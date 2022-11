Une veuve demande 55 millions de dollars à la NCAA pour la mort d’un ancien footballeur de l’USC

LOS ANGELES (AP) – Les avocats ont demandé lundi à un jury d’attribuer 55 millions de dollars à la veuve d’un ancien joueur de football de l’USC dans une affaire historique accusant la NCAA de ne pas l’avoir protégé des traumatismes crâniens répétitifs qui ont conduit à sa mort.

Matthew Gee, un secondeur percutant qui faisait partie de l’équipe gagnante du Rose Bowl en 1990, a subi d’innombrables coups qui ont causé des lésions cérébrales permanentes et ont conduit à un abus de cocaïne et d’alcool qui l’a finalement tué à 49 ans, ont déclaré ses avocats dans leurs plaidoiries finales. Sa veuve, Alana Gee, était dans la salle d’audience lundi.

Dans le premier cas du genre à être soumis à un jury, les avocats ont déclaré aux jurés de la Cour supérieure de Los Angeles que la NCAA, l’instance dirigeante de l’athlétisme universitaire aux États-Unis, était au courant des effets des traumatismes crâniens dans le sport depuis les années 1930, mais a échoué pour décennies pour informer les joueurs des risques ou mettre en place des règles pour protéger les joueurs.

“Vous ne pouvez pas ramener Matt mais vous pouvez dire que ce que la NCAA lui a fait était mal”, a déclaré l’avocat Bill Horton. « Mettez ça sur le radar de la NCAA. … C’est la seule façon dont ils écouteront jamais.

Un avocat de la NCAA a déclaré que Gee avait subi une mort cardiaque subite provoquée par une hypertension de longue date et une toxicité aiguë de la cocaïne. Il a discuté d’une série d’autres problèmes de santé graves de Gee, qui, selon lui, n’étaient pas liés au football.

“La NCAA n’a rien à voir avec les choses qui ont tragiquement coûté la vie à M. Gee”, a déclaré l’avocat Will Stute.

La question des commotions cérébrales dans le sport, et le football en particulier, a été au centre des préoccupations ces dernières années, car la recherche en a découvert davantage sur les effets à long terme des traumatismes crâniens répétés dans des problèmes allant des maux de tête à la dépression et, parfois, à l’apparition précoce de la maladie de Parkinson ou d’Alzheimer. maladie.

Le procès d’un mois est l’un des centaines de poursuites pour mort injustifiée et blessures corporelles intentées par des footballeurs universitaires contre la NCAA au cours de la dernière décennie.

Mais Gee’s n’est que le deuxième cas à être jugé avec des allégations selon lesquelles des coups à la tête auraient conduit à une encéphalopathie traumatique chronique, une maladie dégénérative du cerveau. Une affaire de 2018 au Texas s’est réglée quelques jours après le début du procès.

Gee était l’un des cinq secondeurs de l’équipe des Trojans de 1989 décédé avant d’avoir 50 ans. Comme son coéquipier et star de la NFL Junior Seau, qui s’est suicidé en 2012, le cerveau de Gee a été examiné à titre posthume au Centre d’encéphalopathie traumatique chronique de l’Université de Boston et s’est avéré avoir un CTE.

Le CTE est associé à la perte de mémoire, à la dépression et à la démence progressive. Elle ne peut être diagnostiquée qu’après la mort.

L’Université de Boston a trouvé un CTE dans le cerveau de 110 des 111 anciens joueurs décédés de la NFL et de 48 des 53 anciens joueurs universitaires, selon une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association.

Les membres du Temple de la renommée diagnostiqués après la mort comprennent Ken Stabler et Mike Webster.

Au cours de sa dernière année, Gee était capitaine d’équipe et a dirigé l’USC dans les plaqués, les échappés forcés et les récupérations d’échappés.

Gee a épousé Alana, sa chérie d’université, après avoir obtenu son diplôme en 1992, et ils ont vécu une vie normale pendant 20 ans. Ils ont élevé trois enfants alors qu’il dirigeait une compagnie d’assurance prospère dans le sud de la Californie.

Mais les choses ont pris un tournant vers 2013, lorsqu’il a commencé à perdre le contrôle de ses émotions, selon le procès. Il est devenu en colère, confus et déprimé. Il a beaucoup bu. Il a dit à un médecin qu’il avait oublié des journées entières.

Les avocats de Gee ont déclaré que la CTE, qui se trouve chez les athlètes et les vétérans militaires qui ont subi des lésions cérébrales répétitives, était une cause indirecte de décès car il a été démontré qu’un traumatisme crânien favorise la toxicomanie.

Stute a déclaré que l’affaire de mort injustifiée concernait la cause de la mort de Gee et non l’existence de CTE, ce qui, selon lui, reste une hypothèse.

Après des années de démentis, la NFL a reconnu en 2016 que les recherches de BU montraient un lien entre le football et le CTE. La ligue a accepté de régler les cas de blessures à la tête couvrant 20 000 joueurs à la retraite, fournissant jusqu’à 4 millions de dollars pour un décès impliquant CTE. Il devrait dépasser 1,4 milliard de dollars en versements sur 65 ans pour six conditions d’admissibilité.

En 2016, la NCAA a accepté de régler un recours collectif pour commotion cérébrale, en versant 70 millions de dollars pour surveiller l’état de santé des anciens athlètes universitaires, 5 millions de dollars pour la recherche médicale et des paiements allant jusqu’à 5000 dollars pour les joueurs individuels réclamant des blessures.

Gee n’a jamais signalé avoir eu une commotion cérébrale et il a déclaré dans une demande pour jouer avec les Raiders après avoir obtenu son diplôme qu’il n’avait jamais été assommé, a déclaré Stute.

Il a déclaré que la NCAA était placée dans une position où elle devait se défendre contre des allégations dont elle n’était pas au courant à l’époque, notant que le CTE n’avait été découvert qu’en 2005. Il a déclaré que rien de ce que la NCAA aurait pu faire n’aurait gardé Gee en vie aujourd’hui.

“Vous ne pouvez pas tenir la NCAA responsable de quelque chose 40 ans plus tard que personne n’a jamais signalé”, a déclaré Stute. « Les plaignants vous veulent dans une machine à voyager dans le temps. Nous n’en avons pas… à la NCAA. Ce n’est pas juste.”

Un ancien responsable de la NFL qui a examiné toutes les bandes disponibles des matchs USC de Gee a déclaré qu’il avait été plaqué de manière sûre sans utiliser sa tête et qu’il n’y avait aucun signe de blessure à la tête, a déclaré Stute.

Horton a répliqué qu’au moment où Gee jouait, la NCAA ne partageait pas ce qu’elle savait des risques médicaux de blessures à la tête répétitives, n’empêchait pas les joueurs de retourner sur le terrain après des blessures et ne limitait pas le nombre d’entraînements malgré les recommandations. pour ce faire, a déclaré Horton.

Alors qu’il montrait des photos de Gee à son mariage et tenant sa jeune fille dans un tutu rose, Horton s’est étouffé, notant que mardi aurait été l’anniversaire de Gee.

“Prononcez un verdict … pour qu’il ne soit pas mort pour rien”, a déclaré Horton. “Ainsi, chaque enfant de 18 ans qui joue au football connaîtra les dangers du jeu auquel il joue.”

Brian Melley, l’Associated Press