Une veillée est prévue pour un enseignant qui, selon la police, a été abattu par un élève

NEWPORT NEWS, Virginie (AP) – Les autorités prévoient de fournir des mises à jour lundi sur la fusillade d’un enseignant du primaire de Virginie par un élève de 6 ans, et la communauté organisera plus tard une veillée aux chandelles.

Le service de police de Newport News a déclaré que le chef de la police, le maire et le directeur de l’école tiendront une conférence de presse à 16 heures pour discuter de la fusillade survenue vendredi à l’école élémentaire Richneck. Une veillée est prévue à 18h30 pour l’enseignante blessée, Abby Zwerner.

Le chef de la police, Steve Drew, a déclaré que le garçon avait tiré sur Zwerner et l’avait blessé avec une arme de poing dans une classe de première année vendredi. Peu de temps après la fusillade, la police a déclaré que Zwerner avait des blessures potentiellement mortelles, mais elle s’est améliorée et a été inscrite dans un état stable dans un hôpital local.

La directrice Briana Foster Newton a déclaré dans une mise à jour sur le site Web de l’école que Zwerner avait pu parler à sa famille et à ses amis. L’école sera fermée pour la semaine.

Le garçon a ensuite été placé en garde à vue. Drew a déclaré que la fusillade n’était pas accidentelle et faisait partie d’une altercation. Aucun élève n’a été blessé.

La police a refusé de décrire ce qui a conduit à l’altercation ou tout autre détail sur ce qui s’est passé dans la salle de classe, citant l’enquête en cours. Ils ont également refusé de dire comment le garçon a eu accès à l’arme ou à qui appartient l’arme.

La loi de Virginie n’autorise pas les enfants de 6 ans à être jugés comme des adultes. De plus, un enfant de 6 ans est trop jeune pour être confié à la garde du Département de la justice pour mineurs s’il est reconnu coupable. Les autorités n’ont pas précisé où le garçon était détenu.

Lundi matin, plusieurs parents, grands-parents et membres de la communauté se sont réunis avec un pasteur local dans une pelouse dégagée à l’extérieur de l’école.

Parmi eux se trouvait le parent Eric Billet, qui a déclaré que chacun de ses trois enfants dans le système scolaire de Newport News, dont deux vont à Richneck, a réagi différemment à la fusillade.

Le fils de Billet, qui est au collège, a fait part de ses inquiétudes concernant la sécurité de l’école, disant à son père qu’il se sentait plus en sécurité dans les parcs à thème, ce qui, selon le garçon, était mieux sécurisé que son école. Son fils de deuxième année va mieux, a déclaré Billet, donnant un coup de poing à un policier en sortant de l’école vendredi.

Sa fille, une élève de quatrième année, a fait des cauchemars toutes les nuits, a déclaré Billet.

Mais en même temps, dit-il, “elle était aussi déçue de ne pas pouvoir aller à l’école cette semaine”.

___ Lavoie a rapporté de Richmond.

Ben Finley et Denise Lavoie, The Associated Press