Une victoire de la gauche aux élections brésiliennes pourrait être la bouée de sauvetage dont Cuba et le Venezuela ont besoin en ce moment

SAO PAULO, Brésil – Alors que l’éternel leader de gauche brésilien Lula da Silva peut bénéficier du soutien de la majorité de la communauté artistique brésilienne, le président sortant Jair Bolsonaro a marqué un coup majeur cette semaine, recevant l’approbation publique de la plus grande star du football du pays, Neymar.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, la légende des buteurs a dansé et chanté sur un jingle de la campagne de Bolsonaro, proclamant : “Votez, votez et confirmez, 22 c’est Bolsonaro.” Le candidat de droite dont le numéro électoral pour voter est le 22, a ensuite rendu la pareille avec une visite à la Fondation Neymar à Praia Grande, Sao Paulo. Pourtant, même le soutien du grand Neymar pourrait ne pas suffire à sauver la campagne à la traîne de Bolsonaro.

Une nation tendue s’est rassemblée autour de leurs écrans de télévision jeudi soir pour regarder le dernier débat présidentiel, sur la chaîne de télévision Globo, qui héberge bon nombre des telenovelas les plus populaires du Brésil. En effet, le débat a commencé au créneau horaire impair de 22h30 et s’est étiré jusqu’à 2 heures du matin, juste après Pantanal, un feuilleton brésilien.

Le débat présentait un format unique et engageant ressemblant quelque peu à un jeu télévisé, dans lequel diverses permutations de candidats et de questions étaient tirées de bols en verre, et deux candidats à la fois se sont affrontés face à face par incréments de trois minutes.

Certains des moments les plus tendus se sont produits lorsque l’un des sept candidats à la présidence, Soraya Thronicke, a demandé à Bolsonaro s’il avait l’intention d’organiser un coup d’État en cas de défaite électorale.

Bolsonaro a esquivé la question en disant: “Eh bien, ce n’est pas la question”, avant de poursuivre en alléguant que l’ancienne alliée Thronicke devait son siège au Sénat à ses queues de peloton.

La question du refus potentiel de Bolsonaro d’accepter les résultats des élections est l’éléphant dans la pièce. Il a fait des déclarations contradictoires sur le sujet, mais dans des remarques largement rapportées à la mi-septembre, il a semblé reconnaître la possibilité de perdre sa candidature à la réélection, ce qui semble de plus en plus probable si l’on en croit les sondages.

“Si c’est la volonté de Dieu, je continuerai… sinon, je passerai l’écharpe (présidentielle) et je prendrai ma retraite”, a déclaré Bolsonaro dans un podcast chrétien. “A mon âge, je n’ai plus rien à faire ici sur Terre si mon parcours politique se termine le 31 décembre.”

C’est un départ des déclarations plus agressives qu’il a faites fin août, lorsqu’il a déclaré: “J’ai trois alternatives pour mon avenir: être arrêté, tué ou gagner.”

S’il est probable qu’une défaite de Bolsonaro sera accueillie par des manifestations de rue et des accusations de fraude électorale par certains des partisans bruyants de l’ancien capitaine de l’armée, il semble très peu probable que les forces militaires brésiliennes interviennent dans une sorte de tentative de coup d’État pour maintenir Bolsonaro dans Puissance.

Nycollas Liberato, président de Brazil Students for Liberty et lui-même ancien cadet à l’Académie militaire d’Agulhas Negras (l’équivalent brésilien de West Point), fait écho à ce point de vue, notant : « Leurs deux groupes de partisans (Bolsonaro et Lula) ont un politique agressive et intolérante envers ceux qui ne sont pas d’accord avec eux… néanmoins, je ne crois pas que le Brésil risque une rupture démocratique post-électorale. Les forces armées… se comportent de manière exemplaire et ne s’impliquent pas dans des déclarations politiques douteuses.

Les deux camps considèrent l’autre candidat comme une menace sérieuse.

Les Brésiliens admettent généralement que Lula est corrompu, mais ils l’excusent en arguant que tous les politiciens sont corrompus dans le pays ; ils voient Lula comme une figure joyeuse de Robin des Bois, redistribuant les ressources aux pauvres.

L’analyste politique Flavio Morgenstern soutient que “Lula a un attrait idéologique très fort dans un pays contaminé par les idées socialistes”, et ajoute, “il est le seul personnage charismatique à gauche, en raison de son passé déjà mythique”.

Ce passé trouble certains. L’analyste politique Cristian Derosa argumente : “Si Lula est élu, le résultat sera le retour du renforcement du bloc du Forum de Sao Paulo, une entité créée par Lula et Fidel Castro pour maintenir le pouvoir de la gauche en Amérique latine.”

“Dans ce projet… le Brésil a le rôle de principal financier. Au cours de leurs administrations, Lula et [ex-president] Dilma a réalisé de nombreux projets au Venezuela et à Cuba, tels que des ports et des centrales hydroélectriques.”

Pourtant, Lula ne recherchera probablement pas de changements majeurs qui mettraient en péril les relations actuelles entre les États-Unis et le Brésil.

Derosa soutient que “les forces politiques représentées par Lula sont anti-américaines par définition”, mais il note que “Lula est doué pour les négociations et a toujours maintenu une posture de dialogue avec tout le monde. Il ne ferait pas de pause commerciale, mais il préférera certainement les relations multilatérales… il ne romprait guère avec les États-Unis, d’autant plus que les États-Unis sont gouvernés par le Parti démocrate.

Morgenstern ajoute que “avec Biden, Lula aurait un allié avec une certaine tension… son intérêt (aux États-Unis) a toujours été purement économique”, mais “les amis de Lula sont des ennemis même de la gauche américaine… des dictatures communistes d’Amérique latine, La Chine, la Russie, l’Autorité palestinienne.”

Quant à la raison pour laquelle l’association étroite de Lula avec les dictatures n’a jamais été utilisée contre lui au Brésil, Morgenstern voit une différence significative entre les partis au Brésil et ailleurs : « La gauche idéologique brésilienne croit vraiment que “l’inégalité sociale” est le plus gros problème de l’univers, alors c’est un fan déclaré des dictatures (Venezuela, Cuba, Nicaragua), contrairement à la gauche américaine.”

Les Brésiliens se rendront aux urnes le 2 octobre et auront un second tour le 30 octobre si aucun candidat ne remporte 50 %.