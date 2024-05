Une vaste étude met en évidence le lien entre l’alimentation et la santé du cerveau

Nouvelle recherche publiée dans Nature a révélé un lien étroit entre l’alimentation et la santé du cerveau. L’étude a révélé que les personnes âgées qui maintiennent une alimentation équilibrée présentent une meilleure santé mentale, des fonctions cognitives supérieures et un volume accru de matière grise dans le cerveau, ce qui est souvent associé à l’intelligence.

Les chercheurs observent depuis longtemps les profonds impacts des choix alimentaires non seulement sur la santé physique, mais également sur le bien-être mental et la fonction cognitive. Cependant, une compréhension détaillée de la manière dont des éléments alimentaires spécifiques influencent la structure et le fonctionnement du cerveau restait sous-explorée. La nouvelle étude reposait sur l’hypothèse selon laquelle une alimentation plus équilibrée et variée pourrait être associée à de meilleurs résultats en matière de santé cognitive et mentale.

Pour leur étude, les chercheurs ont utilisé un vaste ensemble de données de la UK Biobank, une base de données biomédicale à grande échelle contenant des informations génétiques et sanitaires approfondies provenant de plus de 500 000 résidents britanniques. Pour cette étude particulière, les chercheurs ont analysé les données de 181 990 participants (âge moyen de 70,7 ans) qui avaient rempli en ligne des questionnaires détaillés sur leurs préférences alimentaires.

Les préférences alimentaires des participants ont été évaluées à l’aide d’un questionnaire en ligne classant les aliments en 10 groupes, tels que les fruits, les viandes et l’alcool. Cela a permis aux chercheurs d’obtenir des informations détaillées sur la consommation habituelle des participants en différents types d’aliments.

Les évaluations de la santé comprenaient des tests de la fonction cognitive, des biomarqueurs métaboliques sanguins, des études d’imagerie cérébrale et des analyses génétiques. Ces mesures variées ont permis aux chercheurs d’évaluer de manière globale l’impact du régime alimentaire sur la santé cérébrale sous plusieurs angles :

Les tests des fonctions cognitives évaluaient des aspects tels que la mémoire, le raisonnement et l’attention.

Les biomarqueurs sanguins ont fourni des informations sur la santé métabolique et d’autres aspects physiologiques potentiellement influencés par l’alimentation.

L’imagerie cérébrale a offert un aperçu direct des aspects structurels et fonctionnels du cerveau, permettant aux chercheurs de corréler les habitudes alimentaires avec les changements physiques du cerveau.

L’analyse génétique a aidé à comprendre les bases génétiques qui pourraient influencer ou être influencées par les habitudes alimentaires.

Les chercheurs ont exploité des algorithmes avancés d’apprentissage automatique pour gérer et analyser les volumineuses données de la biobanque britannique. Des techniques d’apprentissage automatique, telles que l’analyse en composantes principales (ACP) et le regroupement hiérarchique, ont été utilisées pour identifier des modèles dans les données alimentaires susceptibles d’être liés à différents résultats de santé. Cette méthode a permis aux chercheurs de traiter efficacement de grands ensembles de données et d’en tirer des informations significatives.

L’une des conclusions les plus remarquables de l’étude était l’association évidente entre une alimentation équilibrée et des fonctions cognitives améliorées. Les participants qui ont déclaré avoir une alimentation variée ont obtenu de meilleurs résultats aux tests cognitifs mesurant des aspects tels que la mémoire, le temps de réaction et les capacités de résolution de problèmes. Ces résultats suggèrent que la diversité nutritionnelle est bénéfique pour maintenir et améliorer les fonctions cérébrales, contribuant ainsi potentiellement à la prévention du déclin cognitif lié au vieillissement.

En termes de santé mentale, l’étude a révélé que les personnes ayant une alimentation plus équilibrée signalaient moins de symptômes de troubles de santé mentale tels que la dépression et l’anxiété. Ce lien met en évidence le potentiel des choix alimentaires à servir non seulement la santé physique, mais également en tant qu’élément de la gestion de la santé mentale. Un apport équilibré en nutriments peut contribuer à modérer l’humeur et le bien-être émotionnel, renforçant ainsi la nécessité de directives alimentaires intégrées prenant en compte les résultats en matière de santé mentale et physique.

Une autre découverte importante concerne la relation entre les habitudes alimentaires et la structure du cerveau, en particulier le volume de matière grise dans le cerveau. La matière grise comprend les régions du cerveau impliquées dans le contrôle musculaire, la perception sensorielle telle que la vue et l’audition, la mémoire, les émotions, la parole, la prise de décision et la maîtrise de soi.

Les participants ayant un régime alimentaire varié ont montré une augmentation des volumes de matière grise, ce qui suggère que leurs habitudes alimentaires pourraient directement favoriser une meilleure fonction et structure cérébrale. Cette découverte est particulièrement pertinente dans la mesure où un plus grand volume de matière grise est souvent associé à une intelligence et à une réserve cognitive plus élevées, ce qui peut contribuer à retarder l’apparition de maladies neurodégénératives.

L’auteur principal Jianfeng Feng, professeur à l’Université de Warwick, a souligné l’importance d’établir des préférences alimentaires saines dès le début de la vie. Il a déclaré : « Développer une alimentation saine et équilibrée dès le plus jeune âge est crucial pour une croissance saine. Pour favoriser le développement d’une alimentation saine et équilibrée, les familles et les écoles devraient proposer une gamme diversifiée de repas nutritifs et cultiver un environnement favorable à leur santé physique et mentale.

Fait intéressant, les chercheurs ont également étudié comment les facteurs génétiques interagissent avec les choix alimentaires pour influencer la santé du cerveau. Il a été observé que les prédispositions génétiques pouvaient soit accroître, soit modérer l’impact de l’alimentation sur la santé cérébrale. Par exemple, certains profils génétiques associés à de mauvaises habitudes alimentaires pourraient exacerber le risque de déclin cognitif ou de problèmes de santé mentale, tandis que des facteurs génétiques bénéfiques pourraient amplifier les effets positifs d’une alimentation saine.

« Nos résultats soulignent les associations entre les habitudes alimentaires et la santé du cerveau, appelant à des efforts concertés pour promouvoir la sensibilisation à la nutrition et favoriser des habitudes alimentaires plus saines au sein de diverses populations », a déclaré le co-auteur Wei Cheng de l’Université de Fudan.

Les chercheurs ont contrôlé l’âge, l’indice de masse corporelle (IMC), le niveau d’éducation et le statut socio-économique à l’aide de l’indice de privation de Townsend. Ces contrôles ont permis d’isoler les effets spécifiques des habitudes alimentaires sur la santé du cerveau en minimisant l’impact des facteurs de confusion externes.

Mais même si l’ampleur et la profondeur de l’étude fournissent des preuves convaincantes, les chercheurs reconnaissent quelques limites. Les données sur les préférences alimentaires reposaient sur des informations autodéclarées, ce qui peut introduire des biais ou des inexactitudes. La nature transversale de l’étude rend difficile la déduction d’un lien de causalité, à savoir si une meilleure santé cérébrale conduit à des habitudes alimentaires plus saines ou vice versa.

Les recherches futures devraient explorer les données longitudinales pour suivre les changements au fil du temps, contribuant ainsi à clarifier l’orientation des relations observées. De plus, élargir la portée démographique au-delà des participants britanniques à la biobanque pourrait améliorer la généralisabilité des résultats. D’autres études pourraient également se pencher sur les mécanismes biologiques par lesquels l’alimentation influence la structure et le fonctionnement du cerveau, guidant potentiellement des interventions ciblées.

« Dans l’ensemble, notre étude fournit des informations systématiques sur la compréhension des habitudes alimentaires naturellement développées chez les personnes âgées et souligne les associations entre une alimentation équilibrée et la santé du cerveau », ont conclu les chercheurs. « Les implications de ces résultats mettent en évidence les avantages potentiels de l’éducation alimentaire dès le plus jeune âge, qui pourrait promouvoir des préférences alimentaires saines et cultiver la santé cérébrale à long terme tout au long de la vie. Des recherches futures sont nécessaires pour comprendre pleinement les associations potentielles à long terme entre ces habitudes alimentaires et la structure et la santé du cerveau, en particulier chez les adolescents et les populations d’âge moyen.

L’étude, « Associations des habitudes alimentaires avec la santé du cerveau à partir d’analyses comportementales, de neuroimagerie, biochimiques et génétiques», a été rédigé par Ruohan Zhang, Bei Zhang, Chun Shen, Barbara J. Sahakian, Zeyu Li, Wei Zhang, Yujie Zhao, Yuzhu Li, Jianfeng Feng et Wei Cheng.