Une victime décrit la fusillade sur l’I-75 dans le Kentucky. « Cet homme était déterminé à tuer. »

Rebecca Puryear doit subir une intervention chirurgicale, mais elle est reconnaissante d’être en vie après avoir été l’une des cinq personnes grièvement blessées par balle alors qu’il voyageait sur l’Interstate 75 dans le sud du Kentucky samedi après-midi.

Quelqu’un a tiré à travers la vitre côté passager de la Toyota Camry 2021 de Puryear, la touchant au bras droit.

La balle a traversé sa poitrine et a éclaté en fragments lorsqu’elle a touché la portière côté conducteur, blessant son bras gauche, a déclaré Puryear.

Elle avait encore des fragments dans la poitrine dimanche, a-t-elle dit.

Cependant, la douleur causée par la balle n’était pas aussi intense qu’elle l’avait imaginé, et elle était reconnaissante que ses blessures n’étaient pas plus graves et que son mari et son fils n’aient pas été touchés par balle.

« Je remercie Dieu à chaque seconde de la journée », a déclaré Puryear, 28 ans. « Cela aurait pu être bien pire. »

Ce que nous savons – et ce que nous ne savons pas encore – sur les fusillades sur l’I-75 dans le Kentucky

Les cinq victimes abattues samedi sur l’I-75 au nord de Londres sont dans un état stable. La police continue de rechercher une personne d’intérêt pour la fusillade, identifiée comme Joseph Couch, 32 ans. Les autorités ont fermé près de 32 kilomètres d’autoroute et de nombreuses routes secondaires dans la région samedi soir pendant qu’elles recherchaient Couch, et la chasse à l’homme a repris dimanche matin.

Puryear, du comté de Harlan, son mari Chris et leur fils de 4 ans, Christian, étaient allés à Richmond pour manger à Olive Garden, puis à Lexington, et rentraient chez eux lorsque la fusillade s’est produite.

Puryear conduisait en direction du sud sur l’I-75, le régulateur de vitesse réglé à 80 mph, lorsqu’ils ont entendu un bruit.

« J’ai regardé mon mari et je lui ai demandé : « Qu’est-ce que c’était ? » Il m’a répondu que c’étaient des coups de feu. J’ai dit : « Oh mon Dieu ! » », a déclaré Puryear. « Et puis, tout d’un coup, j’ai eu les oreilles qui bourdonnaient. »

Puryear a déclaré que sa première pensée a été de se demander si son fils et son mari avaient été touchés. Ils avaient des égratignures dues à des éclats de verre ; son mari a dit qu’il ne saignait pas, mais elle, oui.

« Je saignais à grosses gouttes », a-t-elle déclaré. « J’ai regardé ma poitrine et j’ai dit : « Ma poitrine brûle ». »

Puryear et son mari pensent que le tireur se trouvait sur une colline à côté de l’autoroute, étant donné que la balle a percé la vitre côté passager.

La police a déclaré que le tireur avait tiré sur un total de neuf voitures des deux côtés de la route.

« Cet homme voulait tuer, et il a failli le faire », a déclaré Puryear.

La police a recherché des preuves dans la voiture de l’une des personnes abattues lors d’une embuscade sur l’Interstate 75 dans le comté de Laurel le 07/09/2024

Puryear a déclaré qu’elle portait un sac à main Wrangler en bandoulière. Elle pense que la sangle en travers de sa poitrine avec une pièce en métal a dévié la balle et lui a évité d’être blessée plus gravement.

Puryear s’apprêtait à s’arrêter sur le bord de la route lorsqu’elle a été abattue, mais son mari lui a dit de continuer pour sortir du danger.

« Il m’a répondu : « Absolument pas. Continue à conduire » », a déclaré Puryear.

Elle a roulé environ un mile sur l’autoroute, puis s’est arrêtée. Son mari lui a demandé d’enlever sa chemise et de la presser sur la plaie pour essayer d’arrêter le saignement.

Chris Puryear avait appelé le 911 et le shérif adjoint Bobby Roberts est arrivé rapidement, traversant la médiane de l’autoroute pour les atteindre.

Roberts a placé Rebecca Puryear à l’arrière de sa voiture et l’a emmenée d’urgence à l’hôpital Saint Joseph de Londres.

Elle a été libérée samedi soir mais subira une intervention chirurgicale plus tard, a déclaré Puryear.

La police a saisi sa voiture comme preuve, alors des amis ont amené un autre véhicule du comté de Harlan pour qu’elle, son mari et son fils puissent rentrer chez eux.

« J’étais terrifié à l’idée de remonter dans un véhicule hier soir parce qu’il était toujours en fuite », a déclaré Puryear à propos du tireur.

Elle et sa famille sont rentrées à la maison vers 2 heures du matin dimanche. Roberts, l’adjoint, lui a envoyé un message vers 3h30 du matin dimanche pour prendre de ses nouvelles, a déclaré Puryear.

Quelques heures plus tard, elle a déclaré qu’elle n’arrivait toujours pas à « comprendre » ce qui s’était passé.

« En un clin d’œil, tu n’es plus là », a-t-elle dit. « Je ne veux pas que d’autres familles vivent cela. »