Une veste indigène liée à la région de la rivière Rouge découverte par Glass Onion

Une veste autochtone ayant des liens avec la région de la rivière Rouge au Manitoba a voyagé à travers le monde et s’est retrouvée dans une friperie en Angleterre – et maintenant, le personnel du magasin espère en savoir plus sur le manteau.

La veste a fait son chemin vers Glass Onion – l’une des principales entreprises de vêtements vintage du Royaume-Uni – grâce à une balle de vêtements vintage en provenance des États-Unis.

Alice Leadbetter, qui travaille pour l’entreprise, a déclaré au personnel de Glass Onion, “a immédiatement su que cette pièce particulière était vraiment spéciale en raison des détails et de l’âge du tissu”.

“Nous n’avions jamais vu une veste comme celle-là auparavant, alors nous savions que c’était quelque chose de vraiment spécial”, a déclaré Leadbetter dans une interview avec CTV Morning Live mardi.

Leadbetter a expliqué que la veste est douce et fabriquée à partir de peau de daim. Elle a ajouté qu’il y avait beaucoup de détails sur la frange, ainsi que des perles complexes.

« Vous pouvez dire que tout a été fait à la main, par quelqu’un qui s’en soucie vraiment. C’est vraiment magnifique », a-t-elle déclaré.

The Glass Onion a trouvé ce manteau dans une balle de vêtements vintage des États-Unis. (Source : TikTok/Glass Onion Vintage)

Pour en savoir plus sur la veste et ses origines, le personnel du Glass Onion s’est tourné vers TikTok, car ils avaient besoin d’un expert en vêtements autochtones – et les utilisateurs de la plateforme de médias sociaux n’ont pas déçu.

«Nous venons d’avoir une réponse incroyable. Je pense que la vidéo originale a maintenant environ un demi-million de vues. Tout le monde a été très utile dans les commentaires, recommandant des lieux, des fédérations et des organismes gouvernementaux avec lesquels nous pourrions entrer en contact », a déclaré Leadbetter.

À partir de là, Glass Onion est entré en contact avec Maureen Matthews du Musée du Manitoba, qui a déterminé que la veste date du début au milieu des années 1800 en se basant sur les points de chaînette sur les poches.

“C’était un style de broderie qui était enseigné dans la région de la rivière Rouge avant les années 1850”, a déclaré Leadbetter.

Matthews pense également que la veste est probablement métisse, faite pour un membre de la famille ou un commerçant de fourrures.

Aujourd’hui, l’Oignon de Verre poursuit ses recherches. Leadbetter a ajouté qu’ils avaient publié une autre vidéo TikTok pour suivre certaines des pistes que la société avait obtenues de sa vidéo précédente.

“[We are] encore en phase de recherche initiale. Avec un peu de chance, nous pourrons encore plus le réduire à une province ou à une région spécifique et partir de là », a-t-elle déclaré.

– Avec des fichiers de Rachel Lagace de CTV.