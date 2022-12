Une veste avec un chauffage intégré ? Oui, voici comment cela fonctionne

L’arrivée de l’hiver marque cette période de l’année où le temps froid vous oblige à vous superposer avec un tas de vêtements pour rester au chaud et à l’aise. Eh bien, il est intéressant de noter que chaque saison a ses avantages et ses inconvénients. Alors que les vagues de chaleur en été incitent à acheter des climatiseurs, la baisse des températures en hiver oblige à acheter des vêtements chauds et des radiateurs. Cependant, que diriez-vous si nous vous disions que vous pouvez obtenir à la fois des vêtements d’hiver et un appareil de chauffage ?

Oui, tu l’as bien lu. Si vous envisagez d’acheter une veste ainsi qu’un appareil de chauffage, vous pouvez obtenir les deux pour le prix d’un, tout le mérite des avancées technologiques. Une veste chauffante a été récemment lancée, qui permet de rester au chaud même dans les conditions météorologiques les plus froides en appuyant simplement sur un bouton. Bien que la veste ne soit pas bon marché, son prix est raisonnable pour sa qualité. Maintenant, laissez-nous vous expliquer comment fonctionne cette veste chauffante et où vous pouvez la trouver.

À l’intérieur de la veste, cinq zones de chauffage différentes aident à chauffer tout le corps. Au lieu de vous superposer avec des vêtements lourds, vous pouvez travailler par temps froid en portant cette veste. Le matériau utilisé à l’intérieur de la veste la distingue des autres vestes. Le chauffage est activé lorsque le bouton de la veste est enfoncé. La température peut être contrôlée à trois niveaux différents, qui peuvent être sélectionnés à l’aide du bouton lui-même. Si vous souhaitez laver cette veste, vous devez d’abord retirer l’élément chauffant.

Cette veste est facilement disponible en ligne. Le gilet chauffant YHG est facilement disponible à l’achat sur Amazon. Il coûte également le même prix qu’une veste standard ou un appareil de chauffage standard. La veste avec un MRP d’environ Rs 9 000 peut être achetée pour Rs 4 316 après la réduction. Il comprend un support de chauffage USB, permettant de le charger.

