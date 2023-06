« Une vaste opération de sauvetage est en cours »: 17 migrants morts, 100 secourus alors qu’un navire coule au large de la Grèce

17 personnes sont mortes lorsqu’un bateau a chaviré au large des côtes grecques.

Une opération de sauvetage a commencé pour retrouver 100 survivants.

Les personnes secourues étaient amenées à Kalamata.

Les garde-côtes grecs ont déclaré que 17 migrants étaient morts tôt mercredi après que leur bateau a chaviré et coulé au large du Péloponnèse, tandis qu’une centaine d’autres ont été secourus.

L’accident s’est produit dans les eaux internationales de la mer Ionienne et a déclenché une vaste opération de sauvetage compliquée par des vents violents, ont déclaré les garde-côtes plus tôt.

En plus des navires de la marine, l’opération comprenait un avion et un hélicoptère de l’armée ainsi que six autres bateaux qui se trouvaient dans la région.

« Depuis mercredi très tôt, une vaste opération de sauvetage est en cours au large de Pylos, après le naufrage d’un bateau de pêche avec à son bord un grand nombre de migrants », ont indiqué les garde-côtes.

Les personnes secourues ont été amenées à Kalamata, mais quatre personnes dans un état grave ont été transférées par hélicoptère à l’hôpital du port.

LIRE | L’ONU demande l’arrêt de la détention et de l’expulsion des migrants en Libye

Les garde-côtes ont déclaré qu’un avion de surveillance de l’agence européenne Frontex avait repéré le bateau mardi après-midi, mais les passagers « ont refusé toute aide ».

Il a déclaré plus tard qu’aucun à bord ne portait de gilet de sauvetage et n’a pas immédiatement révélé sa nationalité.

Des migrants font la queue avant de monter à bord d’un bateau au port de l’île de Lampedusa. AFP PHOTO : Vincenzo Pinto, AFP

Les autorités ont déclaré qu’il semblait que les migrants avaient quitté la Libye et se dirigeaient vers l’Italie.

Mercredi également, la police portuaire grecque a déclaré qu’un voilier en détresse transportant environ 80 migrants au large de la Crète avait été secouru par une patrouille des garde-côtes et remorqué jusqu’au port.

La Grèce, ainsi que l’Italie et l’Espagne, ont longtemps été les principaux points d’atterrissage pour les dizaines de milliers de personnes cherchant à rejoindre l’Europe depuis l’Afrique et le Moyen-Orient.

La Grèce fait également face à une augmentation des tentatives de traversée depuis la Turquie sur les routes du sud près des îles des Cyclades et vers la péninsule du Péloponnèse, dans l’espoir d’éviter les patrouilles dans le nord de la mer Égée.

Les opérations de sauvetage sont courantes, mais le mois dernier, le gouvernement grec a subi des pressions internationales suite à des séquences vidéo montrant l’expulsion forcée de migrants à la dérive en mer.

La Grèce et d’autres États membres de l’UE situés au sud et au sud-est du bloc disent qu’ils sont injustement chargés de gérer les arrivées de migrants sans papiers.

Vous voulez discuter de sujets brûlants avec quelqu’un du monde entier ? Inscrivez-vous à notre programme de dialogue mondial et soyez jumelé pour une conversation