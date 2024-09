Une victime paralysée après une fusillade près du tribunal des faillites des États-Unis ; un homme de South Bend inculpé

SOUTH BEND — Le Procureur du comté de St. JosephLe bureau de la police a déposé cinq chefs d’accusation contre un homme de South Bend en lien avec une fusillade à l’extérieur du Tribunal des faillites des États-Unisblessant prétendument une femme qui était paralysée par le coup de feu.

Le 6 septembre, le bureau du procureur a inculpé Juan Moreno, 29 ans, de deux chefs d’accusation de coups et blessures aggravés (crime de niveau 3), de coups et blessures au moyen d’une arme mortelle (crime de niveau 5), de coups et blessures ayant entraîné des lésions corporelles graves (crime de niveau 5) et d’imprudence criminelle (crime de niveau 6).

Vers 16h15 le 4 septembre, le Service de police de South Bend La police a reçu un rapport concernant une fusillade survenue dans le bloc 400 de South Michigan Street. À 18 heures, le chef de la police Scott Ruszkowski a déclaré que toutes les personnes soupçonnées d’être impliquées dans l’incident étaient détenues ou en garde à vue.

Le tribunal des faillites des États-Unis de South Bend, situé au 401 South Michigan Street, est fermé en raison d’une enquête sur une fusillade menée par le département de police de South Bend le 4 septembre 2024.

Ruszkowski a déclaré qu’il n’y avait aucune indication que quelque chose se soit passé à l’intérieur du palais de justice, ce que le bureau du procureur a confirmé, affirmant que « la fusillade n’était pas liée à une quelconque procédure judiciaire ».

Le bureau du procureur a déclaré dans les documents judiciaires qu’il pense que Moreno a sciemment infligé des blessures à la seule victime, identifiée comme Cynthia Yoder, 23 ans, de Mishawaka.

Les policiers ont trouvé Yoder sur le trottoir avec des blessures par balle dans le dos, a déclaré un détective de la police de South Bend dans des documents judiciaires. Moreno, identifié comme le petit ami de Yoder, était avec elle et tentait de lui offrir une aide médicale, ont observé les policiers.

Le chef de la police de South Bend, Scott Ruszkowski, à gauche, et la directrice des communications du département de police, Ashley O’Chap, se tiennent devant le tribunal des faillites des États-Unis à South Bend, au 401 S. Michigan St., lors d’une scène de crime active lors d’une enquête sur une fusillade.

Selon les documents judiciaires, Moreno a déclaré qu’il était en train de serrer Yoder dans ses bras lorsque le coup de feu dans sa poche s’est déclenché accidentellement, mais les détectives n’ont pas trouvé de trou dans sa poche. Les images de surveillance ont montré que Moreno avait un objet dans sa main droite, compatible avec une arme de poing, a déclaré un détective dans les documents judiciaires, lorsque Yoder est tombée au sol et que Moreno a mis sa main dans sa poche après sa chute.

La police de South Bend a indiqué que Yoder avait été transportée à l’hôpital depuis les lieux de l’accident et qu’elle se trouvait dans un état critique. Yoder a subi une blessure à la colonne vertébrale et est paralysée, sans sensation ni utilité dans l’une de ses jambes, a déclaré le détective. Lorsque les détectives ont parlé à Yoder après l’opération, elle n’était pas sûre de la façon dont elle avait été touchée par balle, selon les documents judiciaires.

La comparution en justice de Moreno est prévue pour le 9 septembre à 13 heures.

Envoyez un courriel à Camille Sarabia, rédactrice du Tribune, à l’adresse [email protected].

Cet article a été publié à l’origine sur South Bend Tribune : Une femme paralysée par balle par un tribunal américain des faillites ; son petit ami accusé