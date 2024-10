Une victime d’une morsure de chien intente une action en justice contre le refuge pour animaux GI et son propriétaire

16 octobre — Une toiletteuse de chiens qui a été hospitalisée plus tôt cette année après avoir été mordue au visage par un chien à l’extérieur de son entreprise de Grand Island a intenté une action en justice contre l’entreprise voisine, arguant que le propriétaire savait ou aurait dû savoir que l’animal était vicieux. et des « tendances » violentes.

Dans une plainte déposée le 1er août devant la Cour suprême du comté d’Erie, Mayra Rodriguez, propriétaire du salon de toilettage pour chiens Glitter Paws sur Grand Island Boulevard, affirme avoir subi des « blessures graves, douloureuses et permanentes » lors d’une rencontre le 20 mai avec un requin. pei nommé « Gucci » alors qu’il était sous la garde de The Pit Chic Training, Boarding and Municipal Shelter.

La plainte, déposée par l’avocat Stephen C. Ciocca du cabinet d’avocats Cellino, affirme que The Pit Chic et son propriétaire, Kelli Swagel, sont responsables des blessures de Rodriguez parce qu’ils ont permis à l’animal d’entrer en contact avec elle alors qu’ils avaient « connaissance de l’état de santé de Rodriguez ». tendances vicieuses du chien.

La plainte ne précise aucun dommage pécuniaire et demande plutôt un jugement « d’un montant qui dépasse les limites de compétence monétaire de tous les tribunaux inférieurs de l’État de New York ».

Dans une réponse déposée par Endell J. Osuna, avocat du cabinet d’avocats Goldberg Segalla LLP, Swagel a nié toutes les allégations du plaignant tout en arguant que Rodriguez n’avait pas « énoncé une cause d’action appropriée à l’égard des défendeurs » et que les blessures qu’elle soutenait n’étaient pas le résultat d’une faute ou d’une négligence de la part des défendeurs.

La réponse d’Osuna suggère également que Rodriguez « a assumé le risque lié à l’activité dans laquelle elle était engagée » lorsqu’elle a accepté, le jour de l’incident, de promener le chien lorsque les membres du personnel de Pit Chic lui ont demandé de le faire.

Osuna a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par téléphone mardi.

La Gazette avait précédemment rapporté que Rodriguez avait accepté, le 20 mai, de venir pendant son jour de congé pour aider le personnel du Pit Chic à calmer le shar pei qui, lui avait-on dit, leur avait causé des ennuis. Elle a déclaré qu’elle avait accepté de le faire parce qu’elle avait déjà travaillé avec le chien, l’ayant soigné pendant plusieurs années, d’abord dans son ancien emploi chez PetCo et plus tard chez Glitter Paws, qui est situé sur la même place de Grand Island Boulevard que The Pit. Chic.

Swagel, dont l’établissement est le fournisseur sous contrat de services de refuge pour animaux de la ville de Niagara Falls, a déclaré au journal que le jour de l’incident, le personnel l’avait informée que le chien montrait des signes évidents d’agressivité, notamment des grognements, des aboiements et des morsures. le chenil. En conséquence, elle a déclaré que le personnel n’était pas à l’aise avec le chien ce matin-là.

« J’ai contacté Mayra pour voir si elle travaillait ce matin-là et je lui ai expliqué la raison pour laquelle le chien montrait des comportements agressifs », a déclaré Swagel au journal dans un e-mail en réponse à des questions en juin. « Mayra a dit ‘non’ mais a proposé de venir s’occuper de lui car elle le connaissait. J’ai informé la propriétaire que Mayra avait proposé de le sortir et que je le tiendrais au courant après. »

Rodriguez a déclaré qu’elle était arrivée et qu’elle avait pu aider l’animal à sortir de son chenil avant de l’emmener se promener. Alors qu’ils marchaient près du patio à l’extérieur de la place, Rodriguez a déclaré avoir entendu le chien gémir. Lorsqu’elle a tendu la main pour tenter de réconforter le chien, Rodriguez a déclaré que celui-ci s’était retourné contre elle et avait commencé à la mordre, d’abord sur la joue, puis sur la poitrine et la main.

Rodriguez a déclaré que l’attaque s’est arrêtée lorsqu’un employé de The Pit Chic a ouvert la porte de l’entreprise, distrayant le chien suffisamment longtemps pour qu’elle puisse reprendre le contrôle de l’animal.

Immédiatement après l’attaque, Rodriguez a été emmenée dans un véhicule personnel conduit par l’un de ses employés à l’hôpital Kenmore Mercy. Elle a ensuite été transférée au centre médical du comté d’Erie pour un traitement supplémentaire.

Le chien a « arraché » une partie de la joue de Rodriguez au point qu’elle pendait par sa lèvre inférieure. L’animal lui a également causé deux entailles sous l’œil gauche et des lésions sur une partie de sa lèvre, de sa joue et de sa mâchoire ainsi que sur sa poitrine. Elle a également subi ce qu’elle a décrit comme des « blessures défensives » au bas de la paume, au poignet et au pouce de la main droite.

Rodriguez a prévu des rendez-vous de suivi avec son médecin et prévoit avoir besoin d’une intervention chirurgicale supplémentaire à l’avenir en raison de ses blessures.

Swagel a déclaré au journal en juin que les propriétaires du chien avaient rempli une dispense d’embarquement, un document dans lequel il leur était demandé de divulguer tout « antécédent d’agressivité ou problème de comportement connu ». Elle a laissé entendre qu’à ce moment-là, ils n’en avaient divulgué aucun.

Cependant, Swagel a déclaré que les propriétaires ont ensuite divulgué des informations sur une précédente pension au cours de laquelle le chien n’était « pas à l’aise » et sur un précédent rendez-vous de toilettage au cours duquel le chien « montrait des signes d’agressivité envers les autres chiens ».