniques de pêcheurs

Le pêcheur passionné était parti sur l’eau en juillet lorsqu’il a repéré la créature qui se cachait sinistrement à côté de lui.

Il a capturé des images de la rencontre extraordinaire après avoir remarqué le grand blanc “énorme” sur la côte centrale de la Californie.

Le créateur de contenu a partagé le clip ébouriffant sur sa chaîne YouTube, Fisherman’s Chronicles, avant qu’il ne devienne viral.

La vidéo montre Illan réalisant que la bête s’était approchée de lui alors qu’il était assis à l’intérieur de son kayak, qui était équipé de son équipement d’enregistrement.

Il avait d’abord pensé qu’il s’agissait d’un “énorme sous-marin gris”, avant que le requin ne commence à faire le tour de son navire.

On entend le kayakiste crier : « C’est un énorme grand requin blanc, oh mon dieu !

“C’est un énorme, énorme grand requin blanc. Oh mon dieu, c’est la taille de mon kayak.”

Alors que le prédateur continue de faire des boucles menaçantes autour de lui, le courageux Ilan a saisi sa caméra GoPro pour filmer également le requin dans l’eau.

Bien qu’il soit rongé par la peur, il a réussi à enregistrer des images incroyables du grand blanc dans son habitat naturel.

Mais tout en supposant que sa vie était “potentiellement en danger”, le marin expérimenté a gardé son sang-froid et a simplement “apprécié la balade”.

Il a déclaré au Huffington Post : “Le requin était à peu près aussi long que mon kayak et presque aussi large.

“Réalisant qu’il pouvait facilement faire basculer mon kayak s’il le voulait, je me suis senti intimidé car je pensais que ma vie était potentiellement en danger.

“Alors qu’il m’entourait calmement, j’ai réalisé que je ne pouvais pas y faire grand-chose et je me suis simplement détendu et j’ai apprécié la balade.

“Essayer de s’échapper rendrait probablement le requin plus curieux et pourrait m’identifier comme une proie, alors je suis resté sur place et j’ai fait de mon mieux pour enregistrer le prédateur sur mes caméras GoPro.”

Le requin a finalement nagé hors de vue dans l’eau bleu foncé, bien qu’Ilan soupçonne qu’il s’est peut-être attardé un peu plus longtemps hors de sa vue.

Il a décrit le rendez-vous comme “l’une des expériences les plus incroyables et certainement les plus humiliantes de mon temps de pêche”.

Le kayakiste a également applaudi la créature majestueuse pour “nager gracieusement à la recherche de quelque chose de plus savoureux”.

Les grands requins blancs se cachent dans les eaux au large de la Californie, en particulier pendant les mois chauds d’été.

Les nageurs ont été avertis de rester vigilants tout en se baignant après une vague d’attaques de requins ces derniers mois.

Une vidéo terrifiante a montré comment les passants de la plage se sont précipités au secours d’un homme après qu’il ait été mutilé par un prédateur à Lover’s Point Beach.

Steve Bruemmer n’était qu’à 50 mètres dans l’eau lorsqu’il a été mordu le 22 juin de cette année.

Il a perdu 30 pintes de sang après que le géant de l’océan lui ait mordu l’estomac, la jambe et le bras en une seule bouchée massive.

ATTAQUE D’HORREUR

Steve a été transporté à 100 mètres du rivage par un instructeur de surf et deux paddleboarders alors que du sang jaillissait de ses blessures.

Les responsables de la faune ont confirmé qu’il y a rarement des rapports de requins “beaucoup plus gros que 15 à 18 pieds de long”.

Étonnamment, on s’attend à ce qu’il se rétablisse bien après que l’énorme requin l’ait mutilé – ce qui a fait de lui la deuxième victime en Californie en 2022.

Steve croit fermement qu’il a été épargné lors de l’attaque en raison d’un simple fait biologique.

“Je ne suis pas un phoque”, a-t-il dit. “Nous sommes (les humains) pas leur nourriture.”

Les plages ont été immédiatement fermées par les autorités à la suite de l’attaque terrifiante, tandis que des panneaux d’avertissement de requins ont également été partagés.

Une augmentation des incidents liés aux requins a également été enregistrée dans le nord-est des États-Unis.

Il y a eu 22 attaques de requins aux États-Unis jusqu’à présent cette année, dans ce que les experts en biologie appellent “une nouvelle normalité”.

Les grands blancs peuvent vivre jusqu’à 60 ans et ne jamais cesser de grandir, bien que le taux de croissance ralentisse plus tard dans la vie.

Crédit : YouTube /Chroniques de pêcheurs