Une victoire de Harris-Walz serait dévastatrice pour les droits des parents et des enfants, affirment les cofondatrices de Moms for Liberty

Au vu de leur parcours politique, une victoire en novembre de la candidate à la présidentielle Kamala Harris et de son colistier Tim Walz signifierait un « avenir sombre pour les droits parentaux ».

C’est ce qu’a déclaré Tiffany Justice, cofondatrice de Moms for Liberty, qui s’est entretenue avec The Lion lors du sommet national des Joyful Warriors organisé par l’organisation pendant le week-end de la fête du Travail, qui se présente comme un « rassemblement de parents luttant pour défendre leurs droits parentaux et améliorer l’éducation en Amérique ».

Et ces mères et pères de tout le pays se préparent à mobiliser les défenseurs des droits des électeurs et des parents à l’approche des élections de novembre.

« Nous serons la majorité à reprendre notre pays », a déclaré aux participants Tina Descovich, l’autre cofondatrice du groupe de défense des droits des parents.

« Les enfants n’apprennent pas à lire à l’école », a déclaré Justice au journal The Lion, faisant référence à la baisse des résultats aux tests dans les écoles publiques du pays. « Ils passent plus de 8 heures par jour, 180 jours par an, à l’école.

« On leur apprend que la couleur de leur peau, leur religion ou leurs origines dictent en quelque sorte leur avenir et qu’ils sont impuissants à y faire quoi que ce soit. »

La juge veut que les parents américains sachent que « leur vote compte et qu’ils doivent s’impliquer ». Elle les exhorte également à « réveiller les autres » et à « les inscrire sur les listes électorales à tous les niveaux du gouvernement, du conseil scolaire à la Maison Blanche ».

Quelle est l’importance des prochaines élections ?

« Cela va façonner l’avenir de nos enfants », a déclaré Justice, ajoutant que les élus doivent être tenus responsables de ce qu’ils promettent lorsqu’ils se présentent aux élections.

Au-delà de l’élection présidentielle nationale, les parents doivent être actifs dans les élections régionales et locales, estime-t-elle, car de nombreuses politiques éducatives sont adoptées à ces niveaux de gouvernement. C’est pourquoi les sections de Moms for Liberty sont si importantes.

« J’ai parlé à de nombreuses personnes qui tentent de faire adopter une loi en faveur des droits parentaux et du soutien de nos écoles », a déclaré à The Lion Ashley Jones, présidente du chapitre du comté de Florence, en Caroline du Sud.

Elle espère voir davantage de projets de loi sur les droits parentaux adoptés au cours de la prochaine session législative.

Plusieurs dirigeants de Moms for Liberty issus de plusieurs États clés ont parlé au Lion de ce qui est en jeu et de la manière dont ils se préparent pour les prochaines élections.

En recrutant et en incitant les membres à participer aux réunions du conseil scolaire, Cristiane Mersch, responsable de la section du comté de Clark, au Nevada, a déclaré au Lion qu’elle souhaitait que les habitants de la région de Las Vegas sachent que « leurs droits sont censurés ». Elle se rend dans les églises pour faire part des problèmes qui les affectent, eux et leurs enfants. Elle a également déclaré qu’elle encourageait les autres à « s’inscrire pour voter et à s’assurer que les élections locales comptent ».

En 2023, les écoles du comté de Clark ont ​​été signalées comme l’une des pire dans la nation.

En Géorgie, Meg Rudnick, ambassadrice de Moms for Liberty pour l’État, a déclaré au Lion qu’elle constatait une augmentation du nombre de parents prêts à s’exprimer sur les questions qui comptent le plus pour eux.

« Si les parents ne continuent pas à se lever et à se battre, alors je vois le système éducatif prendre le contrôle de vos enfants, prendre le contrôle de vos droits, et les parents n’existeront plus ou seront inexistants », a-t-elle déclaré.

Les inquiétudes concernant les droits parentaux et l’influence du système éducatif se répercutent également sur différentes générations.

Skylar Sheets, une lycéenne de 17 ans du Kansas qui ne peut pas voter cette année, a déclaré au Lion que les personnes qui défendent l’idéologie du genre et la théorie critique de la race « doivent être arrêtées une fois pour toutes avant que d’autres enfants ne souffrent ».

Malgré les enjeux élevés, elle a confiance en elle quel que soit le résultat grâce à sa foi chrétienne.

« Dieu a la solution », a-t-elle poursuivi. « Et même si les choses tournent mal, Dieu peut changer la situation. Il peut transformer le mal en bien pour sa gloire. »

Sa mère, Erika, a déclaré que même si ses enfants sont sur le point de terminer leurs études, elle a beaucoup de membres de sa famille qui fréquentent encore les écoles publiques.

« J’ai beaucoup de jeunes membres de ma famille, de jeunes nièces, neveux et cousins ​​qui vont rester longtemps à l’école », a-t-elle poursuivi. « Même si le temps de scolarité de nos enfants touche à sa fin, ce combat est important pour moi. »

Après les élections, Justice a déclaré aux Lion Moms for Liberty que les efforts se concentreraient sur la défense et la protection des « droits parentaux à tous les niveaux du gouvernement, que ce soit au Congrès ou dans les assemblées législatives des États du pays ».