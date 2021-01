Guy Babcock se souvient très bien de la fraîcheur du samedi soir quand il a découvert la tache sur sa famille. C’était en septembre 2018. Lui, sa femme et leur jeune fils venaient de rentrer chez eux à Beckley, un village anglais à l’extérieur d’Oxford. M. Babcock avait toujours son manteau quand il a reçu un appel effréné de son père. « Je ne veux pas vous contrarier, mais il y a de mauvaises choses sur Internet », a rappelé M. Babcock à son père. Quelqu’un, quelque part, avait écrit en ligne des choses terribles sur Guy Babcock et son frère, et des membres du club social de leur père de 86 ans l’avaient alerté. M. Babcock, un ingénieur en logiciel, a raccroché et a cherché sur Google. Les résultats étaient pleins de messages sur des sites étranges l’accusant d’être un voleur, un fraudeur et un pédophile. Les messages énuméraient les coordonnées et l’employeur de M. Babcock. Les images étaient les pires: des photos prises à partir de ses pages LinkedIn et Facebook sur lesquelles le mot «pédophile» était écrit en rouge. Quelqu’un avait publié les images trafiquées sur Pinterest, et les algorithmes de Google aimaient apparemment les choses de Pinterest, et les images étaient donc placées tout en haut des résultats Google pour «Guy Babcock».

M. Babcock, 59 ans, n’était pas un voleur, un fraudeur ou un pédophile. «Je me souviens avoir été complètement sous le choc», a-t-il déclaré. « Pourquoi quelqu’un ferait cela? Qui cela pourrait-il être? Qui serait si en colère? Puis il a googlé le nom de son frère. Les résultats étaient tout aussi mauvais. Il a essayé sa femme. Sa sœur. Son beau-frère. Son neveu adolescent. Son cousin. Sa tante. Ils avaient tous été touchés. Les hommes étaient qualifiés d’agresseurs d’enfants et de pédophiles, les femmes de voleurs et d’escrocs. Seul son fils de 8 ans avait été épargné. Guy Babcock était sur le point de découvrir le pouvoir d’une personne seule pour détruire d’innombrables réputations, aidé par des plateformes comme Google qui interviennent rarement. Il a été choqué lorsqu’il a découvert l’identité de l’agresseur, le nombre d’autres victimes et la durée de la violence numérique. Vengeance non censurée Les diffamations publiques existent depuis des siècles. Mais ils sont beaucoup plus efficaces à l’ère d’Internet, glissant sur des plateformes qui répugnent à sévir, a déclaré Peter W. Singer, co-auteur de «LikeWar: The Weaponization of Social Media».

La solution, a-t-il dit, était d’identifier «super-épandeurs»De la calomnie, des personnes et des sites Web qui mènent les fausses attaques les plus vicieuses. «La façon de faire d’Internet un endroit moins toxique consiste à fixer des limites aux super-épandeurs ou même à les mettre hors ligne», a déclaré M. Singer. «Au lieu de contrôler tout le monde, nous devrions contrôler ceux qui affectent le plus les gens.» La famille Babcock avait été ciblée par un super-épandeur, entraînée dans un puisard Internet où la réputation des gens est tenue contre rançon. M. Babcock était sûr qu’il y avait un moyen de faire effacer les mensonges sur lui d’Internet. De nombreux messages diffamatoires sont apparus sur un site Web appelé Ripoff Report, qui se décrit comme un forum pour exposer «les plaintes, les critiques, les escroqueries, les poursuites judiciaires, les fraudes». (Son slogan: «les consommateurs éduquent les consommateurs») Il a commencé à cliquer et a finalement trouvé une partie du site où Ripoff Report offrait des «services d’arbitrage», qui coûtaient jusqu’à 2 000 $, pour se débarrasser des informations «substantiellement fausses». Cela ressemblait à de l’extorsion; M. Babcock n’allait pas payer pour que les mensonges soient supprimés. Ripoff Report est l’un des centaines de «sites de plaintes» – d’autres incluent She’s a Homewrecker, Cheaterbot et Deadbeats Exposed – qui permettent aux gens d’exposer anonymement un bricoleur peu fiable, un ex infidèle, un prédateur sexuel. Mais il n’y a pas de vérification des faits. Les sites facturent souvent de l’argent pour supprimer des messages, même diffamatoires. Et la responsabilité est limitée. Ripoff Report, comme les autres, note sur son site que, grâce à l’article 230 de la loi fédérale sur la décence des communications, il n’est pas responsable de ce que ses utilisateurs publient. Si quelqu’un publie de fausses informations sur vous sur le rapport Ripoff, l’ADC vous interdit de nous tenir responsables des déclarations que d’autres ont rédigées. Vous pouvez toujours poursuivre l’auteur si vous le souhaitez, mais vous ne pouvez pas poursuivre Ripoff Report simplement parce que nous fournissons un forum pour la parole. Avec cette impunité, Ripoff Report et ses semblables sont prêts à accueillir une vengeance pure et non censurée.

Un portrait familier Les résultats de Google sont souvent la première impression qu’une personne fait. Ils aident les gens à décider avec qui sortir, embaucher, louer une maison. M. Babcock craignait que les terribles profils de recherche Google de sa famille puissent avoir de graves répercussions, en particulier pour son neveu de 19 ans et son cousin de 27 ans, tous deux débutants dans la vie. Deux semaines après que M. Babcock ait découvert les messages pédophiles, un ami a appelé: Il avait entendu parler des accusations d’un autre habitant du village. Quelqu’un les avait repérés en cherchant sur Google un glacier appartenant à la famille Babcock. M. Babcock a bientôt installé un système de sécurité à domicile; il avait lu que des justiciers s’en étaient pris aux agresseurs d’enfants. Lui et des membres de sa famille élargie ont signalé le harcèlement en ligne à la police d’Angleterre et du Canada, où la plupart d’entre eux vivaient. Seules les autorités britanniques semblent prendre le rapport au sérieux; une loi de 1988 interdit les communications qui causent intentionnellement de la détresse. Un agent de la police locale de Thames Valley a dit à M. Babcock de rassembler les preuves, alors lui et son beau-frère, Luc Groleau, qui vit à l’extérieur de Montréal, ont commencé à cataloguer les messages dans un document Google. Il est passé à plus de 100 pages. En octobre 2018, alors qu’il parcourait des éléments au plus profond de ses résultats Google, M. Babcock est tombé sur un blog dans lequel un commentateur l’appelait à tort «un ancien concierge» qui «se faisait passer pour un consultant informatique». C’était similaire aux attaques ailleurs, mais celui-ci avait une photo d’auteur attachée: une femme aux longs cheveux rougeâtres, vêtue d’un blazer noir et de grosses boucles d’oreilles.