PARIS (AP) – La veuve fugitive d’un homme armé de l’État islamique et d’un homme décrit comme son logisticien ont été reconnus coupables mercredi d’accusations de terrorisme et condamnés à 30 ans de prison dans le procès de 14 personnes liées aux attentats de janvier 2015 à Paris contre le satirique Charlie Journal Hebdo et un supermarché casher.

Le verdict met fin au procès de trois mois lié aux trois jours de meurtres à Paris revendiqués conjointement par le groupe État islamique et al-Qaida. Au cours de la procédure, la France a été frappée par de nouvelles attaques, une vague d’infections à coronavirus parmi les accusés, et des témoignages dévastateurs témoignant d’un bain de sang qui continue de secouer la France.

Patrick Klugman, un avocat des survivants de l’attaque du marché, a déclaré que le verdict avait envoyé un message aux sympathisants. «Nous accusons le bourreau, mais au final, c’est pire d’être son valet», a-t-il déclaré.

Les trois assaillants sont morts lors de descentes de police. La veuve, Hayat Boumeddiene, s’est enfuie en Syrie et serait toujours en vie. On pense que les deux hommes qui l’ont chassée de France sont morts, même si l’un a été condamné à la prison à vie au cas où et l’autre a été condamné séparément.

Onze autres étaient présents et tous ont été reconnus coupables du crime, avec des peines allant de 30 ans pour Boumeddiene et Ali Riza Polat, décrit comme le lieutenant de l’attaquant de marché virulemment antisémite, Amédy Coulibaly, à quatre ans avec une simple condamnation pénale.

Les attentats du 7 au 9 janvier 2015 à Paris ont fait 17 morts avec les trois hommes armés. Les 11 hommes jugés ont formé un cercle restreint d’amis et de connaissances criminelles qui ont affirmé que toute facilitation qu’ils auraient pu faire était involontaire.

Un joueur a joué jour et nuit pendant la période de trois jours, apprenant ce qui s’était passé seulement après être sorti trouble du casino. Un autre était un chauffeur d’ambulance fumant de la marijuana. Un troisième était un ami d’enfance de l’attaquant du marché, qui a été battu en bouillie par ce dernier en raison d’une dette.

C’est l’infection à coronavirus de Polat qui a forcé la suspension du procès pendant un mois.

L’histoire continue

L’avocate de Polat, Isabelle Coutant-Peyre, l’a décrit comme un bouc émissaire qui ne savait rien des projets de Coulibaly. Elle a dit qu’il ferait appel.

«Il savait depuis le début que c’était un procès fictif», a-t-elle déclaré par la suite.

En tout, les enquêteurs ont passé au crible 37 millions de bits de données téléphoniques, selon un témoignage vidéo de la police judiciaire. Parmi les hommes menottés derrière les gradins fermés de la salle d’audience, flanqués d’officiers masqués et armés, il y en avait plusieurs qui avaient échangé des dizaines de SMS ou d’appels avec Coulibaly dans les jours qui ont précédé l’attaque.

Ont également témoigné les veuves de Chérif et Saïd Kouachi, les frères qui ont pris d’assaut les bureaux de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, décimant la rédaction du journal dans ce qu’ils ont qualifié d’acte de vengeance pour sa publication de caricatures du prophète Mahomet des années auparavant. . Les bureaux avaient été incendiés auparavant et n’étaient pas marqués, et les rédacteurs avaient une protection 24 heures sur 24. Mais ce n’était pas assez.

En tout, 12 personnes sont mortes ce jour-là. Le premier était Frédéric Boisseau, qui travaillait dans la maintenance. Puis les Kouachis ont saisi Corinne Rey, une dessinatrice qui était partie fumer, et l’ont forcée à monter le code de la porte. Elle les regarda avec horreur ouvrir le feu sur la réunion éditoriale.

«Je n’ai pas été tuée, mais ce qui m’est arrivé était absolument effrayant et je vais vivre avec jusqu’à ce que ma vie soit finie», a-t-elle déclaré.

Le lendemain, Coulibaly a tiré et tué une jeune policière après avoir omis d’attaquer un centre communautaire juif de la banlieue de Montrouge. À ce moment-là, les Kouachis étaient en fuite et la France était paralysée par la peur.

Les autorités n’ont pas immédiatement lié la fusillade au massacre de Charlie Hebdo. Ils se rapprochaient des Kouachis lorsque les premières alertes sont arrivées d’un homme armé dans un supermarché casher. C’était un vendredi après-midi hivernal et les clients se précipitaient pour finir leurs courses avant le sabbat lorsque Coulibaly est entré, portant un fusil d’assaut, des pistolets et des explosifs. Avec une caméra GoPro fixée sur son torse, il a tiré méthodiquement sur un employé et un client, puis a tué un deuxième client avant de commander à un caissier de fermer les stores métalliques du magasin.

La première victime, Yohan Cohen, était mourante par terre et Coulibaly s’est tourné vers une vingtaine d’otages et lui a demandé s’il devait «l’achever». Malgré leurs appels, Coulibaly a tiré le coup de feu, selon le témoignage de la caissière Zarie Sibony.

«Vous êtes juifs et français, les deux choses que je déteste le plus», leur a dit Coulibaly.

A une quarantaine de kilomètres de là, les frères Kouachi ont été acculés dans une imprimerie avec leurs propres otages. En fin de compte, les trois assaillants sont morts lors de descentes de police presque simultanées. C’était la première attaque en Europe revendiquée par le groupe État islamique, qui a de nouveau frappé Paris plus tard cette année-là avec un effet encore plus meurtrier.

« C’est la fin d’un procès qui a été fou, éclairant, douloureux mais qui a été utile », a déclaré Richard Malka, avocat de Charlie Hebdo.

Les procureurs ont déclaré que les Kouachis avaient essentiellement autofinancé leur attaque, tandis que Coulibaly et sa femme avaient contracté des prêts frauduleux. Boumeddiene, la seule femme jugée, s’est enfuie en Syrie quelques jours avant l’attaque et est apparue dans la propagande de l’État islamique.

Un témoin, la veuve française d’un émir de l’État islamique, a déclaré depuis sa prison qu’elle avait croisé Boumeddiene à la fin de l’année dernière dans un camp en Syrie et les sœurs adoptives de Boumeddiene ont déclaré qu’elles pensaient qu’elle était toujours en vie. Témoignant en tant qu’homme libre après une brève peine de prison, pour des raisons que les avocats de la défense et les victimes ont qualifiées de déroutantes, ce sympathisant d’extrême droite est devenu un informateur de la police qui a en fait vendu les armes à Coulibaly.

Trois semaines après le début du procès, le 25 septembre, un Pakistanais imprégné d’islam radical et armé d’un couteau de boucher a attaqué deux personnes devant les bureaux libérés de Charlie Hebdo.

Six semaines après le début du procès, le 16 octobre, un instituteur français qui a ouvert un débat sur la liberté d’expression en montrant aux étudiants les caricatures de Mahomet a été décapité par un réfugié tchétchène de 18 ans.

Huit semaines après le début du procès, le 30 octobre, un jeune Tunisien armé d’un couteau et portant une copie du Coran a attaqué des fidèles dans une église de la ville méridionale de Nice, tuant trois personnes. Il avait une photo des Tchétchènes sur son téléphone et un message audio décrivant la France comme un «pays des incroyants».