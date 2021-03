– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Il y a plus à attendre avec l’arrivée imminente du printemps que de simples températures plus chaudes et des pâturages plus verts. Un exemple concret? Macy’s organise une énorme vente à travers 14 mars, au cours de laquelle vous pouvez trouver de tout, des sacs à main de créateurs à certains de nos ustensiles de cuisine préférés. Vous trouverez même des tonnes d’essentiels de garde-robe à des prix très réduits – nous parlons ici d’économies pouvant aller jusqu’à 60%!

Pour ce qui est de stocker votre chariot, vous pouvez trouver des choix comme la cocotte ronde en fonte de 5,5 pintes de Staub, que nous avons classée comme le meilleur four hollandais de l’année. Le prix baisse actuellement de 486 $ à 259,99 $, ce qui vous permet d’économiser 226,01 $. Cet ustensile de cuisine robuste a une construction solide, ronde et uniforme, ce qui en fait l’élément de cuisson idéal pour préparer toutes vos soupes et ragoûts. Nos testeurs ont également adoré la grande zone de sautage de cette cocotte et sa capacité à cuire les viandes et les légumes de manière uniforme. C’est un peu plus lourd, pesant environ 12 livres, mais cela ne nous a pas empêchés – ou les acheteurs de Macy – d’en tomber amoureux. Avec une note de 5 étoiles presque parfaite, les clients s’émerveillaient de la qualité de la cuisine.

Si vous cherchez autre chose que des essentiels de cuisine, prenez ce fourre-tout fonctionnel Giani Bernini Block Signature. Une fois 109,50 $, il ne coûte que 54,75 $, ce qui vous permet d’économiser 50%. Ce sac à main de premier ordre est apprécié des acheteurs pour sa grande pièce et ses multiples compartiments. Il dispose d’un compartiment central zippé, de deux poches plaquées (dont un endroit astucieux pour garder votre carte d’identité) et même d’une cachette supplémentaire pour vos objets de valeur. Que vous couriez à l’épicerie ou que vous vous rendiez au travail, ce choix spacieux sera votre compagnon de choix. Il est également disponible en deux couleurs, vous pouvez donc en choisir une qui convient le mieux à votre style.

Mis à part les sacs à main et les articles de cuisine, Macy’s offre également des rabais sur des tonnes de vêtements, d’articles pour la maison, d’accessoires et plus encore. Nous avons passé au crible des centaines d’offres pour répertorier les meilleurs des meilleurs ci-dessous. Tout tu vous devez vous servir une boisson froide, vous asseoir sur votre canapé moelleux et acheter les meilleures démarques que la vente Macy’s One-Day a à offrir.

