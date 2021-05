Une version 5G du Moto G Stylus (2021) se dirige vers les États-Unis

Motorola a dévoilé le Moto G Stylus (2021) en janvier, avec le chipset 4G Snapdragon 678 à la barre. Bizarrement, cependant, quelques jours seulement avant le lancement officiel, nous avons vu des rendus prétendument divulgués du téléphone qui avaient une conception entièrement différente de son îlot de caméra à l’arrière.

Aujourd’hui, ce mystère a finalement été résolu, des mois plus tard. Il s’avère que l’appareil divulgué est la variante compatible 5G du Moto G Stylus (2021), et celui-ci n’a toujours pas été annoncé. Il se dirigera bientôt exclusivement vers les États-Unis, selon une nouvelle fuite qui nous donne également des rendus supplémentaires du téléphone.

Comme vous pouvez le voir, ce modèle 5G a ses quatre caméras arrière disposées différemment de la version 4G, bien que nous ne sachions pas ce que cela signifie en termes de capteurs réels utilisés – ils pourraient être identiques aux tireurs sur le stylet 4G, ou différents d’une manière ou d’une autre.

Il en va de même pour les autres spécifications. De toute évidence, le chipset doit être remplacé par un autre qui prend en charge la 5G, mais jusqu’à présent, nous ne savons pas exactement ce que sera le nouveau SoC, ou si le Moto G Stylus 5G (2021) aura d’autres changements par rapport au variante non 5G, mis à part le fait qu’il obtiendra 256 Go de stockage intégré (c’est le double du montant du stylet 4G Moto G déjà disponible). Restez à l’écoute et nous vous tiendrons au courant lorsque d’autres fuites se produiront.

