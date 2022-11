Une victime d’une carte d’identité de la police a été abattue devant une école secondaire de Toronto, les élèves sont choqués

Le personnel de sécurité se tenait mardi devant les portes d’une école secondaire de l’est de Toronto où, la veille, un jeune de 18 ans avait été abattu à l’extérieur du bâtiment quelques minutes après la fin des cours.

La police de Toronto a identifié Jefferson Peter Shardeley Guerrier comme la victime de la fusillade à l’extérieur du Woburn Collegiate Institute à Scarborough lundi après-midi.

On ne sait pas si Guerrier était un étudiant à l’école.

Les étudiants ont dit aux journalistes qu’ils étaient choqués qu’une telle chose puisse se produire là-bas.

“Je ne vais pas mentir, j’ai eu peur au début”, a déclaré Emmanuel Ssebunya, élève de 10e année. “C’est quelque chose que vous entendriez en Amérique.”

Baheej Quadri, un élève de 9e année de l’école, attendait à l’intérieur que le club de robotique commence lorsque des coups de feu ont retenti.

“Tout le monde a commencé à courir dans le couloir et nous sommes entrés dans l’une des pièces”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il ne se sentait pas particulièrement en sécurité à l’école mardi.

Le personnel de sécurité se tient devant les portes de l’école secondaire de l’est de Toronto où un jeune de 18 ans a été tué par balle lundi. (Martin Trainor/CBC)

Dans un communiqué de presse publié mardi matin, la police a déclaré avoir été appelée pour la première fois au sujet de la fusillade vers 15h22.

Les agents sont arrivés pour trouver Guerrier abattu et ont commencé des mesures de sauvetage. L’adolescent a été transporté d’urgence à l’hôpital, mais a rapidement été déclaré mort.

Selon la police, un garçon de 15 ans est arrivé plus tard dans un hôpital voisin avec des blessures par balle résultant de l’incident. Il a été transporté dans un autre hôpital et est maintenant répertorié dans un état stable.

La police décrit un suspect dans l’affaire comme un garçon adolescent avec une carrure mince et portant des vêtements sombres.

Pendant ce temps, le Toronto District School Board affirme que des conseillers et des soutiens en cas de deuil seront en place à l’école aussi longtemps qu’ils seront nécessaires.

Les enquêteurs demandent à quiconque a vu la fusillade ou possède une vidéo de l’incident de contacter la police.

S’adressant aux journalistes mardi, le maire John Tory a déclaré que la ville avait organisé une réunion avec le conseil scolaire et la police pour voir ce qui pourrait être fait de plus, ajoutant que s’attaquer aux causes profondes d’un incident comme celui-ci comprend la question de la disponibilité des armes à feu.

“Au-delà de mes condoléances extrêmes que j’adresse au nom de tous aux familles des personnes directement impliquées, il y a beaucoup d’enfants et beaucoup de parents auxquels nous devrions penser aujourd’hui en termes de préoccupations qu’ils pourraient avoir quant à leur sécurité dans leur écoles », a déclaré Tory.

“Qu’y a-t-il de normal que quelqu’un se présente devant une école avec une arme à feu pour commencer et encore moins l’utilise? Il n’y a rien de normal à cela.”

Le Premier ministre Trudeau a également commenté, affirmant que la nouvelle de la fusillade était “extrêmement difficile à entendre” et souligne l’importance de réduire la violence armée dans les villes et à travers le pays.