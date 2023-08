Une victime de meurtre à grande vitesse et son petit ami ont été forcés de quitter la route par un «gang de la drogue albanais»

Une victime de MURDER et son petit ami ont été contraints de quitter la route par un gang de drogue albanais à qui l’on devait de l’argent, selon des sources.

La conductrice Amy-Rose Wilson, 27 ans, a été tuée et son partenaire Ryan Paterson, 22 ans, blessé à la suite d’une poursuite en voiture à grande vitesse à Falkirk.

Amy- Rose Wilson est décédée après la poursuite samedi

Les services d’urgence se sont précipités vers New Carron Road à Falkirk après l’accident tragique

Amy- Rose a été déclarée morte sur les lieux Crédit : Facebook

Mme Wilson et son petit ami blessé ont été poursuivis par une voiture dans une poursuite d’horreur similaire des semaines auparavant

Un initié a déclaré que la mère était « une victime innocente ».

Le Scottish Sun peut également révéler qu’Amy-Rose et son petit ami blessé ont été poursuivis par une voiture dans une poursuite d’horreur similaire des semaines avant l’accident à grande vitesse qui l’a tuée.

Le couple a dit à des amis qu’ils étaient « traqués » par des personnes dans un moteur et ont filmé une poursuite le long des routes de Falkirk.

Samedi, la Vauxhall Vectra du couple a été forcée de quitter une route de la ville après des menaces de mort par deux voyous « albanais » au volant d’une Mercedes Classe C.

La conductrice Amy-Rose, qui laisse derrière elle un jeune fils, est décédée sur les lieux tandis que Ryan reste à l’hôpital.

Parlant de la poursuite précédente en avril, elle a déclaré sur les réseaux sociaux : « J’ai juste conduit comme d’habitude, je ne suis pas dérangée par leur comportement et leurs jeux enfantins.

« Ils vont s’ennuyer et passer à autre chose. »

Ryan a ajouté: « Ils me traquent en fait assis au bout de la rue. »

Il est entendu que différentes personnes ont été impliquées dans le premier incident.

L’horreur de samedi serait liée à une dette envers un gang de drogue d’Europe de l’Est.

Un initié a déclaré: «Amy était une victime innocente dans tout cela.

« Une bande d’Albanais aurait reçu beaucoup d’argent et serait venue le chercher.

« Ça n’avait rien à voir avec Amy.

« Ils ont essayé d’obtenir de l’argent pendant des mois et nous savions tous que quelque chose de vraiment mauvais finirait par arriver. »

Nous avons raconté comment des menaces de mort ont été lancées contre Amy-Rose et Ryan – qui étaient impliqués dans la vente de chiens XL Bully coûteux – devant l’appartement d’un ami peu de temps avant que leur voiture ne s’écrase sur un VW Tiguan après la poursuite terrifiante.

L’autre conducteur, un homme de 39 ans, a été légèrement blessé.

Lors de l’embuscade quelques minutes plus tôt, un témoin a déclaré la nuit dernière: «La classe C est arrivée et deux gars ont sauté.

« L’un avait une batte ou quelque chose de similaire et ils ont essayé d’attraper Ryan.

« Mais il s’est enfui et a sauté dans la voiture.

«Ils ont brisé la vitre côté conducteur d’Amy-Rose et elle l’a ensuite terrassée, suivie de près par la Classe C.

«Ils conduisaient tous comme des chauves-souris hors de l’enfer.

« Ils avaient vraiment l’air d’Europe de l’Est mais parlaient anglais. »

Un autre habitant horrifié a déclaré : « Ils étaient tous rassemblés devant des voitures et se pointaient du doigt.

« Quelqu’un a crié, ‘Vous êtes f*****g mort cette fois et je veux dire ça.

Des fleurs ont été laissées sur les lieux à un demi-mile de là où Amy-Rose a été tuée.

L’un de son père dit : « Amy Rose, ma fille chérie.

« Je te retrouverai au paradis, je t’aime pour toujours, jusqu’à ce que nous nous revoyions.

« RIP magnifique. Je t’aime toujours, papa xxx. »

Un ami proche de la maman, qui ne voulait pas être nommé, a déclaré: « Je continue de penser qu’elle va m’envoyer un message et tout cela ne sera qu’un mauvais rêve.

« Tout ce à quoi je peux penser, c’est à quel point elle aurait eu peur.

« Nous sommes tous sous le choc, nous n’arrivons pas à comprendre. »

On pense qu’Amy-Rose, de Falkirk, est née à Newcastle mais a déménagé vers le nord avec sa mère quand elle avait environ 12 ans.

Elle a eu un fils il y a six ans qui a été pris en charge par ses grands-parents – avec Amy-Rose une visiteuse régulière.

Le copain a ajouté: « Dieu sait comment ils lui diront que sa mère est partie. »

Appelant à témoins, l’inspecteur-détective Hazel Reid, de l’équipe d’enquête majeure de la police écossaise, a déclaré: «Il est impératif que nous retrouvions les occupants de la Mercedes qui ont fui les lieux.

« Nous pensons que ce véhicule a poursuivi le Vauxhall de manière dangereuse, entraînant un accident avec le Tiguan. »

Les flics traitent l’accident mortel comme une enquête pour meurtre

Des hommages à Amy-Rose ont été laissés sur les lieux, dont un de son père.

