Une victime des émeutes de Londres qui a sauté d’un appartement en feu, désespérée de trouver un flic qui lui a sauvé la vie

Alors que les pillards grouillaient sous elle, Monika Konczyk se tenait sur le rebord de son appartement en flammes et pensa : « Je vais mourir.

Une photo d’elle sautant de son appartement du premier étage dans les bras d’un policier héros est devenue l’image emblématique des terrifiantes émeutes de Londres en 2011.

Le saut de Monika a été capturé par la photographe Amy Weston et est devenu l’image emblématique des émeutes de Londres, faisant la une du monde entier

Monika porte toujours une coupure de la couverture de The Sun de son incroyable évasion pour lui rappeler à quel point elle a de la chance d’être en vie Crédit : Louis Hollingsbee

Dans une interview exclusive pour marquer le dixième anniversaire, Monika a raconté comment elle porte toujours une coupe de la couverture de The Sun de son évasion incroyable partout où elle va, en disant: « Si je suis en panne, cela me rappelle à quel point j’ai de la chance d’être vivant. »

Monika, 42 ans, d’origine polonaise, a déclaré : « Porter la photo de moi en train de sauter par la fenêtre dans mon sac à main me rappelle ce à quoi j’ai survécu.

« Pendant les premiers mois qui ont suivi les émeutes, je ne pouvais pas du tout dormir la nuit.

« Je n’arrêtais pas d’avoir des visions des flammes et de la fumée tout autour de moi, me piégeant dans mon appartement. Cela m’a laissé déprimé.

« J’avais peur d’être seul. Si je marchais dans la rue et que je voyais un groupe d’adolescents, je baisserais la tête et éviterais le contact visuel.

«Mais les gens en Angleterre et au travail étaient si gentils avec moi après les émeutes.

« J’ai reçu des cartes et des fleurs et beaucoup de gens venaient me voir et me demandaient comment j’allais. Cela m’a aidé à m’en remettre. »

Aujourd’hui, Monika, maman de deux enfants, a raconté à quel point elle était désespérée de retrouver le brave cuivre qui lui a sauvé la vie.

Elle a également pardonné au voyou qui a réduit en cendres son appartement à Croydon, dans le sud de Londres.

Les émeutes ont vu six jours de chaos avec des pillages, des agressions et des batailles avec la police qui ont conduit à 4 000 arrestations.

« LA FUMÉE S’ÉCHAUFFE »

Près de 700 personnes ont été reconnues coupables et 331 ont été condamnées à des peines de prison immédiates. Cinq personnes ont perdu la vie.

Cela a incité le Premier ministre de l’époque, David Cameron, à prononcer son célèbre discours « Wake Up Britain », dans lequel il s’est engagé à réparer la « société brisée » de la nation.

Le catalyseur du carnage est survenu le 4 août lorsque le gangster présumé Mark Duggan a été abattu par la police lors d’une arrestation à Tottenham, au nord de Londres.

Ils pensaient que le père de quatre enfants, qui était passager dans une voiture, portait une arme à feu.

Deux jours plus tard – à la suite d’une marche de protestation pacifique vers le poste de police de Tottenham organisée par la famille de Duggan – des violences, des incendies criminels et des pillages ont éclaté, ce qui a déclenché l’anarchie dans les rues de la capitale.

Les émeutiers ont incendié des voitures, incendié des bâtiments, lancé des cocktails Molotov sur la police, fait irruption dans des magasins de sport pour voler des marchandises et, dans un cas, ont même saccagé un McDonald’s et ont commencé à cuisiner leur propre nourriture.

Monika, originaire de la petite ville polonaise de Koronowo, regardait les émeutes se dérouler sur sa télévision dans son appartement de deux chambres à Croydon le 8 août, lorsqu’elle a entendu des bris de verre et des cris à l’extérieur.

Lorsqu’elle s’est précipitée en bas, elle a vu des dizaines de pillards briser des vitres, courir sur la route avec des téléviseurs à écran plasma et déclencher des incendies. Elle a couru vers son appartement.

À l’insu de Monika, le magasin de meubles Reeves, vieux de 140 ans, à quelques mètres de son domicile, avait été incendié. Elle était piégée.

Rappelant clairement l’horreur pour la première fois en dix ans, elle a déclaré : « J’ai vu les flammes alors j’ai essayé de sortir de l’appartement en courant, mais il y avait de la fumée dans le couloir et des flammes étaient au-dessus de ma tête. J’étais terrifié.

« J’ai couru dans mon appartement et j’ai téléphoné à ma sœur Beata pour lui dire que j’étais pris au piège et, si je ne sortais pas, pour dire à mon fils que je l’aimais.

« Je me suis dit : ‘Ça y est. Je vais mourir’. Mais je voulais juste une autre chance de vivre.

Le mari de Beata s’est précipité sur les lieux.

Des gens se tenaient sous la fenêtre, criant à Monika de l’ouvrir alors qu’elle était submergée par la panique et les fumées.

Elle a poursuivi: «J’ai finalement défait la fenêtre et grimpé sur le rebord.

« Je n’ai pas eu le temps de réfléchir. J’ai vu le policier là-bas les bras ouverts et je l’ai entendu dire : ‘Saute, saute, je t’ai !’

«Je me souviens que quelqu’un avait mis de la moquette au sol pour amortir le coup au cas où je toucherais le sol.

« Et j’ai sauté et il m’a rattrapé. Je me souviens juste avoir dit » Merci « et puis je me suis enfui.

« Il n’y avait plus de câlin, plus d’interaction. J’étais probablement un peu sous le choc, mais aussi je voulais juste m’éloigner de là.

« Je pense que Dieu me regardait de haut ce jour-là. »

‘LE PLUS HEUREUX QUE J’AI ÉTÉ’

L’émeutier Gordon Thompson, alors âgé de 34 ans, a été condamné à 11 ans et demi pour avoir déclenché l’incendie.

Le coût des dommages à London Road, Croydon, était de 14 millions de livres sterling.

Il est estimé à 300 millions de livres sterling pour la capitale.

Elle a déclaré : « Je ne savais pas que quelqu’un avait pris la photo, mais je l’ai vue le lendemain. Je ne pouvais pas le croire. Au départ, je voulais simplement l’oublier, mais maintenant je me rends compte que c’est un rappel que j’ai survécu.

Monika n’a déménagé à Londres qu’en mars 2011 et vivait dans l’appartement depuis quelques semaines à peine avant les émeutes.

Immédiatement après, elle est retournée en Pologne pour être avec sa famille.

Elle a déclaré: «J’ai vu ma mère et mon père et j’ai pensé à rester là-bas. Cela m’avait beaucoup pris.

« Mais je savais que je voulais revenir en Angleterre. Je m’étais fait une nouvelle vie et j’étais déterminé à la faire fonctionner. La Grande-Bretagne est un endroit merveilleux où se sentir chez soi.

Alors que les terreurs nocturnes et la paranoïa ont affecté sa vie de tous les jours au début, elle s’est rapidement réinstallée dans la vie ici.

Monika vit maintenant à Purley avec son fils de cinq ans Nathan, à seulement trois kilomètres de son ancien appartement incendié qui a été reconstruit.

Elle a déclaré: «Je me sens très chanceuse de dire que ma vie n’en a pas été affectée.

« Je suis le plus heureux que j’aie jamais été. J’ai un travail que j’aime, un fils que j’aime et un partenaire qui prend bien soin de moi.

« J’habite assez près de mon ancien appartement mais je suis resté loin de ce quartier. J’ai quitté les émeutes et je ne veux pas tout retarder en voyant où cela s’est passé.

Altruiste, elle n’a aucune colère envers ceux qui ont déclenché l’horreur cette nuit-là.

Elle a déclaré : « Si certains des émeutiers regardaient en arrière aujourd’hui, ils ne le feraient peut-être plus. Mais je n’ai de rancune envers personne.

« Chaque jour est comme un cadeau et je suis juste reconnaissant d’être en vie. »

Mais Monika a un regret : ne pas avoir remercié correctement l’officier mystère qui lui a sauvé la vie.

Elle a déclaré : « Je n’ai jamais rencontré le policier qui m’a attrapée. Je ne me souviens pas à quoi il ressemblait car il faisait si sombre. Je tiens à le remercier comme il se doit. C’est un héros.