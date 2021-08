Une victime secouée par un accident de camion d’horreur au premier aperçu de la finale remplie de cascades – mais qui sera tué?

CASUALTY a révélé un premier aperçu de son épisode du 35e anniversaire qui comprend un horrible accident de camion qui tue considérablement un personnage.

La bande-annonce a laissé les fans du drame médical de la BBC désespérés pour savoir qui.

5 L’épisode du 35e anniversaire de Casualty semble être à ne pas manquer Crédit : BBC/youtube

5 L’infirmière Jade Novall est impliquée d’une manière ou d’une autre dans l’accident de voiture Crédit : BBC/youtube

Le long métrage devrait sortir sur nos écrans la semaine prochaine, faisant suite au double épisode du grand jour d’Ethan Hardy et Fenisha Khatri.

Il comprendra des flashbacks de 2016, ce qui signifie que l’ancien assistant de soins de santé Big Mac, le directeur de la réception Noel Garcia et l’ancien registraire Caleb Knight feront un retour épique à l’hôpital Holby City.

Le début du teaser dramatique voit l’infirmière Jade Lovall conduire dans une voiture avec un compagnon masculin lorsqu’un camion percute une autre voiture.

Sans trop en dévoiler dans la caravane, quelqu’un est transporté d’urgence à l’hôpital et Ethan se charge de s’occuper d’eux.

Un nouveau personnage est ensuite présenté à ED, qui semble avoir un lien avec le consultant plus loin sur la ligne.

Il semble qu’elle ait pu être liée à la victime dans l’accident et qu’elle retourne plus tard à l’hôpital pour travailler comme infirmière.

Le personnage inconnu dit à Ethan : « Je sais qui tu es.

« Je suis sûr que nous nous verrons beaucoup plus bientôt. »

L’actrice derrière le nouveau personnage est Elinor Lawless.

Elle jouera Stevie Nash, et parlant de son nouveau rôle, elle a déclaré : « Je suis absolument ravie de rejoindre le merveilleux casting de Casualty.

« Stevie Nash est certainement une force avec laquelle il faut compter et semble prêt à ébouriffer quelques plumes dans le Holby ED. »

Les fans ont afflué sur Twitter pour partager leur enthousiasme face à l’aperçu.

L’un d’eux a écrit sur Twitter : Cette fin ! Cette bande-annonce. »

Un autre a déclaré: » OH MON DIEU NOOO qui était dans cette voiture …… ce n’était pas Ethan ou Lev et en regardant les remorques ce n’était pas Faith Fenisha ou Iain ça ressemblait un peu à la voiture de Charlie …… ..J’AI BESOIN DE SAVOIR MAINTENANT. »

Un troisième intervint : « OH MON DIEU ! Cette bande-annonce de la nouvelle série ! Tu ne peux pas me montrer Ethan dans ses lunettes, Cal, Noel et Big Mac, je ne suis pas assez fort émotionnellement. »

Un quatrième a ajouté: « D’abord, qu’est-ce que c’était que cette fin? Deuxièmement, ai-je repéré Big Mac dans la nouvelle bande-annonce de la série?

L’épisode du 35e anniversaire de Casualty sera diffusé le 14 août sur BBC One

5 Il y a un ÉNORME accident de voiture – et un personnage finit par mourir Crédit : BBC/youtube

5 Big Mac et l’ancien directeur de la réception Noel Garcia apparaissent également dans l’épisode Crédit : BBC/youtube