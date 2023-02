Une veillée aux chandelles rend hommage à un adolescent de Vernon tué et met en garde les autres contre la violence domestique

Alors que des paquets de ballons étaient lâchés sur les rives du lac Okanagan à Vernon mercredi soir, l’un d’eux s’est momentanément coincé dans un arbre.

“Ashley veut rester”, a dit quelqu’un en pointant au-dessus de sa tête.

Une veillée aux chandelles a eu lieu à Kin Beach le 1er février à l’occasion du premier anniversaire de la mort de l’adolescente de Vernon Ashley Wadsworth, qui a été assassinée par son petit ami au Royaume-Uni. Près de 70 personnes sont sorties par une froide soirée d’hiver à la mémoire de Wadsworth. , et d’entendre un message de prudence pour ceux qui pourraient être victimes de violence domestique.

La mère de Wadsworth, Christy Gendron, a prononcé un discours court mais touchant avant que son autre fille, Hailey, ne lise un poème à travers les larmes.

“Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont aidés de près et de loin à traverser cette tragédie difficile, et un merci spécial à Julie Taylor et à sa famille pour avoir toujours gardé l’histoire et la mémoire d’Ashley vivantes”, a déclaré Gendron.

Elle a expliqué que le petit-fils de Taylor, Liam Taylor, est également décédé des suites d’un violent coup de couteau dans le même quartier d’Essex que le meurtre de Wadsworth, à presque exactement deux ans d’intervalle et au même âge de 19 ans.

“Le jour de l’ange de Liam était hier”, a-t-elle déclaré.

Gendron a déclaré que la grand-mère de Liam avait organisé une veillée pour Ashley en Angleterre il y a un an, même si elle n’avait jamais rencontré Ashley; elle a juste été touchée par son histoire et les similitudes qu’elle avait avec la mort de son petit-fils.

« Elle était un rayon de soleil, toujours en train de rire, de chanter et de danser. Elle nous manque cruellement chaque jour. Nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Ashley, tu ne seras jamais oubliée, tu es avec nous tous les jours », a déclaré Gendron.

Une fois les bougies allumées et les discours terminés, quatre couleurs de ballons ont été lâchées dans le ciel qui s’assombrissait. Les ballons jaunes étaient pour Ashley, sa couleur préférée ; les ballons verts étaient pour Liam, sa couleur préférée ; les ballons violets représentaient la violence domestique ; et des ballons blancs ont honoré toutes les victimes de la violence.

“Si quelque chose peut venir de cela – et je sais qu’Ashley, c’est qui elle était, pour aider les gens – et si son histoire peut changer la décision de quelqu’un s’il se prépare à partir, si vous êtes dans une situation violente, mec, femme, peu importe, si vous êtes un membre de la famille et que vous leur parlez et que vous avez cet instinct, faites confiance à votre instinct », a déclaré Gendron.

“Parce que même s’ils disent” non, nous allons bien, je ne veux pas partir “, lorsque cette personne décide de partir – nous avons réservé son vol – c’est le moment le plus dangereux. Parce que cette personne va perdre le contrôle.

Gendron espère que la mort d’Ashley pourra sauver la vie d’une personne victime de violence conjugale. Elle a suggéré à quelqu’un dans cette situation de créer un mot de code avec un membre de la famille ou un ami, de connaître tous les numéros d’urgence si vous voyagez à l’étranger et de faire une vérification des antécédents en utilisant la loi de Clare pour voir si une personne qui pourrait être un partenaire amoureux a des antécédents de violence. .

« Faites vos recherches », dit-elle.

Gendron a déclaré que le rassemblement et le nombre de personnes qui se sont présentées étaient “magnifiques”, et que l’effusion de soutien des habitants de Vernon, en Angleterre et du monde entier, a aidé la famille à traverser la période la plus difficile de sa vie.

Jack Sepple a plaidé coupable du meurtre d’Ashley en septembre dernier. Il a été condamné à la prison à vie et purgera au moins 23 ans et demi de prison.

Le meurtre a eu lieu quelques jours avant qu’Ashley ne rentre chez elle à Vernon.

