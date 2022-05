Une veuve décrit une attaque de missile survivante qui a détruit sa maison ukrainienne

Le missile russe a transformé la petite maison de Vera Kosolopenko en un bûcher ardent qui a consumé la Bible et tous les autres précieux souvenirs qu’elle chérissait de son défunt mari.

“J’ai perdu tout ce qui me reliait à lui”, a-t-elle pleuré samedi devant les restes fumants de la maison détruite par le missile la veille. “Il ne me reste que le portrait gravé sur sa pierre tombale.”

La petite veuve de 67 ans, qui vit dans le village du nord-est de Bezruky, a de la chance d’être en vie.

Elle et deux amis buvaient du thé à l’intérieur de la maison lorsque le missile a percuté le toit.

“C’était si rapide”, a-t-elle déclaré. “C’était terrifiant.”

Kosolopenko inspecte sa maison détruite à Bezruky samedi. La veuve de 67 ans a survécu à l’explosion mais a perdu presque tous ses souvenirs de son défunt mari, décédé avant le début de la guerre. (Ricardo Moraes/Reuters)

Les villageois ont déclaré que le missile était l’un des cinq qui ont rapidement frappé le hameau verdoyant situé à 26 kilomètres au nord de Kharkiv, près de l’endroit où les troupes ukrainiennes ont chassé les forces russes qui ont tenté d’envahir la deuxième plus grande ville du pays lors de l’invasion de Moscou le 24 février.

Village touché par des tirs d’obus mais non occupé

Les Russes n’ont pas occupé Bezruky, situé à seulement 17 kilomètres de la frontière russe. Mais ils ont parfois envoyé des véhicules pour patrouiller ses étroites pistes de terre avant que leurs forces ne soient repoussées par la contre-offensive ukrainienne vieille de près de deux semaines, ont déclaré des villageois.

Depuis le début de la guerre, Bezruky a subi des tirs d’obus quasi constants qui ont détruit ou endommagé de nombreuses maisons. Des cratères de roquettes et de bombes parsèment ses ruelles et la route de gravier défoncée menant au village, une tranchée et un bunker occasionnels visibles dans les arbres qui bordent ses bords.

REGARDER | Que s’est-il passé dans la guerre de la Russie en Ukraine cette semaine : Que s’est-il passé la semaine 12 de l’attaque russe contre l’Ukraine Les troupes russes et ukrainiennes se battent village par village dans le Donbass, avec peu de progrès pour le Kremlin. La guerre pousse la Finlande à demander l’adhésion à l’OTAN et un soldat russe est accusé du premier crime de guerre depuis le début du conflit. Voici un récapitulatif de l’invasion de l’Ukraine du 7 au 13 mai.

Les deux armées se livraient des duels d’artillerie lors de la visite de Reuters. Des explosions bruyantes et rauques provenaient de canons ukrainiens à proximité; des bruits sourds ont marqué des positions russes éloignées qui ont envoyé plusieurs obus en direction du sud sifflant directement au-dessus.

D’innombrables villages ukrainiens tels que Bezruky ont été détruits par l’invasion que la Russie, dotée d’armes nucléaires, prétend avoir été forcée de lancer pour éradiquer une menace que l’Ukraine faisait peser sur sa sécurité.

L’Ukraine et ses partisans étrangers disent que des milliers de personnes sont mortes dans la guerre d’agression non provoquée du Kremlin qui a déraciné des millions d’autres et laissé des villes et des villages en ruines.

Kosolopenko se tient avec des amis devant sa maison détruite samedi. ‘C’était tellement rapide. C’était terrifiant », a-t-elle déclaré. (Ricardo Moraes/Reuters)

Kosolopenko, une mère de cinq enfants originaire de la ville de Soumy, dans le nord-est du pays, a déménagé en 2001 avec son défunt mari dans le village, où il avait des parents. Il est mort il y a deux ans.

Il n’y a pas eu d’électricité ni de gaz en bouteille depuis que la guerre a éclaté. Elle a surtout vécu de l’aide humanitaire et des œufs fournis par quelques poules, qu’elle fait cuire dans son jardin sur un feu allumé sous un four de fortune composé de plusieurs briques et tôles.

Le missile, a déclaré Kosolopenko, est tombé à 9 heures du matin vendredi. Cela a mis le feu à son toit dans une pluie d’éclats enflammés qui a enflammé un entrepôt en bois dans son arrière-cour étroite.

“Nous avons entendu une énorme explosion quand elle a atterri et toutes les fenêtres ont éclaté”, a-t-elle déclaré.

Un homme observe la maison détruite de Kosolopenko à Bezruky samedi. Des observateurs ont déclaré que le missile qui a touché la maison était l’un des cinq qui ont frappé le village en succession rapide. (Ricardo Moraes/Reuters)

Lorsqu’une deuxième roquette a frappé à proximité, elle et ses amis se sont enfuis dans une cave bordée de briques creusée sur le côté de sa maison.

Kosolopenko “a pris son thé avec elle, et j’ai attrapé un sac en plastique avec un livre dedans, et nous avons couru à la cave”, a déclaré son amie, Alla Bazarnaya, 40 ans, de Kharkiv.

Bazarnaya a déclaré qu’elle avait emménagé avec Kosolopenko en janvier après que le couple se soit lié d’amitié dans un hôpital de Kharkiv où elle était soignée pour un accident vasculaire cérébral.

“Le plus important, c’est que je me sentais épargné par Dieu et que nous devions nous retirer dans la cave”, a déclaré Bazarnaya.

Le toit, le deuxième étage et le débarras étaient en feu lorsque le couple est sorti.

Des voisins ont essayé d’éteindre le feu avec des seaux d’eau

Kosolopenko a déclaré avoir appelé un service d’incendie à proximité alors que des voisins brandissant des seaux remplis d’eau et d’autres conteneurs se précipitaient chez elle. Ils n’ont pas pu éteindre les flammes.

“Les pompiers ont répondu qu’il y avait des bombardements et qu’ils ne pouvaient pas venir ici”, a-t-elle dit. “Ils ne sont arrivés que six heures plus tard. S’ils étaient arrivés plus tôt, ils auraient pu éteindre le feu au deuxième étage et sauver le rez-de-chaussée.”

Kosolopenko regarde à travers les restes de sa serre détruite samedi. (Ricardo Moraes/Reuters)

Les flammes ont réduit sa maison et son débarras en obus noircis par le feu, laissant l’arrière-cour tapissée de gravats carbonisés et de cendres. Seuls les murs en parpaings et en briques sont restés debout.

Kosolopenko a déclaré qu’elle avait tout perdu, y compris les photographies de famille et la bible qui avaient appartenu au père de son mari.

“C’est tellement douloureux pour moi,” pleura-t-elle. “Je ne sais pas comment je vais reconstruire cette maison. J’ai adoré cet endroit.”