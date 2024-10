Une version bêta de l’interface utilisateur 7.0 sera disponible pour les développeurs et les utilisateurs

Le programme bêta One UI 7.0 sera disponible pour les développeurs et les utilisateurs réguliers. Cela était toujours attendu, mais les fans de Samsung étaient un peu inquiets lorsque la société n’a confirmé la version bêta pour les développeurs qu’après le premier teaser officiel de One UI 7.0 lors de la conférence des développeurs Samsung (SDC24) la semaine dernière.

Ce n’est cependant pas le cas. Un modérateur sur les forums communautaires de Samsung US confirmé que le public bénéficiera du programme bêta One UI 7.0. Encore une fois, cela n’est pas surprenant, mais cela devrait dissiper toutes les inquiétudes persistantes que pourraient avoir les fans.

Samsung offrira plus de détails plus tard cette année

Malheureusement, les tests bêta de One UI 7.0 pourraient ne pas commencer de si tôt pour les développeurs et les utilisateurs. En réponse à nos questions, la société a simplement déclaré qu’elle aurait davantage de choses à dire plus tard cette année. C’est probablement parce que Samsung ne publiera pas la version stable du nouveau logiciel sur les appareils existants avant le lancement de la série Galaxy S25 au début de l’année prochaine.

Par rapport aux programmes bêta One UI 6.0 et 5.0, la version bêta de One UI 7.0 a déjà deux mois de retard. Samsung a cependant une bonne raison. One UI 7.0 apporte une refonte massive, comme nous n’en avons pas vu depuis probablement la version 1.0 de One UI.

Et cela rend les tests bêta publics de la prochaine version de One UI plutôt importants. Les commentaires des utilisateurs sont utiles même pour les mises à jour mineures de One UI, il serait donc insensé pour Samsung de ne pas laisser les utilisateurs tester en version bêta la plus grande mise à jour de One UI depuis des années.

Samsung a de grands projets pour One UI dans les années à venir. En plus de procéder à une refonte majeure sur les téléphones et les tablettes, Samsung unifiera l’expérience logicielle sur toutes ses gammes de produits sous la marque One UI.

Que vous achetiez un smartphone, une montre intelligente, un téléviseur ou l’un de ses nombreux appareils électroménagers intelligents Samsung, vous bénéficierez d’une expérience utilisateur cohérente. Samsung travaille également à faire de l’IA une partie intégrante de l’expérience.