Une version bêta de l’interface utilisateur 5.0 basée sur Android 13 atteint la famille Galaxy S21

Plus tôt ce mois-ci, Samsung a ouvert la version bêta publique de One UI 5 basée sur Android 13 pour la série Galaxy S22, et aujourd’hui, elle passe également aux appareils Galaxy S21. Jusqu’à présent, le programme bêta semble avoir été lancé pour ceux-ci en Corée et au Royaume-Uni.

L’inscription nécessite d’utiliser l’application Samsung Members, de localiser la bannière du programme bêta One UI 5.0 à l’intérieur, d’appuyer dessus et d’enregistrer vos coordonnées et votre appareil. Une fois cela fait, il ne faut normalement attendre que quelques minutes avant de recevoir une notification de mise à jour.

La version bêta en question est étiquetée comme version G99xBXXU5ZVHE, où “x” diffère en fonction du trio S21 que vous avez. Si vous êtes au Royaume-Uni et que vous souhaitez vous essayer à cela, notez que la version bêta n’est actuellement disponible que pour les unités déverrouillées sans carte SIM. On ne sait pas quand il arrivera aux modèles d’opérateur.

Il y aura certainement un tas d’autres versions bêta pour One UI 5.0, et si vous êtes inscrit au programme de test, vous recevrez chacune d’entre elles dès sa sortie, sous forme de mise à jour en direct. La version finale “stable” de One UI 5.0 devrait sortir à la mi-octobre pour la famille S22. Il n’atterrira probablement pas sur les modèles S21 en même temps, mais il ne devrait pas traîner plus de quelques semaines non plus.

Source 1 | Source 2