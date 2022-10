Une veuve affirme que Virgin Atlantic a perdu des bagages contenant les restes incinérés de son mari

Une femme au Royaume-Uni a affirmé que son projet d’enterrer son défunt mari à Walt Disney World en Floride avait été ruiné après qu’une compagnie aérienne ait temporairement perdu ses bagages contenant ses restes incinérés.

Joyce Jackson, 78 ans, du Pays de Galles, a allégué que Virgin Atlantic avait accidentellement laissé la valise contenant les cendres de son mari Gordon à l’aéroport de Manchester, selon local du nord du Pays de Galles en direct.

Jackson, dont le mari est décédé des suites d’un accident tragique l’année dernière, avait l’intention d’enterrer certains des restes de Gordon dans leur destination de vacances préférée près de ce qui aurait été son 80e anniversaire et leur anniversaire de mariage.

“Gordon a vraiment adoré là-bas”, a déclaré Jackson au point de vente du Pays de Galles à propos de Disney World. “Il parlait aux personnages. Ce n’était pas un pèlerinage, mais je voulais y enterrer une partie de ses cendres et nos alliances.”

“Mais c’était comme si Virgin Atlantic s’en fichait”, a ajouté Jackson.

Jackson, qui a été mariée à Gordon pendant 57 ans, a imputé les bagages ratés à ce qu’elle a décrit comme l’étiquette de sac “fragile” de la compagnie aérienne, qui, selon elle, a dû tomber.

“A l’aéroport de Manchester On m’a dit que je devais utiliser le dépôt de bagages en libre-service », a-t-elle déclaré. « Je l’ai fait et j’ai obtenu une étiquette de bagage. Un homme l’a mis. Ce n’était pas une étiquette collante où vous l’enroulez autour d’une poignée et collez les deux extrémités ensemble. C’était plutôt du papier. Mais ça a dû tomber.”

“Je suis arrivée à Orlando, et pas de bagages. Je voyage léger et je n’avais que ce que je portais, pas même une brosse à dents”, a-t-elle encore expliqué.

“Mais le pire, c’était que les cendres et les bagues étaient dans la valise. Je sais que vous ne pouvez pas emporter les cendres de quelqu’un avec vous, alors je n’avais que quelques cendres et nos alliances. J’allais les enterrer dans un jardin au Caribbean Beach Resort”, a poursuivi Jackson. “Les cendres principales sont dans un pot de roses dans notre jardin.”

Jackson a déclaré que le personnel de Walt Disney World avait été utile lorsqu’ils ont appris sa situation difficile.

“Je devais laver mes sous-vêtements tous les soirs avec du gel douche”, a déclaré Jackson. “Mais Disney [was] très bien, étant donné que ce n’était pas leur problème. Ils m’ont donné une brosse à dents et ont pris un taxi pour m’emmener dans un supermarché, afin que je puisse acheter de la laque et du dentifrice. J’ai aussi acheté trois robes, un T-shirt et un sac.”

Jackson a déclaré qu’elle avait dû dépenser près de 800 dollars pour remplacer les vêtements et les articles de toilette perdus dans ses bagages, mais a noté qu’elle avait finalement retrouvé ses bagages après qu’un responsable de service à Orlando en ait retrouvé l’emplacement. Elle est rentrée chez elle le 13 octobre, mais a déclaré qu’elle avait probablement raté sa dernière occasion d’enterrer les cendres de Gordon et leurs alliances en Floride.

“Je ne peux pas y retourner parce que je n’en ai pas les moyens et j’ai 78 ans”, a-t-elle déclaré.

Virgin Atlantic n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital, mais aurait présenté des excuses à Jackson pour l’épreuve.