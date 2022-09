Une ventilation des statistiques de pré-saison pour les Bears de Chicago – Shaw Local

Après environ huit mois, les Bears retourneront enfin sur le terrain de football pour un match significatif dimanche. Ils commencent la saison en accueillant les 49ers de San Francisco à Soldier Field.

Avec le retour de la saison vient le retour de “Bear Down, Nerd Up”, la ventilation hebdomadaire des statistiques Bears de Shaw Local. Chaque semaine, nous nous plongerons dans les chiffres qui ont rendu chaque jeu Bears unique. Voici quelques faits et chiffres à connaître à l’approche de la saison.

Les Bears ont une fiche de 1-7 lors de leurs huit derniers matchs d’ouverture de la saison. La seule victoire au cours de cette séquence est survenue lors d’un retour dirigé par Mitch Trubisky contre les Lions de Detroit en 2020.

Dimanche sera le premier match sous le nouvel entraîneur-chef Matt Eberflus. Les anciens entraîneurs des Bears Matt Nagy, John Fox et Lovie Smith ont tous perdu leurs débuts en tant qu’entraîneur-chef des Bears, tandis que Marc Trestman a remporté les siens.

La liste des ours en chiffres : Avec l’ajout du receveur Ihmir Smith-Marsette via des renonciations à la fin de la semaine dernière, les Bears ont maintenant 53 joueurs sur la liste. Le directeur général Ryan Poles a radicalement remanié l’équipe, et il n’a été en charge que pendant une demi-année civile.

Sur les 53 joueurs de la liste, seuls 19 restent du régime précédent. Sur ces 19 joueurs, 14 ont été repêchés par l’ancien directeur général Ryan Pace. Un a signé en tant que recrue non repêchée et quatre ont signé en tant qu’agents libres. Robert Quinn, Cairo Santos, Patrick Scales et Angelo Blackson sont les seules signatures d’agent libre restantes.

Les Bears ont beaucoup de jeunes joueurs. Il y a 15 recrues sur la liste, plus sept joueurs qui en sont à leur deuxième saison dans la NFL.

Les Polonais ont échangé Khalil Mack en grande partie parce qu’il voulait retirer le contrat de Mack des livres l’année prochaine. Les Bears ont 6,1 millions de dollars d’espace de plafond salarial inutilisé en 2022 et dépensent 62 millions de dollars en argent mort (en payant des joueurs qui ne jouent plus pour eux, comme Mack). Cet espace de plafond se classe au 11e rang parmi les 32 équipes. Tout espace inutilisé peut être reporté à la saison prochaine. Dans la perspective de l’année prochaine, les Polonais disposent de plus de 107 millions de dollars d’espace de plafond disponible avec lequel jouer. C’est presque le double de la prochaine équipe la plus proche (les Giants ont 61 millions de dollars).

Révolution des débutants : Les Bears ont 15 recrues stupéfiantes sur la liste de 53 joueurs. Si cela semble beaucoup, c’est parce que ça l’est. Vingt-huit pour cent de la liste n’a jamais joué un jeu d’enfant dans un match de saison régulière de la NFL. Les Bears ont une recrue supplémentaire dans la réserve des blessés, plus trois dans l’équipe d’entraînement.

Ces 15 recrues sur la liste active sont les meilleures de toutes les équipes de la NFL. Selon les listes de la NFL lundi après-midi, les équipes de la NFL gardaient en moyenne 8,3 recrues sur la liste de 53 joueurs. Les Bears ont trois recrues de plus sur la liste active que toute autre équipe.

Les Saints de la Nouvelle-Orléans et les Bengals de Cincinnati n’ont que quatre recrues sur leurs listes actives, au moins parmi les 32 équipes. L’équipe avec le deuxième plus grand nombre de recrues pourrait surprendre un peu – les Packers de Green Bay. Les Packers ont 12 recrues. Les autres rivaux de la division NFC Nord, les Vikings du Minnesota, sont à égalité au troisième rang avec 11 recrues (à égalité avec les Cowboys de Dallas et les Titans du Tennessee).

Mouvement de jeunes: Chaque année juste avant le début de la saison, le Philly Voice calcule l’âge moyen de chaque équipe de la NFL. Sans surprise, étant donné le nombre de recrues, les Bears sont nettement plus jeunes qu’il y a un an.

L’équipe a réduit d’un an sa moyenne d’âge. Le joueur moyen des Bears a 26 ans, ce qui le classe au 23e rang parmi 32 équipes de la NFL. Il y a un an, la moyenne d’âge des Bears était de 27 ans et ils étaient bons derniers parmi 32 équipes.

Avec une moyenne d’âge de 25 ans, les Browns sont la plus jeune équipe de la NFL. À 27,1 ans, les Buccaneers ont la moyenne d’âge la plus élevée.

Qu’est-ce qui nous attend : Sur la base des totaux de gains prévus par les parieurs de Vegas, les Bears ont le quatrième calendrier le plus simple en 2022, selon Sharp Football Analysis. Seuls les Giants, les Eagles et les Colts ont des chemins plus faciles devant eux.

Pourtant, un calendrier facile ne signifie pas que ce sera facile pour les Bears. Ils sont les favoris des paris en seulement deux matchs cette saison.

La semaine 1 et la semaine 2, contre les 49ers et les Packers, respectivement, sont deux des matchs les plus difficiles du calendrier. Même si les Bears commencent 0-2, ils ont des matchs gagnables contre les Texans, les Giants, les Vikings et les Commanders au cours des quatre semaines suivantes.