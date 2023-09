Une victime frappée au visage lors d’une agression par un inconnu à la station BC SkyTrain

La police de New Westminster recherche actuellement un suspect décrit comme un homme de 35 ans.

Police de New Westminster lors d’une enquête le 18 avril 2023. La police affirme qu’une victime a été frappée au visage par un inconnu à l’entrée de la station du SkyTrain de New Westminster, le vendredi 15 septembre 2023. (Shane MacKichan)

La police recherche le suspect dans une agression par un inconnu dans une gare du SkyTrain, vendredi 15 septembre.

La police de New Westminster a déclaré que vers 9 h 10, des agents ont été appelés à la station du SkyTrain de New Westminster après qu’une victime a appelé pour dire qu’elle avait été agressée près du haut de l’escalier roulant et des escaliers à l’entrée de la huitième rue. La victime a déclaré avoir reçu un coup de poing au visage de la part d’un homme, qui l’a fait tomber au sol. La victime n’a pas reconnu le suspect.

La police a décrit la victime comme étant un homme de 35 ans, aux cheveux courts et foncés et à la « peau moyennement teintée ». Il portait une casquette de baseball noire, des lunettes de soleil noires sur son chapeau, un t-shirt noir avec « Philippines » écrit sur le devant, un pantalon noir et des chaussettes bleu ciel.

La police de New Westminster a contacté la police des transports en commun de la région métropolitaine de Vancouver pour obtenir de l’aide dans le cadre de l’enquête.

Toute personne ayant des informations est priée de contacter le service de police de New Westminster au 604-525-5411 et de référencer le dossier 2023-15619.

