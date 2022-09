Une vétérinaire bien-aimée se suicide, laissant la communauté équine de l’ouest du Québec choquée et attristée

Il était tard dans la soirée du 27 juin lorsque les choses ont pris une tournure inattendue dans les écuries de la Ferme Avant-Garde à Luskville, au Québec.

La jument arabe Essie poulinait plus tôt que prévu et le copropriétaire Siri Ingebrigtsen était absent de la ville pour affaires.

Laissée pour faire face à la tournure soudaine des événements, Arianne Fournier, une étudiante de 19 ans, était de service au cas où.

Mais elle a eu les conseils et le soutien de la vétérinaire Andrea Kelly, qui, grâce à Facetime, a guidé Fournier à travers la livraison réussie de poulains jumeaux en bonne santé.

“Je ne pense pas que j’aurais été aussi calme (sans elle)”, se souvient Fournier.

Essie, une Arabe de 10 ans, et ses poulains, Blaze et Star. (Olivier Plante/CBC)

Kelly est sortie le lendemain et dans les jours et les semaines qui ont suivi, pour surveiller – et câliner – les poulains Star et Blaze.

Le 28 juillet était la dernière fois que les gens de la ferme ont vu Kelly. La femme de 36 ans s’est suicidée trois jours plus tard.

“Un ami m’a appelé”, se souvient Ingebrigtsen. “Elle a dit ‘peut-être que tu devrais t’asseoir’ et elle m’a dit ce qui s’était passé.”

“C’était tellement surréaliste. Vous ne vous attendez pas à ces choses…. Vous pensez toujours” qu’est-ce que nous aurions pu faire différemment en tant que communauté pour empêcher cela? et que pouvons-nous faire différemment (pour) ne pas perdre un autre vétérinaire comme celui-ci ?””, a déclaré Ingebrigtsen, qui connaissait un autre vétérinaire qui s’est suicidé.

Depuis le décès de Kelly, la communauté équine du Pontiac et d’Ottawa s’est mobilisée pour souligner son impact en tant que vétérinaire, membre de la communauté et amie.

Certains clients ont écrit des hommages en ligne, d’autres ont partagé des souvenirs de leur amitié avec elle.

Un ami a dédié un champ de tournesols à Kelly. Une autre a inscrit son cheval à l’hippodrome Rideau-Carleton le 11 août et a remporté le titre gagnant en l’honneur de Kelly et de sa famille. Le cheval gagnant, Erica’s Shadow, a même couru avec un dossard violet, la couleur préférée de Kelly.

Le fiancé de Kelly, Marc Alarie, et sa sœur Erin se tiennent devant la clinique vétérinaire de Kemptville, en Ontario. Des clients et des amis ont décoré les portes de la clinique de fleurs après l’annonce de son décès. (Rachel Watts/CBC)

La sœur de Kelly, Erin, se dit touchée par tous les hommages.

“J’ai entendu tellement d’histoires ces dernières semaines sur la générosité de son temps. Elle n’était jamais trop occupée pour répondre à un appel. Elle n’était jamais trop occupée pour sortir et voir quelqu’un”, a déclaré Erin Kelly.

“Elle a toujours suivi quand elle a dit qu’elle allait le faire. J’ai entendu des histoires sur la douceur, la tendresse et l’attention qu’elle avait pendant les dernières minutes d’un animal”, a-t-elle déclaré.

La communauté partageant leurs histoires avec la famille de Kelly “nous a vraiment aidés à traverser cette période difficile”.

Andrea Kelly était l’une des rares vétérinaires de la région d’Ottawa à être également autorisée à soigner les animaux au Québec. (Soumis par Marc Alarie)

Andrea Kelly était inhabituelle en ce sens qu’elle était une vétérinaire basée à Ottawa qui était également autorisée à exercer au Québec. Elle était propriétaire de la clinique pour grands animaux de la vallée de l’Outaouais et servait près de 600 clients dans la région du Pontiac et d’Ottawa.

“Une personne forte et déterminée”

Erin Kelly se souvient de sa sœur cadette comme d’une “petite enfant souriante et brillante” qui est tombée amoureuse des chevaux et était déterminée à devenir vétérinaire. Elle a acheté la clinique des grands animaux de la vallée de l’Outaouais en 2018.

Cinq ans auparavant, en 2013, elle rencontre Marc Alarie, qui deviendra son fiancé.

Alarie a un souvenir vivace d’avoir croisé Kelly dans une épicerie peu de temps après leur premier rendez-vous.

“Elle portait sa salopette, elle avait des taches dessus, ses cheveux étaient partout et elle sentait la grange, donc elle était un peu timide”, a déclaré Alarie en riant. “Mais quand je l’ai vue, elle était encore belle et réelle.”

Dans les années qui ont suivi, Alarie et Kelly ont vécu dans une maison à Kemptville et ont construit une vie avec leurs chevaux, leurs chats et leur chien.

Alarie se souvient comment Kelly a fait son travail “sérieusement et avec compassion”. Il est rentré une fois à la maison pour trouver une chèvre, gardée là pour des soins médicaux particuliers.

Plus loin, les propriétaires de chevaux québécois étaient heureux d’avoir Kelly comme ressource.

“Elle a rapidement commencé à venir dans notre région parce qu’elle était autorisée à venir au Québec, ce que beaucoup de vétérinaires en Ontario ne sont pas”, a déclaré Stéphanie Sitzberger, propriétaire d’une ferme à Gatineau. “Nous avons pu développer une très belle relation avec elle.”

Elle a dit que Kelly “souriait toujours, peu importe le genre de journée qu’elle passait”.

Stephanie Sitzberger se souvient que Kelly était une présence souriante et amicale autour des chevaux. (Rachel Watts/CBC)

Mais alors que Siri Ingebrigtsen revient sur tous les patients sous les soins de Kelly au Québec et en Ontario, elle dit que le travail du vétérinaire a dû être stressant.

“Je ne sais pas comment l’un d’entre eux le fait honnêtement, surtout en étant seul parce qu’il n’y a personne pour rebondir et pour vous aider quand vous avez tout le week-end de garde”, a déclaré Ingebrigtsen. “Mais elle ne l’a jamais vraiment laissé faire quand elle est venue.”

Erin Kelly dit que sa sœur a toujours fait passer les clients en premier et n’était pas “du genre à laisser les animaux sans soins”, même si cela l’a peut-être affectée.

“Andrea était une personne forte et déterminée… mais être de garde 24 heures sur 24, sept jours sur sept est exigeant”, a-t-elle déclaré.

Erin dit qu’une pénurie de vétérinaires et le départ de deux employés ont laissé sa sœur à peu près seule pour gérer une importante charge de clients.

“Elle a fini par en assumer une grande partie pour que la clinique survive et que ces 600 clients reçoivent des soins”, a déclaré Erin.

Les experts disent que la vie d’un vétérinaire, avec ses facteurs de stress particuliers, n’est pas facile et que la profession a des taux de suicide élevés. Cependant, le suicide est rarement causé par un seul facteur, disent également les experts.

Andrea Kelly a développé un amour pour les chevaux et a décidé de devenir vétérinaire très tôt dans sa vie. Les clients disent qu’elle était douée pour s’occuper des gros animaux. (Soumis par Erin Kelly et Marc Alarie)

Taux de suicide élevé chez les vétérinaires

Après le décès de Kelly, sa famille a demandé que des dons soient envoyés à Pas un autre vétérinaire (NOMV) une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis qui vise à faire progresser le bien-être, la santé mentale et la réduction du suicide chez les professionnels vétérinaires.

Les longues heures de travail, les limites client-vétérinaire et le stress jouent tous un rôle dans les taux élevés de suicide chez les vétérinaires, déclare la vice-présidente du NOMV, Caitlin Furlong, qui travaille dans une clinique vétérinaire équine du New Jersey.

Elle a déclaré qu’un vétérinaire sur six aux États-Unis envisageait le suicide à un moment donné de sa carrière et que “les professionnels vétérinaires courent un risque plus élevé que le grand public”.

Ici au Canada, les statistiques sont tout aussi inquiétantes.

Environ 26 % des vétérinaires canadiens ont eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois, selon un étude publiée en 2020 menée par des chercheurs de l’Ontario Veterinary College.

L’étude, qui a été réalisée par 1 403 vétérinaires canadiens, a révélé que la prévalence des pensées suicidaires était considérablement plus élevée que dans la population générale et que, comparativement aux vétérinaires masculins, les vétérinaires féminines ressentaient des taux de stress et d’épuisement « significativement plus élevés ».

« Nous prenons cela très au sérieux », a déclaré Marie Archambault, vice-doyenne aux affaires académiques et étudiantes à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal à Saint-Hyacinthe, au Québec.

Au cours des deux dernières années, les séances d’accueil des nouveaux étudiants ont changé pour refléter cette préoccupation. Désormais, les étudiants reçoivent des ressources sur le bien-être grâce à un nouveau cours proposé par l’American Association of Veterinary Medical Colleges.

“Nous encourageons vraiment fortement nos étudiants à faire (cela)”, a déclaré Archambault. “Et nous savons que les vétérinaires sont plus de deux fois plus susceptibles d’avoir des pensées suicidaires que les Canadiens.”

Andrea Goffart dit que les chevaux sont des créatures délicates pour leur taille et que les propriétaires blâment parfois un vétérinaire quand quelque chose ne va pas. (Rachel Watts/CBC)

Les vétérinaires équins et de grands animaux sont particulièrement sensibles, explique Aja Harvey, collègue de Furlong et vétérinaire équin spécialisée en médecine interne.

“Je pense que ce qui distingue vraiment la médecine vétérinaire des grands animaux de celle des petits animaux (médecine), c’est le nombre d’heures que nous devons y consacrer”, a déclaré Harvey.

Alors que les vétérinaires pour petits animaux travaillent généralement des heures cliniques structurées avec des cliniques d’urgence gérant les débordements, Harvey dit que les vétérinaires spécialisés dans les chevaux travaillent souvent 10 à 12 heures par jour et effectuent des tâches de nuit et d’urgence le week-end.

Andrea Goffart, une cliente de Kelly qui possède une propriété à Quyon, au Québec, affirme que les clients peuvent également ajouter un niveau de stress aux vétérinaires.

“Les chevaux sont un animal intéressant parce qu’ils ne sont pas vraiment du bétail et qu’ils ne sont pas vraiment des animaux de compagnie”, a déclaré Goffart. “Les gens aiment beaucoup leurs chevaux et si quelque chose ne va pas, il y a beaucoup de colère dirigée contre les vétérinaires.”

Goffart dit que tous les clients ne comprennent pas les pressions que ressentent les vétérinaires, en particulier lorsqu’ils sont dévoués à leur travail et en forte demande en raison de la pénurie de vétérinaires.

“Ils ne veulent pas dire à ce propriétaire” désolé, je ne peux pas voir votre cheval “, a déclaré Goffart. “Je pense que quelqu’un qui donne et donne et donne, à un moment donné, il va s’épuiser.”

Les écuries de la clinique pour grands animaux sont maintenant vides, et le fiancé de Kelly et sa sœur ont demandé que des dons soient envoyés à une organisation à but non lucratif qui promeut le bien-être des vétérinaires.

“Si seulement elle savait combien de personnes elle a touché”

La famille de Kelly a organisé un service commémoratif dans sa clinique vétérinaire et son fiancé dit qu’environ 250 personnes sont venues se souvenir d’elle.

Alarie a été touchée de voir l’impact qu’elle a eu sur la communauté.

“Les messages en ligne et les personnes qui sont venues hier, les cartes, les fleurs que nous avons reçues de clients, d’amis… Si seulement elle savait combien de personnes elle a touché et combien de personnes l’aimaient et se souciaient d’elle”, a déclaré Alarie.

“Elle signifiait beaucoup pour nous et nous ferons en sorte de nous souvenir d’elle pour toujours.”

Quant à Ingebrigtsen, chaque fois qu’elle regarde les poulains que Kelly a aidé à accoucher sur Facetime, elle ressent un pincement au cœur.

“Cela a été quelques semaines difficiles, mais en même temps, nous célébrons en quelque sorte qui elle était, n’est-ce pas. Et ces gars-là nous le rappelleront toujours”, a déclaré Ingebrigtsen.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez éprouvez des difficultés, voici où obtenir de l’aide :