Une veuve intente une action civile affirmant que l’effondrement de la grue de Kelowna en 2021 est le résultat d’une « négligence »

Une veuve a déposé une action civile devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, affirmant que la négligence a entraîné la mort de son mari lors de l’effondrement de la grue en 2021 à Kelowna.

Le 12 juillet 2021, le mari d’Helen Margaret Furuya, Brad Zawislak, 43 ans, travaillait dans un immeuble de bureaux sur la rue Saint-Paul à côté d’un chantier de construction lorsqu’une grue, appartenant à Stemmer Construction, s’est effondrée. La grue s’est écrasée dans le bureau de Zawislak, causant des blessures importantes qui ont entraîné sa mort sur les lieux de l’incident.

Cinq hommes sont morts à la suite de l’effondrement, dont Cailen Vilness, Jared Zook et Patrick Stemmer et Eric Stemmer.

Zawislak travaillait avec Protech Consulting et n’était pas associé à Stemmer Construction, la société qui possédait et exploitait la grue.

Furuya a déposé une plainte contre l’entreprise de construction, cinq personnes non identifiées et deux autres sociétés anonymes le 13 juin 2023, affirmant que la perte de son mari est le résultat d’une négligence.

Elle demande une réparation pour les dommages généraux, les dommages spéciaux, les frais de gestion, la majoration fiscale et les coûts après avoir subi la perte d’amour, de conseils, de soins, de soutien, de soutien financier et de compagnie de son mari. La réclamation de Furuya demande une compensation financière mais le montant reste non divulgué.

Les détails de l’incident font l’objet d’une enquête par Work Safe BC et la GRC.

En mai 2023, la GRC a publié une déclaration indiquant que l’enquête criminelle est « vaste et complexe » et qu’elle sera très probablement prolongée pendant une longue période.

WorkSafeBC a déclaré le 16 mai que sa partie de l’enquête, impliquant les composants de la grue, la séquence des événements et les procédures du lieu de travail qui ont conduit à l’effondrement, était terminée.

Comme l’enquête criminelle de la GRC est en cours, la décision a été prise de ne pas encore rendre public le rapport de WorkSafeBC.

Un GoFundMe a été lancé pour Furuya et ses deux enfants, après la mort de Zawislak, qui a permis de récolter plus de 320 000 $.

