Une victime identifiée dans l’explosion de samedi dans la campagne de La Salle – Shaw Local

L’une des victimes tuées dans une explosion samedi dans une résidence rurale de La Salle a été identifiée comme étant Robert E. Waters, 59 ans, un résident de la maison au 3162 E. Third Road, à environ 1,5 miles au nord de l’Interstate 80.

Les bureaux du shérif et du coroner du comté de La Salle ont divulgué l’identité de Waters dans un communiqué de presse publié dimanche à 16h30. Une deuxième victime, une femme qui y résidait également, a été transportée par avion dans un hôpital de la région de Rockford et est décédée des suites de ses blessures. Les autorités du comté de Winnebago devaient révéler son identité plus tard.

Waters est décédé des suites de multiples blessures subies lors de l’explosion, ont annoncé les autorités. Aucun acte criminel n’a été suspecté.

“La cause de l’explosion fait toujours l’objet d’une enquête”, ont indiqué les autorités dans le communiqué de presse. “Il s’agit d’un incident isolé, et on ne pense pas qu’il s’agisse d’une menace pour le public.”

Les détails de l’explosion sont encore en train d’émerger. Un message sur la page Facebook du shérif indique que l’explosion a eu lieu à 11h25, mais les autorités n’ont pas publié de communiqué de presse avant sept heures.

Les autorités n’ont pas révélé l’étendue des dommages et une inspection visuelle n’a pas pu être effectuée par le personnel de Shaw Media. La résidence est en grande partie protégée par des arbres et une camionnette a été garée de l’autre côté de l’allée pour interdire l’entrée des véhicules.

Lorsqu’il a été approché par Shaw Media, un homme qui s’est identifié comme propriétaire a dit, courtoisement mais fermement, qu’aucun accès public ne serait fourni.

Des agents du Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs ainsi que le Bureau du prévôt des incendies de l’État assistent à l’enquête.