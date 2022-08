Une victime de l’attaque de Kamloops pleine de vie six ans après une lésion cérébrale

Jessie Simpson est reconnaissante envers tous ceux qui l’ont soutenu au cours des six dernières années

Jessie Simpson, 25 ans, a fêté son anniversaire à la maison pour la première fois en six ans entourée d’amis et de sa famille (Sue Simpson)

On ne s’attendait jamais à ce que Jessie Simpson se réveille, encore moins qu’elle parle et mange toute seule.

Brittany Webster de Capital News a été invitée pour une interview exclusive avec le jeune homme sur le fait d’être chez lui à Savone le week-end pour la première fois depuis qu’il a été plongé dans le coma en juin 2016.

Jessie n’a pas beaucoup de souvenirs de l’attaque et l’interview était à la condition qu’il ne soit pas interrogé sur l’incident.

