Une veuve se sépare d’une rare émeraude d’un naufrage de 1622 pour aider l’Ukraine

La Nuestra Señora de Atocha partit de La Havane pour l’Espagne le 4 septembre 1622, avec une charge utile qui comprenait 180 000 pièces, 24 tonnes de lingots frappés d’argent bolivien, 125 lingots d’or et 70 livres d’émeraudes brutes extraites dans le présent -jour Colombie. Il naviguait depuis seulement un jour quand lui et un autre navire, le Santa Margarita, ont été frappés par un ouragan et ont coulé à l’ouest de Key West.

M. Fisher, décédé en 1998, était obsédé par la chasse au trésor depuis qu’il avait lu “L’île au trésor” de Robert Louis Stevenson dans son enfance. Après avoir servi dans l’armée en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale et étudié l’ingénierie à Purdue et à l’Université de l’Alabama, il s’est brièvement tourné vers l’élevage de poulets en Californie avant d’ouvrir un magasin de plongée à Redondo Beach, en Californie. Il a déménagé sa famille en Floride en 1962, attirés par la promesse de trouver un trésor offshore.

Lui et ses associés ont utilisé l’électronique moderne pour récupérer de l’or et d’autres artefacts des épaves d’une flotte espagnole qui a coulé dans une tempête au large de la côte atlantique de la Floride en 1715. En 1969, il s’était lancé à la recherche de l’Atocha, dont il avait lu dans un livre intitulé “The Treasure Diver’s Guide”.

La recherche du trésor d’Atocha s’est avérée coûteuse pour M. Fisher. Cela a consommé plus de 15 ans de sa vie, et il a perdu un fils et une belle-fille lorsque leur bateau a chaviré et coulé en 1975. Enfin, en 1985, M. Fisher et son équipe ont localisé l’épave de l’Atocha et récupéré environ 400 millions de dollars de trésor.