Une ventouse pour un visage amical ; une pieuvre se glisse sur un plongeur pour une rencontre unique dans une vie – Kelowna Capital News

Une pieuvre géante du Pacifique très amicale a récemment donné à un groupe de plongeurs à Campbell River le frisson d’une vie.

Le groupe, dirigé par Andrea Humpreys, a passé 40 minutes avec la pieuvre d’environ 10 pieds, bout de tentacule à bout de tentacule, qui n’était pas du tout timide.

« Ouais, j’étais avec quatre copains de plongée. L’un d’eux venait ici de tout le pays et n’a jamais vu de pieuvre », a déclaré Humphreys. “Et donc je connais assez bien le site de plongée et j’ai dit: ‘Ouais, allons chercher la pieuvre!’”

Même si elle connaissait le site et qu’elle y avait déjà vu des poulpes, elle a été surprise de la rapidité avec laquelle ils en ont trouvé un ce jour-là le 15 octobre près du quai Argonaut.

“Je l’ai trouvé en deux minutes assis en quelque sorte dans une eau peu profonde de 10 pieds à l’air libre. En quelque sorte un peu de varech », a déclaré Humphreys. « Et c’était inattendu. Comme, je ne m’attendais pas à le trouver juste là.

Elle a appelé son groupe et, laissant de l’espace à la pieuvre, l’a observée et photographiée.

“Puis tout d’un coup, ça a commencé à grimper partout sur le gars qui n’avait jamais vu de poulpe auparavant”, a déclaré Humphreys. “Alors c’était vraiment incroyable.”

Il a grimpé sur son corps et sur son visage, sur son masque et son régulateur. Puis il est descendu et donc Humphreys s’est mis en position pour quelques photos et vidéos qui ont attiré l’attention de la pieuvre. Il s’est glissé sur elle et a commencé à grimper sur elle. Elle a utilisé son système de caméra pour tenir l’animal à distance. Inutile de dire qu’elle a obtenu de superbes séquences vidéo. Une partie de son enregistrement a été transformée en une vidéo YouTube qui a commencé à devenir virale, comme on dit. Cette vidéo capture quelque chose comme la cinquième ou sixième fois que la pieuvre s’est accrochée à elle.

“Il avait grimpé sur mon appareil photo comme un tas de fois et à un moment donné, il était sur mon corps, comme, en quelque sorte englouti sur la région de mon estomac en me faisant un câlin”, a déclaré Humphreys. «La seule partie exposée de mon corps était ma bouche et plusieurs fois, il y avait un tentacule au-dessus de ma bouche et de mon régulateur; sur ma lèvre et je pouvais le sentir, comme, aspirer les ventouses sur ma lèvre.

“Oh, ouais, c’était fou.”

Vous pouvez voir dans la vidéo qu’à un moment donné, Humphreys a en fait essayé de s’éloigner de l’animal, mais rien de tout cela.

“De toute évidence, je ne l’approchais pas du tout, et il s’approchait de moi et donc (j’ai continué) à m’éloigner de lui, et il ignorait tout le monde et il venait juste vers moi; ne me laisserait pas seul pendant 40 minutes, ce qui me convenait », a déclaré Humphreys.

Même si elle était d’accord avec l’attention de la pieuvre, vous pouvez entendre dans la vidéo à quel point la rencontre était excitante.

“Vous pouvez entendre ma stupéfaction et mon excitation dans la vidéo lorsque je crie et que je parle dans mon régulateur”, a déclaré Humphreys.

Voir une pieuvre sur le site n’avait rien de nouveau. Humphreys connaît au moins 15 à 20 poulpes dans cette zone. Habituellement, ils se cachent dans leurs tanières, en particulier la pieuvre géante du Pacifique. Plus souvent, vous verriez la plus petite pieuvre rubis.

Le comportement de la pieuvre était un peu inhabituel et les explications en ont inclus la saison des amours et peut-être qu’elle était intéressée par son reflet dans l’appareil photo. Humphreys n’en est pas si sûr, étant donné la petite taille de l’objectif.

Mais cet animal, à tous les signes, ne semblait pas en détresse ni bouleversé. Souvent, lorsqu’ils sont contrariés, ils deviennent gris – les pieuvres peuvent changer de couleur pour s’adapter à leur environnement et à leur humeur, un peu comme un caméléon – mais celui-ci a conservé sa couleur rouge et n’essayait évidemment pas de se cacher. Ils éjectent également de “l’encre” lorsqu’ils se sentent menacés et tentent de s’échapper, ce que celui-ci n’a pas fait non plus.

L’une des choses intéressantes à propos de la vidéo, a déclaré Humphreys, est que vous ne voyez pas souvent sous une pieuvre, mais dans sa vidéo, vous obtenez un aperçu clair du dessous avec des ventouses bien en vue.

Humphreys a déménagé à Campbell River il y a trois ans et enseigne dans le district scolaire. Elle est une plongeuse expérimentée et apprécie la scène de plongée locale.

“J’adore ici. C’est exceptionnel; plongée de classe mondiale ici.”

Surtout quand les habitants sont si sympathiques.

“Je me suis retrouvé avec un suçon de pieuvre sur ma lèvre, en fait”, a déclaré Humphreys.

