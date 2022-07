Une victime battue innocentée alors qu’un soldat de la Louisiane attend son procès

NOUVELLE-ORLÉANS (AP) – La Louisiane a abandonné son procès contre un homme noir dont les coups sévères avant son arrestation en 2019 ont conduit à des accusations criminelles et à des poursuites contre un soldat de l’État.

Une infraction au code de la route et des accusations de résistance à un officier pesaient sur Aaron Bowman depuis deux ans. Des documents judiciaires montrent que le bureau du procureur général de la Louisiane a décidé de rejeter les accusations portées contre Bowman lundi, citant “des preuves insuffisantes pour étayer les poursuites” et des “problèmes de crédibilité” avec les officiers qui l’ont arrêté.

L’ancien soldat d’État Jacob Brown fait face à une accusation fédérale de violation des droits civils de Bowman en lien avec le passage à tabac de mai 2019. Il a plaidé non coupable. Une date de procès au 20 mars a été fixée mardi.

L’acte d’accusation fédéral accuse Brown d’avoir battu Bowman avec une lampe de poche qui avait un «capuchon tactique» conçu pour briser le verre.

Des enregistrements vidéo et de police montrent que Bowman a été frappé 18 fois avec une lampe de poche en 24 secondes. Les dossiers montrent que cela s’est produit lorsqu’il s’est arrêté dans l’allée de sa maison à Monroe après que la police a tenté de l’arrêter pour une mauvaise utilisation de la voie. Il n’a pas été immédiatement placé en garde à vue après le passage à tabac, mais a été arrêté en vertu d’un mandat délivré quelques jours plus tard.

Le bureau du procureur général a repris les poursuites contre Bowman après que ses avocats ont demandé à un tribunal de récuser le procureur local, le procureur du 4e district judiciaire, Robert Tew.

Bowman poursuit la police d’État et plusieurs agences de la paroisse d’Ouachita devant un tribunal civil.

Dans l’affaire pénale fédérale, Brown est accusé de “privation de droits sous couvert de la loi”.

Le cas de Bowman a été révélé alors que l’examen minutieux de la police de l’État de Louisiane s’intensifiait au milieu d’allégations de recours excessif à la force et de racisme.

Le ministère américain de la Justice a annoncé le mois dernier une vaste enquête sur les droits civils de l’agence au milieu de preuves croissantes d’une tendance à détourner le regard des coups d’hommes principalement noirs, y compris l’arrestation en 2019 de Ronald Greene, décédé en détention après avoir été battu à la suite d’une poursuite.

L’annonce fait suite à une enquête de l’Associated Press qui a révélé au moins une douzaine de cas au cours de la dernière décennie dans lesquels des soldats de la police d’État ou leurs patrons ont ignoré ou dissimulé des preuves de coups, détourné le blâme et entravé les efforts pour éradiquer les fautes. Des dizaines de soldats actuels et anciens ont déclaré que les passages à tabac étaient encouragés par une culture d’impunité, de népotisme et, dans certains cas, de racisme pur et simple.

