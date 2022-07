Une vaste étude sur des patients atteints de monkeypox révèle des symptômes communs, allant de la fièvre à de petites lésions

Une étude inédite sur des patients atteints de monkeypox dans le monde révèle certains des symptômes les plus courants.

Certains patients n’ont qu’une seule lésion, ce qui rend difficile le diagnostic du virus.

La transmission par contact sexuel était “suspectée” dans 95% des cas.

Pour plus d’histoires, rendez-vous sur www.BusinessInsider.co.za.

Une nouvelle étude révolutionnaire portant sur plus de 500 cas de monkeypox diagnostiqués dans le monde suggère que la maladie est fréquemment manquée et mal diagnostiquée, car les tests et les vaccinations sont en retard. Les études de cas du rapport, qui proviennent d’environ 100 cliniciens différents en poste dans le monde, révèlent que certains des symptômes les plus courants de la variole du singe dans l’épidémie actuelle ne correspondent pas toujours à ce que les gens s’attendent à voir.

“La plupart des gens n’ont jamais suivi de formation sur la variole du singe”, a déclaré à Insider l’auteur principal de l’étude, Chloe Orkin, professeur de médecine du VIH à l’Université Queen Mary de Londres. “L’important est d’aider les médecins à le reconnaître, afin qu’ils ne le confondent pas avec une infection sexuellement transmissible.”

L’étude d’Orkin, publiée dans le New England Journal of Medicine jeudi, ont constaté que parmi 528 patients atteints de monkeypox identifiés dans 16 pays entre avril et juin, les éruptions cutanées étaient courantes (survenant 95 % du temps). Environ 73 % des patients avaient des lésions anogénitales, tandis qu’environ 10 % des patients n’avaient qu’une seule lésion de monkeypox visible sur eux. 98% des patients, qui ont tous accepté de participer à l’étude, étaient des hommes homosexuels ou bisexuels, ce qui reflète le fait qu’une grande partie de la transmission du monkeypox dans cette épidémie s’est produite lors de contacts sexuels.

Certains patients avaient du mal à avaler ou à aller aux toilettes

Les cas allaient de très légers à si douloureusement débilitants qu’il est devenu impossible pour les patients d’utiliser les toilettes ou d’avaler, a déclaré Orkin.

“Les gens ne présentaient pas seulement des problèmes de peau”, a-t-elle ajouté, ce qui est différent de la façon dont le virus a été caractérisé lors des épidémies passées. “Ils présentaient également des problèmes à l’intérieur de l’anus et à l’intérieur de la bouche. Et parfois, ces problèmes étaient si graves que les gens devaient être hospitalisés pour douleur.”

Les symptômes de l’infection à monkeypox qui se sont manifestés avant que les personnes ne développent une éruption cutanée comprenaient des fièvres (chez 62 % des patients), une léthargie (41 % du temps), des douleurs musculaires (31 %) et des maux de tête (27 %). Parmi les 70 patients hospitalisés à la suite de l’étude, les problèmes les plus courants étaient les douleurs anorectales sévères (21 patients), les infections cutanées (18 patients) et difficulté à avaler (cinq patients).

Un traitement précoce est essentiel, non seulement pour aider à contenir le virus, mais aussi parce que les traitements antiviraux disponibles fonctionnent mieux lorsqu’ils sont administrés au début d’une infection.

“Cela peut facilement être manqué”, a déclaré Orkin. “Et il semble qu’il a été manqué.”

Le Dr Lilian Abbo, de l’Université de Miami, a exprimé sa frustration lors d’une Appel téléphonique de l’Infectious Diseases Society of America la semaine dernière que certains patients du sud de la Floride ont dû planifier plusieurs visites avec différents prestataires avant de finalement recevoir un diagnostic positif de monkeypox.

Au moins 2 323 cas de monkeypox ont été diagnostiqués jusqu’à présent aux États-Unis, selon les États-Unis Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastropheset le Organisation mondiale de la santé estime que le monkeypox est présent dans au moins 50 pays à travers le monde.

Les cliniciens ne savent pas si le monkeypox qui circule actuellement est vraiment un type de virus différent de celui qu’ils ont vu dans le passé, ou si les différentes présentations du virus actuellement observées reflètent davantage la façon dont le monkeypox est transmis de personne. à la personne (par contact peau à peau lors d’un contact sexuel.)

Bien que l’ADN du monkeypox ait été détecté dans le sperme de certains des patients testés dans cette étude, on ne sait toujours pas ce que cette découverte pourrait signifier pour la transmission sexuelle potentielle de ce virus.

“Vous pouvez trouver un virus dans le sperme, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’un problème de santé publique”, a déclaré le Dr Lawrence Purpura, expert en maladies infectieuses au Columbia University Irving Medical Center.

Purpura, qui n’a pas participé à cette recherche et a étudié les virus dans le sperme, y compris Ebola et COVID, a déclaré que “le simple fait de détecter un virus ne soulève pas immédiatement les drapeaux rouges que nous devrions nous inquiéter de la transmission sexuelle à ce stade, mais c’est le cas, Je pense qu’il faut donner suffisamment d’impulsion pour vraiment l’étudier – et l’étudier rapidement, pour déterminer si c’est un risque potentiel.”