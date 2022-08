Une vaste étude confirme que les vaccins COVID sont sûrs pour les femmes enceintes

Manish Sadarangani, du British Columbia Children’s Hospital Research Institute à Vancouver, a dirigé l’étude, qui est l’une des premières à comparer les effets secondaires des vaccins entre trois groupes : les femmes enceintes vaccinées, les femmes enceintes non vaccinées et les femmes non enceintes vaccinées.

Au total, 191 360 femmes âgées de 15 à 49 ans ont répondu à la première enquête sur la dose et 94 937 ont répondu à la deuxième enquête sur la dose.

Toutes les personnes vaccinées de l’étude ont été invitées à signaler tout événement de santé au cours de la semaine après chaque dose de vaccin COVID-19. On a demandé aux femmes du groupe témoin enceinte non vaccinée d’enregistrer tout problème de santé au cours des 7 jours précédant la fin de l’enquête.

Cette étude, réalisée par le Réseau canadien pour la sécurité des vaccins, a examiné les données de patients de sept provinces et territoires canadiens entre décembre 2020 et novembre 2021.

En fait, les femmes enceintes vaccinées avaient moins de chances d’avoir un événement de santé important que les femmes non enceintes vaccinées après les deux doses de l’un ou l’autre des vaccins à ARNm, ont rapporté les chercheurs dans le journal. Les maladies infectieuses du Lancet .

11 août 2022 – Les femmes enceintes devraient être sûres que les vaccins de Pfizer et Moderna contre le COVID-19 sont sûrs, selon une nouvelle étude de grande envergure publiée aujourd’hui.

Les auteurs de l’étude notent que la pandémie a touché de manière disproportionnée les femmes enceintes, qui courent un risque plus élevé de maladie COVID-19 grave, par rapport aux personnes non enceintes de leur groupe d’âge.

Effets indésirables faibles dans tous les groupes

Les chercheurs ont découvert que 4 % des femmes enceintes qui ont reçu un vaccin à ARNm ont signalé un problème de santé important dans la semaine suivant la première dose et 7,3 % après la deuxième dose. Les événements de santé importants les plus courants après la deuxième dose étaient une sensation générale de malaise, des maux de tête/migraine et une infection respiratoire.

Pour les femmes enceintes non vaccinées, 3,2 % ont signalé des événements similaires au cours de la semaine précédant l’enquête.

Dans le groupe témoin de femmes non enceintes mais vaccinées, 6,3 % ont signalé un événement de santé important dans la semaine suivant la première dose et 11,3 % après la deuxième dose. Les événements de santé graves étaient rares dans tous les groupes (moins de 1 %) et se produisaient à des taux similaires dans les trois groupes.