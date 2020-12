Une vendeuse a gagné 15000 £ après avoir été harcelée sexuellement par son patron, qui a envoyé des images sexuellement explicites à un groupe de travail WhatsApp.

Sarah Cowley a déclaré à un tribunal que le patron John Goble avait partagé des messages sexuellement explicites dans le groupe qui étaient « vils, inacceptables, offensants et dégradants pour le sexe féminin ».

Un tribunal du travail a jugé qu’il l’avait harcelée sexuellement pendant son séjour chez les vendeurs de caravanes et de camping-cars Auto Sleepers Ltd et la société l’a ensuite licenciée injustement.

La vendeuse Sarah Cowley a poursuivi Auto Sleepers Group Ltd après qu’un juge du tribunal eut conclu qu’elle avait été harcelée sexuellement et licenciée à tort. Sur la photo: siège de l’entreprise à Willersey, Gloucs

L’audience a été informée qu’au début du mois d’octobre 2018, devant elle et d’autres collègues féminines, M. Goble a décrit des conquêtes sexuelles lors d’un événement d’entreprise.

Il a expliqué en utilisant un langage explicite qu’il avait demandé à une femme de « s’asseoir sur son visage » alors qu’il était soit à un cours de formation ou dans un bar et qu’en conséquence il était presque expulsé.

Mme Cowley a déclaré que ses collègues masculins dans la salle d’exposition avaient ri, mais elle pensait que c’était « offensant » et ne trouvait pas cela drôle.

Le tribunal était d’accord, le juge Rayner en matière d’emploi ayant déclaré: « Nous convenons que les mots étaient inappropriés et désagréables et qu’ils ne sont pas le genre de choses qu’un gestionnaire devrait dire sur le lieu de travail. »

En janvier 2019, M. Goble a ajouté Mme Cowley à un groupe de travail WhatsApp sans son consentement et a publié une série de publications à caractère sexuel sur le site du groupe, y compris un lien vers un article de la BBC sur la super gonorrhée.

Elle a déclaré au tribunal qu’elle pensait qu’il suggérait que «les femmes sont sales et que les femmes attrapent la gonorrhée, et que son collègue a attrapé quelque chose des femmes».

Il y avait également une capture d’écran de ce que Mme Cowley a déclaré être une femme pratiquant une fellation sur un chat, qu’elle a décrite comme « vile, inacceptable, offensante et dégradante pour le sexe féminin ».

Parmi les autres incidents qui ont bouleversé Mme Cowley alors qu’elle travaillait chez le concessionnaire du Hampshire, M. Goble lui criait dessus et lui disait de « cesser de me moquer ».

Mme Cowley a déclaré au tribunal que son patron n’avait jamais crié à ses collègues masculins et que c’était un traitement différent parce qu’elle était une femme.

À une autre occasion, elle a demandé un congé de compassion parce que son mari était atteint d’un cancer, mais M. Goble a rejeté sa demande et lui a dit d’utiliser ses jours de congé.

Il l’a également décrite comme «pas la bonne personne pour le rôle», «paresseuse» et «improductive» devant un collègue.

Mme Cowley a été limogée en février 2019, l’entreprise affirmant que cela était dû à des problèmes de performance.

Sarah Cowley a décrit les messages que son manager John Goble a envoyés dans le groupe de travail WhatsApp auquel il l’a ajoutée comme étant vils, inacceptables, offensants et dégradants pour le sexe féminin ‘

Le tribunal du travail, à Southampton, Hants, a décidé que, s’il y avait quelques problèmes de performance «mineurs», la «réalité» était que l’entreprise voulait se débarrasser d’elle avant qu’elle n’obtienne certains droits en matière d’emploi en y travaillant pendant deux ans.

Elle aurait obtenu une protection contre le licenciement abusif, le droit à une indemnité de licenciement et d’autres droits en ce qui concerne les procédures contractuelles du manuel ou même des droits de préavis plus longs.

Le tribunal a déclaré: « Elle était très bouleversée par la façon dont son emploi a été résilié et elle souffrait de dépression à l’époque. »

Auto Sleepers Ltd, opérant sous le nom de Marquis Leisure, a été condamné à verser à Mme Cowley 15 000 £ de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et licenciement injustifié.