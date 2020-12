La veuve d’un bon samaritain décédé après avoir été frappé en essayant de rompre une bagarre devant un fast-food a donné naissance à sa petite fille.

Giuseppe ‘Peppe’ Raco est décédé après avoir été touché à la nuque devant un magasin de kebab à Northbridge à Perth aux premières heures du 4 juillet.

Le directeur de la Paramount Nightclub attendait de la nourriture quand il a tenté de rompre une bagarre entre un groupe d’hommes et a été frappé par Jaylen Denny Dimer.

Giuseppe ‘Peppe’ Raco (photographié avec sa femme Enza) est décédé après avoir été frappé à l’extérieur d’un magasin de kebab à Perth

L’homme de 40 ans a été jeté au sol où il a eu une hémorragie cérébrale et est décédé plus tard après deux jours de réanimation dans un coma provoqué.

Le père de M. Raco, Domenico, a déclaré à The West Australian que la famille « avait l’impression d’avoir été béni par un ange alors que le diable dansait sur nos âmes » après avoir reçu des nouvelles cette semaine.

La veuve de M. Raco, Enza, a donné naissance au deuxième enfant du couple, tandis que Dimer a fait passer sa charge d’agression illégale causant la mort en homicide involontaire.

« D’une part, nous avons fait ce que nous pouvions pour soutenir Enza, une mère en deuil et au cœur brisé qui a dû trouver la force de mettre au monde leur belle fille la semaine dernière sans notre bien-aimée Peppe à ses côtés », a déclaré M. Raco.

Le directeur de la discothèque Paramount a été frappé à l’arrière de la tête par Jaylen Denny Dimer (photo)

« D’un autre côté, nous avons également eu des frais surclassés nous rappelant constamment que cet homme lâche peut toujours ouvrir les yeux tous les matins. »

Dimer a plaidé coupable d’homicide involontaire coupable devant le tribunal de première instance de Perth mercredi et sera désormais condamné par la Cour suprême.

Le joueur de 26 ans comparaîtra devant le tribunal de première instance de Stirling Gardens en janvier.

À l’extérieur de la salle d’audience, M. Raco a remercié l’équipe des homicides pour avoir travaillé à l’amélioration des accusations de Dimer.

Une page GoFundMe a été lancée pour collecter des fonds pour la jeune famille de M. Raco à la suite de son décès.

La veuve de M. Raco, Enza (photographiée ensemble) a donné naissance au deuxième enfant du couple cette semaine

La collecte de fonds a généré plus de 50 000 $.

«Giuseppe Raco était un mari et un père dévoué qui a été tragiquement enlevé trop tôt de ce monde», indique la description de GoFundMe.

«La violence et les abus dus à l’alcool et aux drogues constituent un environnement toxique qui entraîne la mort d’innocents et des familles dans des souffrances inutiles.

«On se souviendra de Pep pour son » ciao « accueillant et ses doubles baisers à chaque personne qu’il a rencontrée.

«L’équipe de la Paramount Nightclub, sa famille et ses amis manqueront à jamais sa vision positive de la vie, ainsi que le sang, la sueur et les larmes qu’il a consacrés à tous les aspects de son travail et de sa vie.