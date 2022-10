Une vente aux enchères silencieuse lève la bourse de l’aéroport international de Kelowna – Kelowna Capital News

Le fonds soutiendra les étudiants en aviation et en aérospatiale de la région de l’Okanagan

L’aéroport international de Kelowna (YLW) a lancé un fonds de bourses d’études pour célébrer son 75e anniversaire et le soutien continu de la communauté.

Le fonds soutiendra les étudiants en aviation et en aérospatiale de la région de l’Okanagan. YLW espère encourager la prochaine génération à poursuivre un avenir dans l’aviation et l’aérospatiale.

Grâce au Fonds de bourses d’études YLW, les jeunes de la communauté seront soutenus par des fonds pour éliminer les obstacles financiers associés à la formation et à l’éducation requises.

Pour aider à amasser des fonds, YLW organise un encan silencieux jusqu’au dimanche 9 octobre à 18 h. Les prix proviennent de la communauté locale et des partenaires de l’aviation.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

AéroportaviationDistrict régional du centre de l’OkanaganVille de Kelownaprogramme de boursesÉtudiants