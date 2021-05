Bill Gates, co-fondateur et ancien PDG de Microsoft, et son épouse, Melinda French Gates, ont annoncé lundi leur intention de divorcer après 27 ans de mariage.

« Après beaucoup de réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage », ont déclaré les deux dans une publication sur Twitter. «Nous avons élevé trois enfants incroyables et bâti une fondation qui œuvre partout dans le monde pour permettre à tous de mener une vie saine et productive.

Bien sûr, Bill Gates est l’un des milliardaires les plus riches du monde. Wealth-X, une société mondiale de renseignement et de données à valeur nette élevée, estime sa valeur nette à au moins 134,1 milliards de dollars.

Bien que son succès ait commencé avec Microsoft, ses actions dans la société ne représentent plus que 19,6% de sa richesse, que Wealth-X estime à 26,1 milliards de dollars. Une grande partie de son argent est maintenant liée à la Fondation Bill et Melinda Gates, mais le montant exact n’a pas été divulgué.

The Gates, avec Warren Buffett, a également fondé le Faire un don, qui demande aux milliardaires de céder plus de la moitié de leur richesse à la philanthropie.

En raison de la Fondation, la répartition des actifs entre Bill et Melinda peut être beaucoup plus compliquée. Les documents judiciaires montrent qu’ils ont un accord de séparation, mais les conditions n’ont pas été rendues publiques.

Mais avec quoi travaillent-ils? Voici une ventilation de la richesse de Bill Gates, selon Wealth-X.