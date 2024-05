Une vaste étude établit un lien entre les aliments ultra-transformés et un risque accru de dépression

Recherche récente publiée dans la revue Nutrition Clinique révèle un lien significatif entre une consommation élevée d’aliments ultra-transformés et un risque accru de développer une dépression. Cette étude, menée au Brésil, indique que les individus qui suivent un régime riche en aliments ultra-transformés sont plus susceptibles de ressentir des symptômes dépressifs au fil du temps. Ces résultats soulignent les risques potentiels pour la santé mentale associés aux régimes alimentaires caractérisés par des aliments transformés et prêts-à-servir.

La dépression, également connue sous le nom de trouble dépressif majeur, est un problème de santé mentale courant et grave caractérisé par des sentiments persistants de tristesse, de désespoir et un manque d’intérêt ou de plaisir pour les activités autrefois appréciées. Cela peut également se manifester par des symptômes physiques tels que des changements dans le sommeil, l’appétit, les niveaux d’énergie et la concentration.

La dépression touche des millions de personnes dans le monde et constitue l’une des principales causes d’invalidité. Son impact s’étend au-delà de l’individu et touche les familles et les communautés. Bien qu’il s’agisse d’une maladie courante, la dépression est complexe et peut résulter d’une combinaison de facteurs génétiques, biologiques, environnementaux et psychologiques.

Les aliments ultra-transformés sont des produits dont la forme originale a été considérablement modifiée par divers procédés industriels. Ces aliments contiennent généralement des ingrédients tels que des conservateurs, des édulcorants, des arômes artificiels et des colorants que l’on ne trouve pas dans la cuisine moyenne. Des exemples d’aliments ultra-transformés comprennent les collations sucrées, les plats prêts à manger, les nouilles instantanées et les sodas.

Ces produits sont conçus pour être pratiques, abordables et très savoureux, ce qui en fait souvent une option attrayante pour les consommateurs occupés. Cependant, leur teneur élevée en sucres ajoutés, en graisses malsaines et en sodium, combinée à leur faible valeur nutritionnelle, a suscité des inquiétudes quant à leur impact sur la santé.

Des études antérieures ont montré qu’une alimentation saine et riche en nutriments est associée à un risque plus faible de dépression. Cependant, il y avait un manque d’études prospectives à grande échelle examinant l’impact de la consommation d’aliments ultra-transformés sur la dépression, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire comme le Brésil. En comblant cette lacune, les chercheurs ont cherché à fournir des preuves plus complètes sur la façon dont les habitudes alimentaires sont liées à la santé mentale et à éclairer les politiques de santé publique et les directives alimentaires.

« Je m’intéresse à l’exploration de la relation entre les comportements liés à la santé, en particulier les comportements de mouvement tels que l’activité physique et le comportement sédentaire, et les résultats liés à la santé mentale depuis mes études de premier cycle », a déclaré l’auteur de l’étude André de Oliveira Werneck, doctorant à le Centre de recherche épidémiologique sur la nutrition et la santé de l’Université de Sao Paulo.

Par conséquent, je me suis également intéressé à comprendre le lien entre l’alimentation et les comportements liés à la santé. Bien qu’il existe diverses études liant des aspects spécifiques de l’alimentation, comme une consommation plus élevée de sucre ou une consommation accrue d’aliments sains, ainsi que certains modèles alimentaires comme le régime méditerranéen ou le potentiel inflammatoire, la classification des aliments en fonction de leur niveau de transformation et de leur destination (Classification Nova) a introduit un nouveau paradigme dans le domaine.

« Certes, plusieurs caractéristiques des aliments ultra-transformés pourraient être associées à l’apparition de symptômes dépressifs. C’est pourquoi je me suis intéressé à déterminer s’il existait une association entre les aliments ultra-transformés et l’incidence des symptômes dépressifs.

L’étude a utilisé les données de la cohorte NutriNet Brasil, un projet de recherche à grande échelle conçu pour étudier les habitudes alimentaires et les maladies chroniques au Brésil. Les participants étaient des adultes âgés de 18 ans et plus de toutes les régions du Brésil qui ont accepté de remplir périodiquement des questionnaires en ligne sur leur alimentation et leur santé. Le recrutement a commencé en janvier 2020, en utilisant divers canaux médiatiques et espaces publics pour attirer les participants.

Les participants ont rempli une série de questionnaires de base qui ont collecté des informations détaillées sur les caractéristiques sociodémographiques, les facteurs liés au mode de vie (tels que la consommation de tabac et d’alcool et l’activité physique), les habitudes alimentaires et les problèmes de santé autodéclarés. L’apport alimentaire des participants a été évalué à l’aide de l’outil Nova24h, un système de rappel alimentaire validé basé sur le Web qui classe les aliments selon le système de classification des aliments Nova.

Cette classification fait la distinction entre les aliments non transformés ou peu transformés, les ingrédients culinaires transformés, les aliments transformés et les aliments ultra-transformés. L’apport alimentaire de chaque participant a été mesuré deux fois, aux suivis du 6e et du 12e mois, afin d’établir une référence pour leur consommation d’aliments ultra-transformés.

Les symptômes dépressifs ont été évalués à l’aide du questionnaire sur la santé du patient (PHQ-2) en deux éléments au suivi du 14e mois. Les participants sans diagnostic préalable de dépression et ayant obtenu moins de trois points au PHQ-2 ont été évalués plus en détail à l’aide du PHQ-9, plus détaillé, à neuf éléments, tous les six mois. Cette approche a permis aux chercheurs de suivre l’apparition des symptômes dépressifs au fil du temps.

Pour leur analyse, les chercheurs ont inclus des participants qui ne présentaient aucun symptôme dépressif au départ, qui avaient effectué les rappels alimentaires et qui avaient subi au moins une évaluation de suivi à l’aide du PHQ-9. L’échantillon final était composé de 15 960 participants. Les données ont ensuite été analysées pour examiner la relation entre la proportion d’aliments ultra-transformés dans l’alimentation et le développement de symptômes dépressifs.

Les chercheurs ont découvert une association claire entre une consommation élevée d’aliments ultra-transformés et l’apparition de symptômes dépressifs. Les participants ayant la consommation la plus élevée d’aliments ultra-transformés avaient un risque plus élevé de développer des symptômes dépressifs que ceux ayant la consommation la plus faible, même après ajustement pour divers facteurs de confusion potentiels tels que les facteurs sociodémographiques, les comportements liés au mode de vie et la qualité globale de l’alimentation.

« Les principales conclusions étaient que le groupe de participants qui consommaient le plus d’aliments ultra-transformés avait un risque 42 % plus élevé de développer des symptômes dépressifs au fil du temps par rapport au groupe ayant la consommation la plus faible », a déclaré Werneck à PsyPost. De plus, une augmentation de 10 % de la consommation d’aliments ultra-transformés était associée à une augmentation de 10 % du risque de développer des symptômes dépressifs.

En plus d’analyser les données de la cohorte NutriNet Brasil, les chercheurs ont mené une revue systématique et une méta-analyse pour fournir un contexte plus large à leurs conclusions. Ils ont systématiquement recherché dans sept bases de données scientifiques des études de cohortes prospectives examinant la relation entre la consommation d’aliments ultra-transformés et l’incidence des symptômes dépressifs ou des troubles dépressifs majeurs chez les adultes.

Après avoir examiné la littérature, ils ont inclus six études (y compris la leur) qui répondaient à leurs critères. Ces études variaient en termes de durée de suivi et de méthodes d’évaluation du régime alimentaire et de la dépression, mais elles ont systématiquement révélé qu’une consommation plus élevée d’aliments ultra-transformés était liée à un risque accru de dépression.

En regroupant les données de ces études à l’aide d’une méta-analyse à effets aléatoires, les chercheurs ont pu estimer un risque 32 % plus élevé de développer des symptômes dépressifs pour les individus consommant le plus d’aliments ultra-transformés par rapport à ceux qui en consommaient le moins. Cette méta-analyse a renforcé les résultats de la cohorte NutriNet Brasil et a mis en évidence l’association cohérente entre différentes populations et conceptions d’étude.

« Il convient de noter que dans des analyses supplémentaires, nous avons constaté que l’association persistait (bien que réduite) même après ajustement en fonction du profil nutritionnel du régime alimentaire et des aliments sains (par exemple, teneur en fibres, graisses saturées, sucre ajouté, fruits et légumes). , ce qui indique que le risque plus élevé associé aux aliments ultra-transformés ne provient pas uniquement de leur composition nutritionnelle plus faible », a expliqué Werneck.

« Au vu des récentes études longitudinales, nous nous attendions déjà à une association entre la consommation d’aliments ultra-transformés et les symptômes dépressifs, même si le Brésil a une consommation moyenne d’aliments ultra-transformés inférieure à d’autres pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni. »

« Cependant, le fait que les aliments ultra-transformés soient associés même après ajustements en fonction de la composition nutritionnelle, ainsi que la cohérence de toutes les études incluses dans la revue systématique montrant une association entre la consommation d’aliments ultra-transformés et les effets dépressifs, soulignent l’importance des stratégies. axé sur la réduction de la consommation de ces aliments.

Malgré ses résultats importants, l’étude présente certaines limites. L’échantillon était non probabiliste et comprenait principalement des participants ayant un statut socio-économique plus élevé et un accès à Internet, ce qui limitait potentiellement la généralisabilité des résultats. De plus, des données alimentaires ont été collectées à l’aide de rappels autodéclarés, qui pourraient être sujets à un biais de rappel et à un biais de désirabilité sociale, les participants pouvant sous-estimer leur consommation d’aliments malsains.

« Il existe des limites inhérentes à toute étude de population de cette nature », a noté Werneck. « Par exemple, même si nous avons utilisé deux rappels alimentaires de 24 heures pour estimer la consommation d’aliments ultra-transformés, il peut toujours y avoir des variations dans la consommation réelle, ainsi que des biais potentiels liés à la mémoire et à la désirabilité sociale. »

« De plus, étant donné que cette étude et les études incluses dans la revue systématique sont observationnelles, il peut y avoir un niveau de confusion résiduelle, et l’inférence causale doit être faite avec prudence. Cependant, plusieurs facteurs tels que la cohérence, la plausibilité, etc. suggèrent que l’association pourrait être causale.

« La prochaine étape dans un avenir proche consistera à explorer comment les comportements de mouvement (c’est-à-dire l’activité physique et le comportement sédentaire) pourraient interagir avec la consommation d’aliments ultra-transformés en association avec des symptômes dépressifs, en considérant qu’ils peuvent partager des mécanismes. De plus, nous avons l’intention d’étudier comment une consommation accrue d’aliments ultra-transformés pourrait être associée à un risque plus élevé pour la santé physique chez les personnes souffrant de troubles dépressifs.

« Je tiens à souligner que je bénéficie d’une bourse de doctorat de la Fondation de recherche de São Paulo, qui a été cruciale pour le développement de cette recherche », a ajouté Werneck. « De plus, la cohorte NutriNet Brésil reçoit un financement de diverses organisations, notamment le Conseil national brésilien pour le développement scientifique et technologique, la Fondation de recherche de São Paulo et l’UMANE. »

L’étude, « Adhésion au régime alimentaire ultra-transformé et risque de conséquences dépressives : résultats de l’étude de cohorte NutriNet Brasil et d’une revue systématique et méta-analyse mises à jour», a été rédigé par André O. Werneck, Euridice M. Steele, Felipe M. Delpino, Melissa M. Lane, Wolfgang Marx, Felice N. Jacka, Brendon Stubbs, Mathilde Touvier, Bernard Srour, Maria LC. Louzada, Renata B. Levy et Carlos A. Monteiro.