Emplacement: Paris, France

Prix: 18,85 millions d’euros (20,97 millions de dollars)

Une immense maison à logements multiples s’étend sur les troisième et quatrième étages de cet immeuble d’appartements du début du XXe siècle à

Le Triangle d’Or de Paris, mettant en valeur l’architecture par excellence de la ville, notamment une façade en pierre crème et un toit mansardé.

La maison comprend trois appartements entièrement fonctionnels et indépendants, chacun avec sa propre cuisine, son double salon et salle à manger, ainsi que son propre balcon. Les appartements disposent de hauts plafonds et ont tous été récemment rénovés. Les éléments d’époque comprennent des plâtres d’origine et des cheminées à foyer ouvert, et des lustres sont suspendus dans tous les espaces de vie. Le bâtiment dispose également d’un « hall d’entrée d’une beauté inhabituelle » avec des sols en mosaïque et des plafonds voûtés avec des colonnes décoratives en pierre, a déclaré l’agent immobilier Julia Saint-Mleux.

Les trois appartements peuvent être vendus séparément ou ensemble, précise Saint-Mleux. Comme les unités ne sont pas connectées en interne, l’ensemble conviendrait à une famille élargie multigénérationnelle ou à un acheteur qui souhaite utiliser les appartements supplémentaires pour loger des invités ou du personnel.

“Les résidents actuels utilisent l’appartement du troisième étage pour le personnel”, a indiqué Saint-Mleux. « Il serait également possible de vivre dans un appartement tout en louant un autre, ou les deux, pour gagner un revenu supplémentaire. »

Statistiques

La propriété de 7 530 pieds carrés comprend 10 chambres, avec 10 salles de bain complètes et trois demi-salles de bain, réparties dans trois appartements. Il y a deux appartements au quatrième étage de l’immeuble – une unité de 2 380 pieds carrés avec trois chambres et une unité de 2 770 pieds carrés avec quatre chambres – tandis qu’un troisième appartement de 2 380 pieds carrés et trois chambres se trouve au troisième étage. .

Agréments

Chacune des chambres principales bénéficie d’un dressing, tandis que chaque appartement dispose de son propre balcon. L’immeuble est desservi par un ascenseur, et il y a aussi un concierge, qui intervient pendant les heures de bureau, ainsi qu’un gardien.

Il y a la climatisation dans le bâtiment et chaque logement dispose d’une cheminée à foyer ouvert. Les cuisines sont entièrement équipées et les appartements sont vendus meublés avec un mobilier moderne, confortable et élégant qui complète les intérieurs à la fois minimalistes et classiques.

Notes de quartier

Située dans le 16ème arrondissement, à côté du glamour Triangle d’Or, la propriété bénéficie d’une adresse prestigieuse et centrale à Paris. L’un des quartiers les plus chers de Paris, l’emplacement offre une vue sur l’Arc de Triomphe et la Tour Eiffel, tandis que le Triangle d’Or regorge de maisons de couture et de boutiques haut de gamme telles que Chanel et Louis Vuitton, proposant une excellente cuisine. dans des restaurants comme L’Avenue, Manko et Maison Blanche.

Les offres culturelles locales incluent le Musée d’Art Moderne de Paris et le Musée de l’Homme, tandis que les espaces verts à proximité tels que le Champ de Mars et le vaste Bois de Boulogne, avec ses sentiers pédestres, ses lacs et ses jardins botaniques, offrent une retraite tranquille l’agitation du centre de Paris.

Agent: Julia Saint-Mleux, Daniel Feau/Luxury Portfolio International

