Une victoire à la loterie réveille un couple de Lake Country

William McKay et sa femme ont gagné 500 000 $ lors du tirage supplémentaire du LottoMax du 5 août. (Photo/BCLC)

L’épouse de William McKay n’oubliera pas de sitôt le réveil qu’elle a reçu de son mari le 6 août.

La surprise était que le couple Lake Country avait gagné 500 000 $ sur une victoire au Lotto Max Extra lors du tirage du 5 août.

“J’étais assis dans ma tanière à vérifier les chiffres de la veille sur bclc.com”, a déclaré McKay. « Ma première pensée a été : ‘Je dois réveiller ma femme !’ Elle pensait que je plaisantais avec elle.

Les McKay ont célébré la grande victoire lors d’un bon dîner en famille et ont annoncé que leur premier achat serait une voiture électrique. McKay a déclaré qu’ils continueraient à profiter de leur retraite, seulement maintenant avec un demi-million supplémentaire en banque.

“Cette victoire nous donne un peu plus de variété et de plaisir avec notre retraite et nous permettra de voyager plus”, a-t-il ajouté.

