Une version humaine du film catastrophe

La plupart catastrophe moderne les films sont plutôt ringards—grandes lunettes à effets spéciaux c’est une excuse pour présenter beaucoup de destruction et action. Utopie concrète, un film catastrophe sud-coréen, en contient un peu, mais se concentre davantage sur ce qui survient immédiatement après. Tout d’abord, le film attire votre attention avec un énorme tremblement de terre qui ravage Séoul. Tout est détruit à perte de vue… sauf un seul immeuble en plein milieu.

C’est une prémisse qui pourrait, à ce stade, prendre de nombreuses directions. Il pourrait être La descente. Il pourrait être Assaut sur Precent 13. Il pourrait être Jour de l’indépendance. mais le cinéaste Um Tae-hwa décide d’y aller de manière totalement réaliste. Bien sûr, il y a de l’action et de la violence en cours de route, mais l’accent est mis sur les décisions humaines prises par les résidents de ce bâtiment. Laissent-ils entrer plus de monde ? Qui mérite d’être là ? Et tout au long du chemin, vous ne pouvez vous empêcher de réfléchir à ce que vous feriez dans cette situation.

Les personnages principaux, bien qu’ils soient nombreux, sont Min-seong (Park Seo-joon) et Myeong-hwa (Park Bo-young), un mari et une femme qui, presque sans prévenir, se retrouvent à des places importantes dans la hiérarchie du bâtiment. Il dirige la sécurité, elle aide à la santé, et tout cela est contrôlé par Yeong-tak (Lee Byung-hun), un homme têtu qui arrive dans des circonstances peu claires.

Au début, les résidents du bâtiment ont laissé entrer d’autres survivants, en essayant d’être aussi compréhensifs que possible. Cependant, à mesure que les ressources diminuent, ces sentiments changent rapidement et une règle plus militariste est suivie. Les choses semblent bien pendant un moment jusqu’à ce que la violence commence. Et le mensonge. Et dans chaque scène, vous ne savez pas vraiment ce que chaque personnage va faire.

Tout cela est fascinant, d’autant plus que nous voyons les personnages commencer à changer et les mystères être résolus. Il y a aussi une fantastique construction du monde dans l’histoire, alors que les habitants font des courses de ravitaillement et voient comment vivent tous les autres habitants de Séoul.

Ce qui n’arrêtait pas de m’arriver Utopie concrète c’est qu’on ne voit jamais le gouvernement. Nous ne voyons jamais de soldats. Il n’y a pas de héros ou de méchants clairement définis. C’est tout simplement une tranche de vie et un fait concret à propos de cette situation inimaginable et dévastatrice. Il y a sûrement des gens dans ce monde qui essaient de comprendre la situation dans son ensemble, mais Utopie concrète tout est question de vision plus petite. Cela nous met au défi, pas n’importe qui d’autre.

Le résultat est un film intense et puissant, mais sans jamais perdre sa valeur de divertissement propulsif. Nous considérons notre propre moralité à mesure que les personnages brisent ou solidifient la leur, et en fin de compte, vous voulez juste passer plus de temps dans ce monde. Ce qui est plutôt sauvage. Dans les films catastrophe, on veut normalement juste voir tout le monde revenir à la normale. Dans Utopie concrètevous voulez juste voir comment tout cela est compris.

Utopie concrète a joué au Fantastic Fest 2023 cette semaine et est la candidature sud-coréenne pour le meilleur long métrage international pour les prochains Oscars. Il sortira aux États-Unis plus tard cet automne.

