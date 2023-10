Une victoire tardive contre Liverpool montre la croissance des Spurs sous Postecoglou

LONDRES — Jurgen Klopp a passé ces dernières années à parler des « monstres de mentalité » de Liverpool, mais Tottenham d’Ange Postecoglou apparaît comme le rival des Reds pour être présenté comme l’équipe avec le plus grand esprit combatif de la Premier League.

Ne vous y trompez pas : Liverpool possède toujours cette formidable attitude de ne jamais dire qui a vu l’équipe remporter tous les honneurs majeurs (à l’exception de la Ligue Europa) pour lesquels elle a concouru depuis que Klopp a pris ses fonctions en octobre 2015. Mais les Spurs sous Postecoglou affiche cette saison les mêmes qualités, qui lui ont permis de se hisser à la deuxième place de la Premier League, à un point du leader Manchester City, après une énième performance définie par son refus d’abandonner l’espoir d’une issue positive.

Qu’il ait fallu un but contre son camp de Joël Matip à la 96e minute pour donner aux Spurs une victoire 2-1 samedi contre une équipe de Liverpool réduite à neuf joueurs, suite aux cartons rouges de Curtis Jones et Diogo Jota, en dit long sur l’engagement et le désir de Klopp. côté. Mais la persévérance des Spurs s’est avérée cruciale.

Pendant si longtemps, Tottenham a été écarté d’une équipe avec le défaut récurrent de ne pas être capable de faire un effort supplémentaire pour gagner quand cela compte. La saison dernière, cette lacune les a vu terminer huitièmes de la Premier League et rater la qualification européenne. Cela a également conduit Antonio Conte à perdre son poste d’entraîneur-chef et a ouvert la voie à Harry Kane pour franchir la porte de sortie et rejoindre le Bayern Munich dans sa recherche du premier honneur majeur d’une brillante carrière de buteur.

Compte tenu de la capacité inégalée de Tottenham à échouer, Postecoglou avait clairement du travail à faire après avoir quitté les champions écossais du Celtic pour prendre la direction du club cet été. Mais l’ancien sélectionneur australien a déjà transformé l’ambiance autour du Tottenham Hotspur Stadium, tant sur le terrain qu’en dehors.

Quand il est arrivé, les partisans protestaient contre le propriétaire et le président Daniel Levy, mais maintenant ils ne chantent plus que d’une seule voix pour faire la sérénade de « Big Ange » avec leur reprise de « Angels » de Robbie Williams.

Sur le terrain, l’humilité et l’honnêteté de l’homme de 58 ans se reflètent dans un groupe de joueurs qui possèdent désormais la personnalité qui manquait aux Spurs depuis si longtemps. Pour la première fois depuis longtemps, les Spurs ont un manager qui ne donne pas l’impression qu’il rend service au club en étant là, et sa personnalité déteint sur les joueurs. Ils veulent clairement jouer pour Postecoglou, et la confiance qu’ils ont en leur manager se reflète dans leurs performances.

Tottenham a creusé profondément et est resté concentré sur la victoire contre Liverpool à neuf samedi, obtenant finalement la récompense tard dans le temps additionnel. On est bien loin des précédentes équipes de Tottenham qui ne parvenaient souvent pas à trouver de telles ripostes. Marc Atkins/Getty Images

Les Spurs ont gagné des points en perdant des positions lors des matchs à l’extérieur contre Brentford et Burnley, ont marqué deux fois dans les arrêts de jeu pour battre Sheffield United à domicile plus tôt ce mois-ci, puis se sont rendus à Arsenal et sont revenus deux fois par derrière pour obtenir un match nul dans le derby du nord de Londres à les Emirats. Ce fut une autre histoire contre Liverpool, l’équipe de Klopp annulant le premier but de Heung-min Son – Luis Díaz avait déjà marqué avec un but exclu à tort comme hors-jeu par VAR, une erreur qui a été reconnue plus tard – avec un égaliseur de Cody Gakpo. tout en étant réduit à 10 hommes.

Ensuite, lorsque Liverpool a été contraint de jouer avec neuf joueurs pendant les 20 dernières minutes après l’expulsion de Diogo Jota pour deux cartons jaunes rapides, l’organisation et le rythme de travail de l’équipe de Klopp ont menacé de refuser aux Spurs les trois points. Les Spurs ont finalement été récompensés à la sixième minute des arrêts de jeu, lorsque le défenseur Joel Matip a transformé le centre de Pedro Porro dans son propre filet, même si cela a été dur pour une équipe de Liverpool qui avait rendu la tâche si difficile à l’équipe locale.

« Vous voulez mettre fin au match plus tôt que nous », a déclaré Postecoglou. « Mais quand on marque aussi tard, cela peut aider à renforcer l’esprit au sein du groupe. »

Après seulement sept matchs de la saison, il est encore trop tôt pour qualifier les Spurs de prétendants au titre, surtout si l’on prend en compte l’histoire du club en matière de promesses excessives et de sous-performances. La perte des buts de Kane pourrait finalement revenir les hanter lorsque Son arrête de marquer ou si Richarlison est incapable de trouver une forme cohérente devant le but.

De son côté, Postecoglou, qui a guidé le Celtic vers des titres de champion successifs au cours de deux saisons avec les clubs, affirme qu’il n’a pas encore fixé d’objectif pour sa nouvelle équipe.

« Je n’ai pas de calendrier pour évaluer les progrès », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas que nous sommes en avance sur un certain calendrier. Pour moi, cela n’a tout simplement pas d’intérêt. Je ne sais pas jusqu’où nous pouvons aller avec le groupe, nous devons juste continuer à avancer. »

Mais dans un match qui a présenté le meilleur de la Premier League, avec deux équipes jouant au sommet de leur puissance, les Spurs sont sortis vainqueurs. Cela n’est pas arrivé trop souvent dans le passé, et c’est un hommage à Postecoglou que, si peu de temps après son arrivée, ses joueurs aient désormais la mentalité de faire ce que leurs prédécesseurs n’ont réussi qu’à échouer.