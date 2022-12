Une victoire en Coupe du monde en Argentine mettra fin au débat sur Messi Ronaldo

La plupart des fans de football ont une réponse. Pas nécessairement qu’ils soutiennent extérieurement un joueur ou l’autre. Au lieu de cela, ils croient simplement que l’un des joueurs est tout simplement meilleur que l’autre.

Le débat Lionel Messi contre Cristiano Ronaldo a dominé le monde du football au cours de la dernière décennie et demie. Leurs fréquents duels entre Barcelone et le Real Madrid ont permis aux fans de voir avec régularité les deux meilleurs joueurs de leur époque. La domination sur la feuille de match et en compétition en a fait ces deux-là puis les autres dans le classement des joueurs de l’ère moderne.

Messi et Ronaldo ont rendu le Ballon d’Or presque insignifiant. De 2008 à 2021, le Football français a décerné le ballon d’or à 13 reprises. Messi en a remporté sept et Ronaldo en a remporté cinq. Seul Luka Modric pouvait arrêter l’hégémonie du Ballon d’Or.

Il reste un cas légitime pour les deux joueurs de prétendre qu’ils sont en tête de leur rival individuel. Les supporters de Messi soulignent ces Ballon d’Or ou ses remarquables contributions aux buts via des buts et des passes décisives. De plus, l’Argentin a réussi la meilleure saison de jeu individuel de peut-être l’histoire du sport. Ses 92 buts en 2012 sont inégalés.

Ensuite, les supporters de Ronaldo constatent qu’aucun joueur de l’histoire du jeu n’a marqué plus de buts. De plus, Ronaldo a aidé le Portugal à son première trophée international. Dans le même temps, il s’est imposé comme de loin le meilleur joueur de l’histoire de l’UEFA Champions League.

Maintenant, Messi a la chance de faire quelque chose dont Ronaldo n’a jamais été vraiment proche : gagner une Coupe du monde. Soulever le seul trophée qu’il n’a pas remporté pourrait-il être l’argument final pour placer Messi pleinement au-dessus de Ronaldo ?

Succès international

Messi et Ronaldo n’ont jamais disputé de Coupe du monde. Cela empêche les deux d’avoir des preuves tangibles dans le débat pour dire si l’un est meilleur. Ce n’est pas comme les rencontres multiples en Liga, 18, Ligue des champions, six ou les autres compétitions.

Au lieu de cela, la Coupe du monde sert de marqueur dans le débat Messi et Ronaldo. Les hauts et les bas de la carrière de Messi et de Ronaldo ont vu l’Argentin illuminer l’Espagne et l’Europe. Quelques années plus tard, personne ne pouvait empêcher Ronaldo de faire de même. Chaque joueur a des Ballon d’Or, des titres de LaLiga, la Copa del Reys, des Ligues des Champions, des Coupes du Monde des Clubs, des Pichichis, des Souliers d’Or en Europe et bien d’autres distinctions.

Le seul point de division était le succès de Ronaldo avec le Portugal. Dans ce cas, le succès consiste simplement à gagner un grand concours international. Messi est peut-être plus cohérent avec trois apparitions en finale de la Copa America et une défaite en finale de la Coupe du monde en 2014. Pourtant, le couronnement de Ronaldo a eu lieu en 2016. Il a aidé le Portugal à remporter son premier grand trophée international à l’Euro 2016.

Messi n’a pas eu ce moment. C’est-à-dire jusqu’à ce qu’il égale Ronaldo avec le titre de la Copa America 2021. Lors de ce tournoi, Messi était le meilleur buteur et le meilleur assistant du tournoi. Sans surprise, il a remporté le prix du joueur le plus remarquable du tournoi, sa deuxième fois.

Comment la Coupe du monde s’inscrit dans le débat Messi vs Ronaldo

Lors de la Coupe du monde 2022, Messi est à son meilleur. Ses cinq buts le placent à égalité avec Kylian Mbappé pour le plus de buts du tournoi. Trois passes décisives le placent également au sommet de ce classement.

En fonction de ce qui se passera contre la France, Messi pourrait remporter son deuxième Ballon d’or à la Coupe du monde en tant que meilleur joueur du tournoi. Bien sûr, il se souciera plus de soulever le trophée de la Coupe du monde que le Ballon d’or.

De plus, gagner la Coupe du monde serait la plus grande réussite de l’illustre carrière du petit Argentin. En fait, au début de 2016, après avoir remporté son cinquième Ballon d’Or, Messi a déclaré qu’il échangerait ces cinq récompenses individuelles contre une Coupe du monde avec l’Argentine.

“La Coupe du monde est la chose la plus élevée que vous puissiez atteindre en tant que joueur”, a déclaré Messi. “Alors la Coupe du monde, définitivement.”

La Coupe du monde est la seule compétition internationale à laquelle Messi et Ronaldo peuvent directement se comparer. Ronaldo est la première personne à marquer en cinq Coupes du monde. Messi devient le leader de tous les temps de la compétition avec sa 26e place lors de la finale de la Coupe du monde 2022. Ils sont dans le livre des records du tournoi.

Messi remportant la Coupe du monde lui donnerait un avantage inégalé dans le débat contre Ronaldo. Certes, Ronaldo pourrait remonter en 2026 à l’âge mûr de 41 ans pour s’imposer avec le Portugal. Il n’est pas du genre à hésiter à jouer au plus haut niveau.

Pourtant, il faudrait un effort et une performance monumentaux pour égaler ce que Messi a fait avec l’Argentine dans cette Coupe du monde. En finale, avec une victoire ou une défaite, il sort dans le plus gros match de sa carrière.

Legs concurrents

Le plus grand joueur portugais de tous les temps est Cristiano Ronaldo. Cela ne fait aucun doute, car le meilleur concurrent serait Eusebio. Eusebio a dominé la Coupe du monde 1966, le meilleur résultat du Portugal au tournoi avec la troisième place. Ronaldo a terminé quatrième de la Coupe du monde 2006 en tant que star de 21 ans. Cela comprenait le penalty décisif contre l’Angleterre en quart de finale.

Pourtant, les attentes du Portugal sont modérées par rapport à celles de l’Argentine. Le Portugal n’a jamais participé à une finale de Coupe du monde. La finale 2022 est la sixième de l’Argentine. Par conséquent, l’importance de la Coupe du monde pour Messi dépasse largement ce que cela signifie pour Ronaldo.

Une victoire en Coupe du monde ferait infiniment plus pour son héritage que d’accéder à la finale pour la deuxième fois. Les supporters argentins comparent souvent Messi à son prédécesseur au sommet du football argentin, Diego Maradona. De nombreux supporters disent que Messi ne peut jamais être du même calibre que El Barrilet. Peu importe le fait que Messi a porté à lui seul l’Argentine à la Coupe du monde 2018. Ne tenez pas compte du fait que Messi soit le meilleur buteur de tous les temps du pays dans toutes les compétitions et la Coupe du monde.

Les Argentins ne se soucient que d’une chose : l’Argentine remporte la Coupe du monde. Si Lionel Messi et l’Argentine peuvent le gagner, il ira au-delà des réalisations de Cristiano Ronaldo avec le Portugal. A l’aller, il aura éclipsé les réalisations personnelles du Portugais, à l’exception des buts marqués. Tout ce qui compte maintenant, c’est la Coupe du monde, et c’est le plus grand morceau d’histoire qu’un joueur puisse réaliser.

PHOTO : IMAGO/ Icon Sportswire – Richard Gordon